Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động gắn với các chương trình, mô hình giúp dân ở khu vực biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân trên dân trên địa bàn thu hoạch lúa. Ảnh: Văn Tánh

Khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi gồm 22 xã, phường, đặc khu, trong đó có 9 xã biên giới đất liền, 12 xã, phường biên giới biển và đặc khu Lý Sơn. Toàn khu vực có 98.578 hộ với 379.588 nhân khẩu thuộc 25 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 13.627 hộ với 50.696 nhân khẩu. Trên địa bàn có 5 tôn giáo chính với 84.260 tín đồ.

Thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”, các đơn vị tập trung triển khai tại 9 xã biên giới đất liền thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có 16 đồn Biên phòng đứng chân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tổ chức 756 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân, thu hút 50.920 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền được truyền đạt sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, giúp đồng bào cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch. Qua đó, các đơn vị đã vận động 118 thanh niên dân tộc thiểu số nhập ngũ theo quy định; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 62 người; huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên cho 140 người.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, khu vực biên giới có 79 tập thể, 285 hộ gia đình và 309 cá nhân đăng ký tự quản 292,913km đường biên giới và 86 mốc quốc giới; duy trì 93 tổ tự quản an ninh, trật tự với 606 thành viên và 86 tổ tàu, thuyền đoàn kết với 67 tàu, thuyền.

Quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về 6 vụ với 10 đối tượng; tự nguyện giao nộp 12 vũ khí tự chế các loại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Nổi bật là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Ngày hội bánh chưng xanh” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với các hoạt động tặng quà Tết, hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 1,446 tỷ đồng.

Chương trình “Ngàn cuốn sách - Vạn ước mơ” tại xã Ia Tơi đã trao tặng sách và học bổng cho học sinh, với kinh phí 100 triệu đồng. Chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã Đăk Plô trao tặng áo ấm, đồ dùng sinh hoạt và học tập cho học sinh, với kinh phí 120 triệu đồng.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực giúp nhân dân lao động sản xuất, chăm sóc, thu hoạch cây trồng, vệ sinh thôn, làng, nhà văn hóa với tổng cộng 1.056 ngày công. Các đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 809 lượt người, với tổng trị giá trên 70 triệu đồng; huy động 325 lượt phương tiện và 754 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Những kết quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và triển khai các chương trình, mô hình giúp dân đã góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện đời sống nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững mạnh.