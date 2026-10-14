Hiệu quả từ hai nghị quyết chuyên đề ở phường Võ Cường

Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) là địa bàn có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Trên địa bàn hiện có hơn 5 nghìn hộ kinh doanh cá thể, gần 5,2 nghìn doanh nghiệp; 350 nhà hàng, quán ăn, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích và khoảng 50 cơ sở lưu trú, khách sạn cùng hệ thống chợ truyền thống, bệnh viện, khu chung cư, nhà ở xã hội.

Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là tổ chức không gian kinh doanh, bảo đảm trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh thương mại.

Lãnh đạo phường Võ Cường và các đại biểu cắt băng khai trương tuyến phố đêm Lý Anh Tông - Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Cao.

Trước yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và Nghị quyết số 12-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành hai nghị quyết chuyên đề thể hiện sự chủ động của Đảng ủy trong lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xuất phát từ yêu cầu phát triển và thực tiễn địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Đặng Trần Trung, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: “Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn; phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện. Quá trình triển khai chú trọng rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời điều chỉnh giải pháp, bảo đảm chủ trương được thực hiện thực chất, tránh hình thức”.

Từ định hướng đó, UBND phường tập trung phát triển các tuyến phố chuyên doanh, thương mại, dịch vụ kiểu mẫu và kinh tế đêm; thu hút đầu tư vào hạ tầng thương mại, logistics. Khuyến khích phát triển siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vui chơi giải trí. Cùng đó, phường đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở kinh doanh ứng dụng công nghệ số, bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước đổi mới phương thức quản lý chợ truyền thống.

Một trong những kết quả cụ thể là đưa vào hoạt động tuyến phố đêm Lý Anh Tông - Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Cao, tạo thêm không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế đô thị. 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt gần 2.200 tỷ đồng (bằng 177% dự toán năm); tổng giá trị sản phẩm tăng 13,1% (vượt mục tiêu 11,8%).

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Đảng ủy phường Võ Cường xác định không tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng kỷ cương đô thị; coi quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng phát triển. Công tác quản lý không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hướng tới hình thành môi trường kinh doanh có trật tự, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển ổn định, lâu dài.

Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, phường phát huy vai trò chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong chấp hành quy định và tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, các lợi thế của địa phương có điều kiện chuyển hóa thành động lực tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Duy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công phường Võ Cường cho biết: “Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, địa phương tăng cường ra quân lập lại trật tự đô thị, kết hợp siết chặt kỷ cương với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh chấp hành quy định. Quan điểm xuyên suốt là tăng cường kỷ cương, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thuận, người dân tổ dân phố Bồ Sơn nhận xét: “Việc phát triển kinh doanh, dịch vụ gắn với quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường được triển khai khá bài bản. Tại các tuyến phố thương mại, dịch vụ sầm uất và một số tuyến phố đêm, hoạt động kinh doanh được tổ chức theo phương châm “đúng giờ, đúng địa điểm, đúng cam kết”, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu kinh doanh với yêu cầu giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Sau thời gian hoạt động, các cơ sở thu dọn, hoàn trả mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng”.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Đảng ủy phường chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; khuyến khích xây dựng các mô hình tự quản, tiếp nhận, xử lý phản ánh từ cơ sở. Việc ứng dụng hệ thống camera, nền tảng số và các kênh phản ánh hiện trường từng bước hỗ trợ phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Từ việc lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo đến cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện, hai nghị quyết của Đảng ủy phường Võ Cường góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa bàn, đưa thương mại, dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng. Qua đó, phường gắn phát triển kinh tế với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh.