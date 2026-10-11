Hiệu quả từ chính sách dân tộc ở Kim Bôi

Trên địa bàn xã Kim Bôi phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng, gắn với lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Địa danh Kim Bôi được gắn với tên gọi vùng đất “chén vàng”, nơi sinh sống tập trung của cộng đồng DTTS với trên 31.500 người, chiếm tỷ lệ 91% dân số. Bên cạnh khai thác tiềm năng nổi bật là du lịch khoáng nóng, du lịch nghỉ dưỡng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy sức mạnh nội sinh, tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công tác dân tộc trở thành đòn bẩy quan trọng, đóng góp không nhỏ trong việc tạo động lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của các dân tộc trên địa bàn.

Thông qua hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hàng nghìn lao động nông thôn của xã đã được kết nối việc làm, tăng thu nhập. Nổi bật là chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp với các lớp đào tạo nghề may công nghiệp, mây tre đan. Trong đó, mô hình tổ hợp nghề mây tre đan xuất khẩu ngày càng nhân rộng, góp phần tạo sinh kế bền vững cho khoảng 400 phụ nữ ở các khu, xóm với mức thu nhập từ 3-6 triệu đồng/người/tháng.

Trong 2 năm 2025, 2026, nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất, dự án phát triển sinh kế được xã quan tâm thực hiện. Ngoài được hỗ trợ giống lúa, vật tư sản xuất, người dân còn được cấp giống khoai tây lòng vàng và hướng dẫn kỹ thuật nhằm tăng cường sản xuất vụ đông. Từ nguồn hỗ trợ của chính sách dân tộc, hộ làm nông nghiệp thuộc diện nghèo, cận nghèo được ưu tiên đầu tư giống vật nuôi giúp tạo sinh kế lâu dài.

Ông Bùi Văn Thức - hộ cận nghèo xóm Dảnh phấn khởi chia sẻ: Sau khi được dự án bàn giao gà giống và lượng thức ăn ban đầu, gia đình thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc để đàn gà phát triển khỏe mạnh, đạt trọng lượng từ 2-2,5kg, bán ra thị trường với giá 120.000 đồng/kg, mỗi lứa thu về gần 40 triệu đồng. Từ đây, gia đình dành vốn để tái đầu tư, nhân rộng mô hình, thu nhập ổn định, cuộc sống cải thiện.

Quá trình phát triển của địa phương, đồng bào DTTS vừa là đối tượng thụ hưởng chính sách, vừa là đối tượng trực tiếp tham gia phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng và giữ gìn khối đại đoàn kết ở cơ sở. Đồng chí Bùi Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Trong bối cảnh các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai mạnh mẽ, cộng đồng DTTS trên địa bàn xã nắm bắt cơ hội mới, thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp.

Phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ở xã Kim Bôi được tham gia các dự án hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, ổn định thu nhập.

Gần đây, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, như: Mô hình nuôi gà Đông Tảo thương phẩm tại các xóm Đồi 2, Vó Khang, Dứng Ổi; mô hình nuôi gà Lạc Thủy tại xóm Dảnh; mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại các xóm Mớ Đồi, Mớ Khoắc... Ngoài việc cấp giống, người dân còn được tập huấn kỹ thuật chuyên sâu, tặng máy thái đa năng và thức ăn chăn nuôi nhằm thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, phát huy tối đa lợi thế địa phương.

Song song với hỗ trợ sản xuất, công tác an sinh xã hội tại xã cũng được triển khai tích cực. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng, xóa 69 căn nhà tạm, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trở thành đòn bẩy kinh tế cốt lõi. Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hàng nghìn hộ dân được tạo điều kiện vay vốn đầu tư sản xuất với 15 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ đạt 157 tỷ đồng. Các hội, đoàn thể còn tích cực triển khai nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hỗ trợ thiết thực, như: Hội Liên hiệp phụ nữ xã gây quỹ giúp hội viên mua bảo hiểm y tế và đồ dùng sinh hoạt; Chi hội xóm Mớ Đồi góp vốn quay vòng giúp nhau sửa nhà vệ sinh, mua xe đạp, bình nóng lạnh; Chi hội khu Lục Cả hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên khó khăn...

Hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ, đóng góp quan trọng vào Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các chương trình, dự án thuộc chính sách dân tộc như: 30a, 135 và các chính sách hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, đầu tư thông qua nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Đến cuối năm 2025, xã đạt bình quân thu nhập đầu người 63,6 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 4,5%; 100% dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 91,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Thời gian tới, xã tiếp tục lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung nâng cấp hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS; thúc đẩy sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.