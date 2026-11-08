Hiệu quả từ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở
Từ rà soát thực trạng, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động đến xây dựng các mô hình phù hợp nhu cầu cộng đồng, Hà Nội đang tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, từng bước đưa các công trình này trở thành không gian sinh hoạt thiết thực, thường xuyên của người dân. Trong đó, tổ dân số số 4 thuộc phường Giảng Võ là một điểm sáng của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-tu-he-thong-thiet-che-van-hoa-co-so-246261108214303607.htm