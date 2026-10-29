Hiệu quả từ các mô hình trang bị kỹ năng số cho bộ đội

Trong môi trường quân ngũ đòi hỏi tính chính xác và kỷ luật cao, việc ứng dụng công nghệ số đang mở ra những cách làm mới. Tại Sư đoàn 325, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, lấy cán bộ, đảng viên làm lực lượng tiên phong, dẫn dắt.

Cán bộ Sư đoàn 325 sử dụng điện thoại thông minh tra cứu tài liệu thông qua quét mã.

Tiêu biểu như tại Trung đoàn 101, mô hình “Ngày thứ Sáu số” (vào 20 giờ thứ Sáu hằng tuần) giúp bộ đội học tập các kỹ năng thiết thực như: Tạo và sắp xếp thư mục, sử dụng Word, Excel; nén, giải nén tệp và bảo mật dữ liệu cá nhân. Thay vì phổ biến lý thuyết đơn thuần, cán bộ trực tiếp trình chiếu, làm mẫu và hướng dẫn từng chiến sĩ thực hành trên máy tính, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Trung sĩ Lê Quang Đảng, Khẩu đội trưởng, Trung đội SPG-9, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Qua các buổi thực hành, chúng tôi được hướng dẫn cụ thể từng thao tác và giải đáp ngay khi gặp khó khăn. Những kỹ năng này giúp chúng tôi tự tin hơn trong học tập, công tác và biết cách sử dụng công nghệ an toàn”.

Thiếu tá Hà Văn Tấn, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 101 cho biết, việc duy trì mô hình này góp phần hình thành thói quen tự học, tự rèn kỹ năng số trong cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, gắn từng bài thực hành với nhu cầu thực tế, từng bước nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại đơn vị.

Để phong trào “Bình dân học vụ số” đạt hiệu quả thực chất, Sư đoàn 325 chú trọng tổ chức học tập theo phương châm “người biết hướng dẫn người chưa biết, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít”. Các mô hình như “Giờ thực hành số”, “Ngày hội kỹ năng số”, “Mỗi đảng viên là một chiến sĩ tiên phong về chuyển đổi số”... được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hệ thống tổ tư vấn kỹ năng số được xây dựng để hỗ trợ bộ đội trong quá trình học tập, thực hành. Từ năm 2025 đến nay, Sư đoàn đã thành lập 123 tổ tư vấn kỹ năng số; tổ chức phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho gần 7.000 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, với 100% quân nhân được kiểm tra đạt yêu cầu.

Sư đoàn đã thành lập 123 tổ tư vấn kỹ năng số, phổ cập kỹ năng số cho gần 7.000 quân nhân (100% kiểm tra đạt yêu cầu); kết nối mạng quân sự đến 100% đầu mối đơn vị; triển khai ứng dụng QiMe và thư điện tử quân sự cho toàn thể cán bộ, quân nhân; duy trì hiệu quả các mô hình "Ngày thứ Sáu số", "Giờ thực hành số", "Ngày hội kỹ năng số"... và tổ chức hội thi “Bình dân học vụ số”.

Cùng với học tập, nâng cao kỹ năng số cho bộ đội, mạng quân sự đã được kết nối đến 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn. Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và thư điện tử quân sự được triển khai với hàng nghìn tài khoản. Ứng dụng QiMe trên thiết bị di động cũng được cài đặt cho 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Sư đoàn.

Việc khai thác các hệ thống, phần mềm phục vụ chuyên môn góp phần rút ngắn thời gian trao đổi, xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm thông tin thông suốt. Trong huấn luyện, các tài liệu, bài giảng và nội dung kiểm tra có thể được tổ chức theo hướng linh hoạt hơn; trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, mã QR và đường dẫn tài liệu giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Một trong những kinh nghiệm của Sư đoàn 325 là kết hợp phổ cập kiến thức với kiểm tra, hội thi, hội thao để đánh giá khả năng vận dụng của cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn tổ chức hội thao “Bình dân học vụ số” với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ đại diện các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc. Các nội dung thi tập trung vào kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng phần mềm, xử lý dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Hạ sĩ Phạm Minh Thắng, Tiểu đoàn 18 chia sẻ: “Tham gia hội thao kỹ năng số, tôi cảm thấy vừa hồi hộp, vừa hào hứng bởi đây là dịp để bản thân trải nghiệm và vận dụng những kiến thức đã được học vào thực hành. Qua từng nội dung thi, chúng tôi có cơ hội rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm và xử lý tình huống cụ thể”.

Không dừng ở kiểm tra kiến thức, hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số và an toàn thông tin còn được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, giúp những nội dung chuyên môn trở nên gần gũi, dễ nhớ, dễ vận dụng. Qua đó, việc học tập chuyển đổi số gắn với không khí thi đua sôi nổi, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ chủ động rèn luyện kỹ năng.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Vũ Anh Dũng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 nhấn mạnh, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố để phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu. Khi người đứng đầu chủ động đổi mới phương pháp làm việc, cấp ủy, chi bộ sát sao kiểm tra và mỗi đảng viên tận tình hướng dẫn đồng đội, chuyển đổi số sẽ không còn là công việc mang tính thời điểm mà trở thành nền nếp thường xuyên, nền tảng để xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng phong trào “Bình dân học vụ số”, Sư đoàn 325 tiếp tục duy trì việc bồi dưỡng kỹ năng theo từng nhóm đối tượng; phát huy hiệu quả các tổ tư vấn kỹ năng số; tăng cường thực hành, kiểm tra gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời siết chặt kỷ luật, bảo đảm an toàn thông tin trong mọi hoạt động. Mỗi mô hình, cách làm được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể và khả năng áp dụng vào thực tế, không chạy theo hình thức hoặc thành tích bề nổi.