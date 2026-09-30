Hiệu quả từ các công trình trọng điểm

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra TBA 110kV Tuyên Quang 2.

Nhìn lại thời điểm cuối năm 2025, nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực chống quá tải cho năm 2026, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm. Nổi bật nhất là dự án nâng công suất máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Bắc Quang (do Công ty làm chủ đầu tư với số vốn trên 33,8 tỷ đồng) và dự án nâng công suất tại Trạm biến áp 110kV Sơn Dương.

Đối với công trình tại Bắc Quang, việc thay thế máy biến áp cũ (công suất 16 MVA) bằng máy biến áp mới công suất 40 MVA được thực hiện với tiến độ thần tốc và chính thức đóng điện vận hành từ tháng 12/2025. Trải qua gần một năm vận hành, đặc biệt là trong suốt những tháng cao điểm mùa hè 2026 vừa qua, các công trình này đã phát huy tối đa hiệu quả. Việc nâng công suất đã giải quyết triệt để tình trạng quá tải, hỗ trợ giảm tải cho các trạm 110kV lân cận, giảm bán kính cấp điện và kéo giảm đáng kể tỷ lệ tổn thất điện năng cho lưới điện trung áp toàn khu vực.

Bên cạnh các dự án 110kV, một thành tựu mang tính nhân văn sâu sắc là công tác xóa "vùng lõm" về điện. Chạy đua với thời gian, Công ty đã hoàn thành các công trình cấp điện cho 24/24 điểm lõm điện và lõm sóng viễn thông trên địa bàn. Việc hoàn thành sớm các dự án này đã giúp đồng bào các khu vực điện áp thấp được tận hưởng nguồn điện ổn định, chất lượng ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Công ty Điện lực Tuyên Quang nỗ lực cấp điện cho thôn Nhìa Lũng Phìn, xã Đồng Văn.

Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và tối ưu, song song với việc nâng cấp thiết bị, Công ty Điện lực Tuyên Quang đặt mục tiêu chiến lược vào việc xây dựng lưới điện thông minh. "Hệ thần kinh" của mạng lưới này chính là hạ tầng viễn thông dùng riêng đã được Công ty hiện đại hóa thông qua hai dự án thay dây cáp quang trên tuyến đường dây 110kV.

Sự ưu việt của lưới điện thông minh đã được chứng minh rõ nét trong công tác điều hành thực tế. Toàn bộ các thao tác đóng cắt, chuyển nguồn giờ đây đều được thực hiện tự động và chuẩn xác dưới sự điều hành trực tiếp của Trung tâm Điều khiển xa Tuyên Quang. Việc ứng dụng công nghệ giám sát từ xa kết hợp với các mạch vòng tự động hóa trên lưới điện phân phối đã giúp đơn vị nhanh chóng phân lập sự cố, tự động khôi phục cấp điện cho các nhánh rẽ không bị ảnh hưởng. Nhờ đó, trong những đợt mưa bão hay nắng nóng cực đoan vừa qua, thời gian và phạm vi mất điện của khách hàng đã được giảm thiểu tới mức tối đa.

Dự án nâng công suất máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Bắc Quang.

Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết: Công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động rà soát, ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các công trình cấp bách, chống quá tải.

Chúng tôi sát sao chỉ đạo từng dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng. Hiệu quả vận hành ổn định trong suốt mùa nắng nóng năm nay từ các công trình trọng điểm chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của ngành Điện trong việc đi trước mở đường, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện năng của địa phương.

Bước vào những tháng cuối năm 2026 và hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, với nền tảng hạ tầng lưới điện đã được củng cố vững chắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang nắm trong tay thế và lực mới. Đơn vị cam kết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh hiện đại hóa lưới điện thông minh để phục vụ đắc lực cho an ninh quốc phòng, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.