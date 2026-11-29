Tự học từ khâu chuẩn bị

10 câu hỏi về kiến thức số lần lượt hiện trên phần mềm chấm điểm tự động. Sau phần trả lời, các đội thi soạn văn bản, thiết kế hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) theo chủ đề Ban giám khảo đưa ra. Đó là phần thi “Quân nhân số” tại Trung đoàn 292, Sư đoàn 377. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ có mặt theo dõi, cổ vũ các đội. Ở các phần thi về pháp luật, kỷ luật, thí sinh phải vận dụng kiến thức về nghĩa vụ quân sự, an toàn giao thông, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt để trả lời câu hỏi, xử lý tình huống.

Thiếu tá QNCN Đặng Tiến Sang, thợ ra-đa Trạm 20, Trung đoàn 292, chia sẻ: “Để tham gia tốt các phần thi, chúng tôi phải chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng đội để nắm chắc các quy định. Việc tự học, tự tìm hiểu giúp kiến thức trở nên dễ nhớ, dễ thuộc và khắc sâu hơn. Những tình huống được sân khấu hóa giúp người dự thi liên hệ điều đã đọc trong tài liệu với việc mình phải làm ở đơn vị. Qua trao đổi với đồng đội trong quá trình chuẩn bị, mỗi người có dịp giải thích cách hiểu của mình về quy định và đối chiếu với cách xử lý tình huống. Việc chuẩn bị dự thi vì thế cũng là một dịp để bộ đội học hỏi, tiếp thu kiến thức pháp luật, kỷ luật”.

Từ năm 2022, Sư đoàn 377 đã triển khai Hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật. Đến năm 2025, mô hình được phát triển thành Hội thi “Kiến thức quân nhân”, với nội dung và hình thức phong phú hơn. Ngay từ đầu năm, cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị gắn nội dung thi với việc duy trì chế độ ngày, tuần, thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân, sử dụng điện thoại, mạng xã hội và bảo đảm an toàn. Kế hoạch chung là căn cứ để từng đơn vị chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ, tình hình tư tưởng và kỷ luật của bộ đội.

Một tiết mục sân khấu hóa tại Hội thi “Kiến thức quân nhân” do Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức.

Đưa tình huống thực tiễn vào hội thi

Tùy nhiệm vụ và tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội, các đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp. Trung tá Đỗ Văn Minh, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 cho biết: “Chúng tôi chú trọng đa dạng hóa hình thức tổ chức ở từng đại đội, trung đội, kết hợp giữa thi trắc nghiệm, hỏi đáp nhanh, sân khấu hóa, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Ở Trung đoàn 591, mỗi hình thức thi có một yêu cầu riêng. Câu hỏi trắc nghiệm, hỏi đáp nhanh giúp kiểm tra mức độ nắm quy định. Phần sân khấu hóa đặt quy định vào một hoàn cảnh cụ thể để người dự thi cân nhắc cách ứng xử. Khi phải trình bày vì sao chọn một cách xử lý, thí sinh có dịp làm rõ mình đã hiểu quy định đến đâu. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi phần thi cũng có thể liên hệ tình huống đó với công việc của mình.

Đại tá Trương Công Pháp, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 cho rằng, việc đưa công nghệ số và tình huống thực tiễn vào hội thi xuất phát từ yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ đội khó tiếp thu sâu nếu việc học chủ yếu diễn ra theo lối truyền đạt một chiều. Việc trực tiếp tham gia từng phần thi giúp quân nhân có thêm cơ hội tự tìm hiểu, trao đổi và thực hành. “Khi cán bộ, chiến sĩ được trực tiếp tương tác, tranh tài và xử lý những vấn đề sát thực tiễn đơn vị, các quy định của pháp luật, kỷ luật sẽ thấm vào nhận thức một cách tự nhiên, từng bước chuyển hóa thành ý thức tự giác hằng ngày. Vì thế, cùng với việc duy trì nền nếp chính quy, Sư đoàn 377 tổ chức hội thi từ phân đội đến cấp sư đoàn để đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, kỷ luật đến gần hơn với công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ...”, Đại tá Trương Công Pháp chia sẻ.

Hiệu quả của Hội thi “Kiến thức quân nhân” ở Sư đoàn 377 không chỉ dừng lại ở việc góp phần giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất mà còn góp phần hình thành, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi quân nhân, tạo sự chuyển biến thực chất, bền vững trong chấp hành pháp luật, kỷ luật...