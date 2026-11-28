Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã cùng người dân trồng rau tập trung, chăn nuôi, nuôi cá nước lạnh, để nông sản làm ra từ bản được đưa vào bếp ăn của các nhà trường.

Bộ đội biên phòng giúp nhân dân trồng rau xanh tập trung.

Quân - dân cùng làm, cùng hưởng

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tỉnh Lai Châu đã triển khai xây dựng 11 trường trên địa bàn 11 xã biên giới. Năm học 2026 - 2027, 5 trường đã đi vào hoạt động với khoảng 5.400 học sinh; cùng với đó là các trường phổ thông dân tộc nội trú hiện có như Ka Lăng, Phong Thổ với hơn 500 học sinh.

Dự kiến năm học 2027 - 2028, 6 trường còn lại hoàn thành, quy mô 1.100 - 1.200 học sinh mỗi trường.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra thực tế mô hình trồng rau.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, khi cả 11 trường vận hành, khu vực biên giới sẽ có trên 12.000 học sinh nội trú cùng khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Hệ thống trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bán trú vẫn được duy trì với khoảng 14.000 học sinh, giáo viên và người lao động.

Theo tính toán bước đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, với quy mô khoảng 26.000 người, nhu cầu rau xanh, củ, quả vào khoảng 6 - 7 tấn mỗi ngày. Với giá bán bình quân 18.000 - 20.000 đồng/kg, giá trị tiêu thụ ước đạt 108 - 140 triệu đồng/ngày, tương đương 3,24 - 4,2 tỷ đồng/tháng, chưa kể nhu cầu thịt gia súc, gia cầm, cá và các thực phẩm khác. Nhưng thị trường lớn ấy lâu nay chưa có “chủ” là người dân tại chỗ. Địa hình đồi núi cao, chia cắt, đất sản xuất ít và phân tán, phần lớn là đất nương, ruộng bậc thang.

Người dân cần cù nhưng sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, đầu ra phụ thuộc thương lái, giá cả bấp bênh; thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng/người/năm. Trong khi đó, nguồn rau cho các trường chủ yếu được nhập từ bên ngoài, việc kiểm soát an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, trở thành nỗi trăn trở của địa phương và nhà trường.

"Từ thực tế ấy, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai mô hình “Bộ đội biên phòng giúp Nhân dân trồng rau xanh tập trung, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tạo nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho các trường liên cấp ở khu vực biên giới; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo", Đại tá Trương Minh Đức cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng bà con bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu trồng và chăm sóc rau xanh.

Điểm làm thử là bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, với 1,4 ha và 54 hộ dân tham gia. Ở đây, Bộ đội biên phòng đóng vai trò đầu mối, phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp để hỗ trợ đất đai, vốn, giống, kỹ thuật; hướng dẫn người dân sản xuất theo quy trình an toàn, đồng thời kết nối với nhà trường để thống nhất nhu cầu, chất lượng, sản lượng và phương thức cung ứng.

Kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu đồng/ha, được huy động từ nguồn xã hội hóa hợp pháp và doanh nghiệp ứng trước, dành cho thuê đất, cải tạo đất, giống, phân bón, vật tư, hệ thống tưới, nhà bạt, mái che. Việc thuê đất là khoản chi đáng kể, bởi phần lớn diện tích thuận lợi để trồng rau đang được người dân dùng trồng lúa và các cây nông nghiệp khác.

Từ điểm làm thử, mô hình đến nay được nhân ra 13 đồn Biên phòng trên địa bàn 11 xã biên giới, với diện tích khoảng 12,62 ha. Bộ đội biên phòng đã tham mưu, phối hợp chính quyền và các sở, ngành hỗ trợ người dân thành lập 13 “Hợp tác xã Nông nghiệp quân dân” với gần 300 thành viên, đăng ký mã vùng trồng và hoàn thiện điều kiện truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Từ đó, mỗi hợp tác xã từng bước trở thành đầu mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, ổn định.

Những kết quả đầu tiên

Song song với trồng rau, các đơn vị đã xây dựng hệ thống chuồng trại với tổng diện tích khoảng 5.000 m², tổ chức nuôi, chăn thả 150 con bò, 3.000 con gà, 2.000 con vịt và 200 con lợn, tạo nguồn thịt thương phẩm theo từng lứa nuôi cho các trường học và thị trường địa phương.

Mô hình nuôi cá hồi, cá tầm ở bản Ngài Thầu.

Ở bản Ngài Thầu, ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, mô hình nuôi cá hồi, cá tầm được củng cố trên diện tích khoảng 17.000 m², nhiệt độ nước duy trì 14 - 19°C.

Số bể nuôi đã được cải tạo, mở rộng từ 10 lên 13, với khoảng 600 m² mặt nước, áp dụng hệ thống cấp, thoát nước độc lập để bảo đảm môi trường nuôi an toàn. Theo Thiếu tá Nghiêm Anh Tuấn, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, sản lượng thu hoạch khoảng 5 tấn/năm, gồm 3 tấn cá hồi (giá bán 150.000 - 180.000 đồng/kg) và 2 tấn cá tầm thương phẩm (150.000 - 170.000 đồng/kg); doanh thu dự kiến 750 - 880 triệu đồng/năm, lợi nhuận ước đạt 30 - 40% so với vốn đầu tư, tùy điều kiện sản xuất và giá bán từng thời điểm.

Theo Ban Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến nay, mô hình “Bộ đội biên phòng giúp nhân dân trồng rau xanh tập trung, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tạo nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho các trường liên cấp ở khu vực biên giới; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo", bước đầu đã thu hoạch và cung cấp 6.887 kg rau xanh cho các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới, tổng giá trị ước khoảng 140 triệu đồng.

Điều đáng chú ý, nguồn thu từ trồng rau, chăn nuôi, nuôi cá được trích một phần để bù đắp vốn đầu tư ban đầu, chi phí thuê đất, chuồng trại, mái che, con giống, thức ăn và duy trì sản xuất; phần còn lại chia cho các hộ trực tiếp tham gia theo ngày công lao động và mức độ đóng góp thực tế. Cách làm này vừa tạo nguồn tái đầu tư, vừa bảo đảm người lao động có việc làm, thu nhập thường xuyên.

Những kết quả đạt được bước đầu khẳng định hiệu quả của mô hình “lấy ngắn nuôi dài” trên địa bàn, không chỉ tạo nguồn thu nhập trước mắt mà còn giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư, chăm sóc và phát triển cây sâm Lai Châu trong thời gian chưa cho thu hoạch, từng bước xây dựng sinh kế bền vững.

Với gần 250 trường liên cấp dự kiến ở khu vực biên giới cả nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề xuất tiếp tục đánh giá toàn diện để chỉ đạo, hướng dẫn và nhân rộng mô hình ở những đơn vị đủ điều kiện. Từ những luống rau ở Lai Châu, câu chuyện ấy có thể là lời giải cho một bài toán chung của vùng biên: vừa bảo đảm bữa ăn sạch cho con em đồng bào, vừa giữ người dân gắn bó với nương rẫy, bản làng.