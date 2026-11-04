Hiệu quả từ các mô hình sản xuất ở miền Tây xứ Thanh

Mô hình chanh vàng tại thôn Phúc Do, xã Cẩm Tân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được sự chỉ dẫn của cán bộ Hội Nông dân xã Cẩm Tân, chúng tôi đến thăm mô hình trồng chanh vàng của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Phúc Do. Những năm trước, gia đình ông trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2024, được sự tư vấn của Hội Nông dân xã, ông Tiến đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng chanh vàng. Để có kiến thức chăm sóc, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do xã tổ chức và học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, cây chanh sinh trưởng tốt, quả to, năng suất cao. Hiện nay, mô hình này mang lại lợi nhuận cho gia đình ông Tiến 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều thành viên trong gia đình.

Nhận thấy mô hình trồng chanh vàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân trong thôn Phúc Tân đã mạnh dạn đầu tư vốn, cải tạo vườn đồi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Hiện nay, xã Cẩm Tân có 10 hộ dân tham gia trồng cây chanh vàng với tổng diện tích 10ha, tập trung tại thôn Phúc Do. Xã Cẩm Tân còn phát triển nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như: nuôi chim bồ câu; trồng cây dứa gai, cây ăn quả có múi. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân có việc làm ổn định, tích cực góp công, góp của xây dựng quê hương.

Ông Lê Danh Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Tân, cho biết: “Việc phát triển các mô hình sản xuất đã giúp người dân thay đổi tư duy trong sản xuất. Nhiều hộ dân đã chủ động tìm tòi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Cẩm Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động đầu tư nguồn vốn vào các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình”.

Tại xã Như Xuân, phát huy lợi thế, tiềm năng, người dân đã mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật và gắn với thị trường tiêu thụ. Tiêu biểu như mô hình nuôi dúi, mô hình nuôi ốc nhồi, mô hình nuôi cầy hương... đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Nguyễn Đình Sơn, thôn Mai Thắng (xã Như Xuân), cho biết: “Được cán bộ xã tuyên truyền và vận động, tôi đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển mô hình nuôi cầy hương. Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cùng điều kiện khí hậu phù hợp, đàn vật nuôi sinh trưởng rất tốt. Mỗi năm, gia đình tôi thu về lợi nhuận gần 200 triệu đồng”.

Ông Lê Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Như Xuân, cho biết: “Hiện nay, xã Như Xuân đang triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu như trồng cây hương bài (Tân Bình, Quế Phú); trồng rừng thâm canh gỗ lớn theo hướng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm (Tân Bình), trồng rừng sản xuất bằng keo lai mô (Tân Bình, Mai Thắng, Đức Bình, Mỹ Ré, Yên Thành, Yên Xuân); trồng cây măng ngọt (Mỹ Ré)... Để khuyến khích các hộ tham gia các mô hình sản xuất, xã Như Xuân sẽ tranh thủ nguồn lực của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, xã vận động gia đình cán bộ, đảng viên tiên phong làm trước để người dân học tập, làm theo”.

Nhờ sự năng động, sáng tạo của người dân, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương miền Tây xứ Thanh, cùng sự hỗ trợ từ Nhà nước qua các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao đã xuất hiện. Tiêu biểu như các mô hình: nuôi vịt Cổ Lũng (xã Cổ Lũng, xã Pù Luông); trồng cây ăn quả và rau an toàn (xã Điền Lư); nuôi dúi (xã Bát Mọt); trồng cây ăn quả (xã Xuân Bình); trồng dưa vàng (xã Kiên Thọ, xã Nguyệt Ấn); nuôi dê (xã Thạch Quảng) hay nuôi chim bồ câu (xã Thạch Bình)... Việc nhân rộng các mô hình sản xuất này không chỉ giúp nhiều hộ gia đình nâng cao thu nhập lên mức hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn tạo tiền đề để họ tái đầu tư mở rộng quy mô và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang phát triển theo hướng xanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, việc đa dạng hóa các mô hình sản xuất tại địa bàn miền Tây xứ Thanh là hướng đi hoàn toàn phù hợp, góp phần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai và lao động. Để các mô hình này phát triển bền vững và hiệu quả hơn nữa, các địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhằm chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, các địa phương cần khuyến khích thành lập các tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX để đẩy mạnh liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.