Hiệu quả từ mô hình điều phối sản phẩm tăng gia, sản xuất

Khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ

Nhờ có quỹ đất tăng gia lớn, những năm qua, Kho J106 (Cục Xe máy-Vận tải) đã chủ động quy hoạch các khu vực tăng gia tập trung, bảo đảm tự túc 100% rau xanh, thịt lợn, gà, vịt, trứng, cá...

Thực hiện kế hoạch điều phối sản phẩm TGSX giữa các đơn vị trong Tổng cục HC-KT khu vực Hà Nội và vùng phụ cận, Kho J106 nhanh chóng chuyển từ TGSX quy mô nhỏ sang mô hình tập trung, xoay vòng mùa vụ hợp lý, bảo đảm nguồn thực phẩm cho đơn vị và nguồn sản phẩm để điều phối. Đến cuối tháng 9-2026, Kho J106 đã điều phối gần 5,8 tấn vịt, gần 1,2 tấn lợn hơi, khoảng 65.000 quả trứng, hơn 3,1 tấn rau xanh... cho nhiều đơn vị trong Tổng cục và một số đơn vị ngoài Tổng cục, như Lữ đoàn 134 (Binh chủng Thông tin liên lạc), Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra khu tăng gia tập trung tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải (tháng 11-2025). Ảnh: THĂNG BẢY

Với Bệnh viện Quân y 354, đóng quân ở nội đô Hà Nội, nên không có quỹ đất để TGSX. Quân số ăn thường xuyên của Bệnh viện tương đương 1.000 suất/ngày, do đó nhu cầu thực phẩm tươi sống rất lớn, ổn định quanh năm. Không chỉ phục vụ bữa ăn của cán bộ, nhân viên, Bệnh viện còn trực tiếp bảo đảm chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh với yêu cầu khắt khe. Thực phẩm đưa vào chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng; thức ăn được lưu mẫu theo quy định. Trước đây, để cân đối nhu cầu và khả năng bảo đảm, Bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của trạm chế biến. Tuy nhiên, lượng thực phẩm còn lại chủ yếu vẫn phải khai thác từ thị trường bên ngoài, tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh, biến động giá cả, đồng thời gây khó khăn trong kiểm soát nguồn gốc và chất lượng.

Đại tá Nguyễn Khả Khuyến, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 354 cho hay, đối với các đơn vị không có diện tích TGSX, việc điều phối sản phẩm tăng gia có ý nghĩa thiết thực, giúp bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, ổn định. Việc kết nối trực tiếp với nguồn sản phẩm dôi dư từ các đơn vị có tiềm lực TGSX mạnh giúp Bệnh viện giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, hạn chế tác động của biến động giá cả và rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong một năm triển khai kế hoạch của Tổng cục, Bệnh viện đã tiếp nhận, tiêu thụ hơn 4 tấn rau xanh và hơn 54.500 quả trứng từ nguồn điều phối nội bộ.

Đánh giá hiệu quả sau một năm thực hiện các kế hoạch điều phối sản phẩm TGSX, Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục HC-KT khẳng định: Việc điều phối sản phẩm TGSX giữa các đơn vị trong Tổng cục góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho các bếp ăn tập thể, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng bảo đảm với giá cả hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu bộ đội, nhất là trong các dịp lễ, tết và mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Sản phẩm tăng gia sau thu hoạch được phân loại, bảo quản và điều phối hợp lý, hạn chế tồn đọng, hư hỏng, lãng phí; khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Đại biểu các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tham quan khu tăng gia tập trung của Kho J106, Cục Xe máy-Vận tải. Ảnh: THĂNG BẢY

Tạo động lực và nâng cao hiệu quả tăng gia

Tổng cục HC-KT có số lượng đầu mối đơn vị cơ sở lớn và đóng quân trên địa bàn cả nước. Trong một năm qua, việc thực hiện các kế hoạch điều phối sản phẩm tăng gia đã tạo động lực cho các đơn vị đẩy mạnh TGSX. Trong số các đơn vị của Tổng cục HC-KT khu vực TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Kho KT580 (Cục Kỹ thuật quân, binh chủng) với thế mạnh TGSX vườn, ao, chuồng liên hoàn đã phát huy hiệu quả các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là mô hình nuôi gà đẻ trứng số lượng lớn. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa bảo đảm cho bếp ăn tập thể, vừa điều phối gần 100.000 quả trứng gà cho các đơn vị trong khu vực.

Trong khi đó, Lữ đoàn 972 (Cục Xe máy-Vận tải) tận dụng tối đa không gian để phát triển các vườn rau, hệ thống giàn leo, vườn cây ăn quả; chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá; phát huy hiệu quả trạm chế biến các mặt hàng giò chả, đậu phụ. Ngoài bảo đảm nhu cầu nội bộ, Lữ đoàn còn điều phối hơn 1,5 tấn rau, củ, quả; gần 1,9 tấn thịt lợn; hơn 1,3 tấn thịt gia cầm; 859kg giò chả và 1,5 tấn đậu phụ.

Nhiều đơn vị chủ động huy động nguồn lực, ngày công lao động của bộ đội để đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng TGSX; khai thác hiệu quả diện tích đất đai, mặt nước; tổ chức sản xuất gối đầu, tạo nguồn cung liên tục. Hầu hết các đơn vị mở rộng diện tích trồng rau xanh, phát triển những loại rau cao cấp và cây leo giàn; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với cơ cấu bữa ăn của bộ đội, đồng thời chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

Mặt khác, đầu ra sản phẩm được bảo đảm đã khuyến khích các đơn vị mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích tăng gia, nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ mới như trồng rau thủy canh, rau trong nhà lưới; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phát triển chăn nuôi đặc sản..., từ đó tăng nguồn cung, bảo đảm chất lượng thực phẩm. Bên cạnh đó, chuỗi liên kết nội bộ từng bước hình thành, từ khâu nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch đến điều phối, bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho các đơn vị TGSX.

Lãnh đạo, chỉ huy nhiều đơn vị trong Tổng cục HC-KT nhận định: Đây là chủ trương thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả tăng gia, đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, thiếu liên kết giữa các đơn vị. Công tác điều phối sản phẩm TGSX bước đầu tạo sự chủ động trong cân đối sản phẩm, gắn sản xuất với nhu cầu sử dụng, hạn chế tình trạng nơi sản xuất nhiều nhưng tiêu thụ khó khăn, trong khi đơn vị khác lại thiếu thực phẩm. Việc trao đổi, điều phối sản phẩm TGSX góp phần tận dụng tốt hơn kết quả tăng gia, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Kết quả TGSX góp phần thiết thực bảo đảm hậu cần tại chỗ, cải thiện bữa ăn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Phạm Văn Hiểu khẳng định: Việc điều phối sản phẩm TGSX giữa các đơn vị trong Tổng cục HC-KT gắn các khâu trong chuỗi tổ chức sản xuất, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm. Kết quả điều phối tuy chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô, nhưng bước đầu đã đạt mục đích, yêu cầu đặt ra; tạo động lực cho các đơn vị phát triển sản xuất. Chất lượng bữa ăn của bộ đội được cải thiện rõ rệt; từng bước hình thành khu vực bảo đảm khép kín, chủ động nguồn cung thực phẩm sạch, an toàn, giá cả ổn định cho các đơn vị trong Tổng cục, sẵn sàng bảo đảm khi có tình huống đột xuất.

Sau một năm triển khai, các đơn vị thuộc Tổng cục HC-KT khu vực Hà Nội và vùng phụ cận; khu vực TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai điều phối được hơn 110 tấn rau xanh, gần 34 tấn thịt lợn, 300kg thịt bò, hơn 24 tấn thịt gia cầm, khoảng 11 tấn cá các loại, hơn 310.000 quả trứng, 1,5 tấn đậu phụ và hơn 12,3 tấn hoa quả tươi... Giá các sản phẩm TGSX đưa vào bếp ăn thấp hơn giá thị trường cùng thời điểm từ 5 đến 20%.