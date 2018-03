Hiệu quả từ công tác phòng ngừa

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nam Trà My được giữ vững, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Nam Trà My tham gia tình nguyện giúp dân. Ảnh: P.N

Gần dân

Nằm ở địa bàn giáp ranh, phức tạp về địa hình, cộng đồng dân cư sinh sống trong các bản làng trên dãy Ngọc Linh… nên áp lực bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm vẫn luôn thường trực đối với Công an huyện Nam Trà My nói riêng, chính quyền địa phương nói chung. Sớm nhận diện những nguy cơ, hoạt động phòng ngừa được đặc biệt chú trọng. Chỉ tính riêng đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Nam Trà My đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 4 đợt, với hàng trăm người tham gia. Trong những buổi phát động này, song song với việc tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, ma túy… Công an huyện cũng chủ động thông tin tình hình, đề cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm từ cơ sở.

Ngoài tuyên truyền chuyên sâu, hoạt động phổ biến pháp luật được lồng ghép trong tất cả hoạt động của lực lượng. Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, như tuyên truyền, vận động người dân không thả rông trâu bò trên đường, vận động giao nộp vũ khí, súng tự chế…, nhưng hiệu quả phòng ngừa mang lại là rất lớn. Từ khi ký cam kết không thả rông trâu bò trên các tuyến đường, toàn huyện không còn xảy ra tai nạn giao thông do trâu bò thả rông gây ra. Ông Hồ Văn Xuân (xã Trà Dơn), một người dân tham gia ký cam kết chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi mặc kệ cho trâu bò đi khắp nơi, kể cả trên quốc lộ. Cán bộ đến tận làng gặp gỡ, tuyên truyền về tác hại của việc này, đồng thời đề nghị bà con ký cam kết hạn chế tình trạng nêu trên. Bản thân tôi, sau khi được gặp gỡ, nói chuyện, cũng đã chấp hành theo quy định”.

Thêm một điểm sáng trong công tác tuyên truyền, là diễn đàn “Lắng nghe ý kiến của nhân dân” được Công an huyện triển khai đến công an các xã, với hàng trăm lượt người tham dự. Qua các diễn đàn này, lực lượng công an càng gắn bó, gần gũi hơn với bà con, xây dựng những nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ cơ sở này, Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành xác minh, kịp thời xử lý nhiều vụ việc nảy sinh.

Tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn

Phương châm “phòng là chính” được xem là yếu tố cốt lõi trong hoạt động của Công an huyện Nam Trà My. Phương châm này được đặc biệt chú trọng trong tất cả mặt công tác. Theo đó, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và Đội Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra. Trong quá trình tuần tra, lực lượng công an đã nhắc nhở các gia đình phải nâng cao ý thức tự bảo vệ, bảo quản tài sản; kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tuân thủ các quy định của Nhà nước về bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, đăng ký tạm trú… Việc thường xuyên tuần tra, nhất là vào ban đêm, phát huy tác dụng đáng kể, ngăn ngừa tệ nạn nảy sinh. Trong đó, phải kể đến vụ phát hiện, làm rõ hai đối tượng trộm sâm Ngọc Linh. Từ tin báo của quần chúng về những biểu hiện nghi vấn của đối tượng Nguyễn Văn Danh (SN 1995) và Nguyễn Đức Chi (SN 1993, trú thôn 2, xã Trà Linh), các trinh sát đã tiến hành thu thập thông tin, khôn khéo đấu tranh với đối tượng. Hai đối tượng này sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi nhổ trộm sâm Ngọc Linh của người dân trong thôn để bán kiếm tiền tiêu xài. Ngày 7.3 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam Danh và Chi để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tại một số địa bàn giáp ranh, phức tạp về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, Công an huyện tung lực lượng phối hợp truy quét, đẩy đuổi. Những thành phần “cộm cán”, có tiền án được gọi giáo dục, răn đe, cảm hóa kịp thời.

Cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào vùng cao, màu áo xanh chiến sĩ công an còn tô thắm thêm tình quân dân trong những chuyến đi thiện nguyện về với bản làng. Khe Chữ, nơi còn bao khốn khó sau cuộc di dời dân vùng sạt lở, đã được cán bộ chiến sĩ tham gia dựng nhà, giúp dân tái định cư. Hàng loạt hoàn cảnh khó khăn, neo đơn được đến thăm, tặng quà, giúp đỡ hay cán bộ chiến sĩ đến tận nhà người dân ở các xã Trà Leng, Trà Vân làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân. “Nhờ sự nỗ lực của Công an huyện, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự ở Nam Trà My được giữ vững, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân”, ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nhận định.

PHƯƠNG NAM