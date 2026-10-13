Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông

Mô hình nuôi gà thả vườn dưới tán cây ăn quả tại xã Hải Lăng được triển khai thử nghiệm tại 4 hộ dân với quy mô 400 con cách đây 5 tháng. Mô hình không chỉ giúp các hộ dân tận dụng nguồn phụ phẩm và lao động sẵn có, mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mô hình nuôi gà dưới tán cây ăn quả ở xã Hải Lăng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi - Ảnh: V.A

Sau khi được UBND xã Hải Lăng hỗ trợ 100 con gà giống, gia đình ông Bùi Thanh Hải ở thôn Đại An Khê đã cải tạo chuồng trại triển khai mô hình. Cùng với con giống, ông Hải còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, vắc-xin và thuốc sát trùng. Trong suốt quá trình chăn nuôi, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, quy trình phòng bệnh, qua đó giúp các hộ yên tâm thực hiện mô hình.

Ông Bùi Thanh Hải chia sẻ: “Gia đình chúng tôi được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hải Lăng chọn triển khai mô hình nuôi gà thả vườn dưới tán cây ăn quả. Mô hình này vừa giúp phát triển kinh tế gia đình, vừa tận dụng nguồn phân bón để bón cho cây trong vườn. Chúng tôi vừa mới xuất bán lứa gà đầu tiên khá hiệu quả, hiện đang triển khai lứa nuôi thứ hai, dự kiến xuất bán vào dịp Tết sắp tới”.

Cùng được hỗ trợ mô hình đợt này, gia đình chị Hồ Thị Loan ở thôn Xuân Nguyên cũng đã triển khai nuôi gà dưới tán cây ăn quả khá hiệu quả. Chị Loan cho biết, gia đình chị được hỗ trợ con giống, thức ăn, máng nuôi và kỹ thuật nuôi, cách phòng trị bệnh cho gà trong thời tiết chuyển mùa. Nhờ vậy đàn gà của gia đình phát triển đồng đều, đẹp, đạt tỉ lệ sống gần 90%. Lứa gà thứ nhất, gia đình chị Loan đã xuất bán mang lại nguồn thu nhập khá.

“Gia đình tôi nhận thấy nuôi gà dưới tán cây ăn quả thoáng mát, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, ít bệnh tật. Hiện gia đình đang tái đàn lứa mới và kỳ vọng thời gian tới mô hình sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa”, chị Loan cho biết.

Mô hình nuôi gà dưới tán cây ăn quả ở xã Hải Lăng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi - Ảnh: V.A

Anh Lê Trần Anh Khoa, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hải Lăng, phụ trách các mô hình cho biết: Nhờ không gian rộng rãi, thông thoáng, đàn gà được nuôi dưới tán cây ăn quả phát triển khỏe mạnh và ít dịch bệnh. Kết quả nghiệm thu cho thấy tỉ lệ nuôi sống đạt gần 91%, trọng lượng bình quân khi xuất chuồng đạt 1,64 kg/con, vượt chỉ tiêu ban đầu của mô hình.

Theo anh Khoa, nhờ tận dụng được diện tích chuồng trại và nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như cỏ, giun đất, côn trùng nên nuôi gà dưới tán cây ăn quả giảm nhiều chi phí, gà xuất chuồng có chất lượng thịt ngon, được thị trường ưa chuộng. Cùng với đó, mô hình cũng giúp vườn cây ăn quả sạch cỏ, đất tơi xốp hơn nhờ nguồn phân hữu cơ trực tiếp từ đàn gà; lớp đệm lót sinh học từ nuôi gà qua xử lý sẽ sử dụng để bón cho cây, qua đó giảm phân bón hoá học và cải tạo đất hiệu quả. Lứa nuôi đầu ghi nhận, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt được khoảng 5-6 triệu đồng/mô hình.

Tại xã Khe Sanh, mô hình nuôi gà bán thâm canh an toàn sinh học cũng đã được triển khai từ chương trình khuyến nông năm 2026, giúp người dân hình thành phương thức chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn và bền vững.

Gia đình chị Hồ Thị Khanh, ở thôn Ruộng là một trong những hộ tham gia làm điểm thực hiện mô hình. Sau khi được hỗ trợ 200 con gà giống, nhờ được cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại, đàn gà phát triển khỏe mạnh. Sau gần 3 tháng nuôi, gà nuôi đạt trọng lượng hơn 2,5kg, đủ điều kiện để gia đình chị xuất bán ra thị trường.

Mô hình nuôi gà bán thâm canh an toàn sinh học tại thôn Ruộng, xã Khe Sanh - Ảnh: CTV

Chị Khanh hồ hởi nói: “Tham gia mô hình, được hỗ trợ con giống và cán bộ hướng dẫn kỹ thuật nên việc chăm sóc đàn gà thuận lợi hơn. Thời gian tới, nếu các hộ dân xung quanh có nhu cầu, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm để họ cùng nuôi, đem lại kinh tế ổn định”.

Thực hiện hoạt động khuyến nông năm 2026, mô hình nuôi gà bán thâm canh an toàn sinh học tại xã Khe Sanh được thực hiện tại 2 hộ gia đình với quy mô 400 con giống. Cùng với con giống, các hộ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi và kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện. Qua đó, mô hình không chỉ hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho hộ chăn nuôi, mà còn được xây dựng như một mô hình điểm để người dân học hỏi, tiếp cận kỹ thuật và từng bước nhân rộng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Sang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khe Sanh cho biết: Chúng tôi xác định, cung cấp con giống chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là qua mô hình khuyến nông này sẽ giúp người dân nắm được kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, đặc biệt là đối với các hộ ở khu vực khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

“Thời gian tới, sau khi đánh giá mô hình, nếu đạt hiệu quả tốt và phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và nhân rộng trên địa bàn”, ông Sang cho biết thêm.

Từ những con gà ri lai được hỗ trợ ban đầu, qua quá trình chăm sóc đúng kỹ thuật, mô hình đã cho thấy những tín hiệu tích cực, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân miền núi. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập, mô hình còn giúp người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm để chủ động phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả.