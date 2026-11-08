Hiệu quả từ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Theo số liệu công bố tháng 10/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân-Tứ Hiệp hiện còn tổng cộng 5.826 chỗ ở chưa được cho thuê. Trong khi đó, khu nhà ở xã hội CT19A Việt Hưng có tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối, chỉ còn 5 căn hộ chưa có người thuê.