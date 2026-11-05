Hiệu quả trong thi hành pháp luật

Những nỗ lực này đã được đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất trong công tác tổ chức THPL.

Đa dạng cách làm thiết thực, hiệu quả

Thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức THPL. Thành phố xác định lấy người dân và DN làm trung tâm, sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Đồng Nai ngày 22-10.

Cụ thể, thành phố chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch theo dõi tình hình THPL và triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong những lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Từ ngày 1-1-2025 đến 30-9-2026, Đồng Nai đã ban hành hơn 228 kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đặc biệt chú trọng tái cấu trúc hệ thống văn bản QPPL. Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ này theo hướng khoa học, tiết kiệm thời gian, cắt giảm những tầng nấc trung gian không cần thiết. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Sở Tư pháp chủ trì tổng hợp các văn bản không còn phù hợp do sở, ban, ngành đề xuất. Trên cơ sở đánh giá, phân tích về pháp lý và thực tiễn, sở tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định bãi bỏ theo quy định. Đồng thời, Đồng Nai tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế, chính sách phát triển thành phố theo quy định của Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức. Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Bích Thủy cho biết: Trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 12,2 ngàn cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 1,1 triệu lượt người tham dự. Bên cạnh đó, có 245 cuộc tuyên truyền trực tuyến với hơn 25,5 ngàn lượt người theo dõi; 51 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút hơn 1 triệu lượt người tham gia dự thi.

Ông Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Long Bình) đã có 9 năm tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật và liên tiếp đạt nhiều kết quả cao. Mới đây, ông đoạt giải nhất Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật thành phố năm 2026.

Theo ông Hùng, để đạt kết quả tốt, hằng năm, ông đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi. Ông đã chủ động tìm hiểu kỹ thể lệ cuộc thi, quy định pháp luật và phạm vi kiến thức mà ban tổ chức đưa ra. Trước khi tham gia cuộc thi, ông dành thời gian đọc, tìm hiểu, tra cứu các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư liên quan đến nội dung của cuộc thi. Nhờ tham gia cuộc thi trong nhiều năm đã giúp ông nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần tuyên truyền các quy định pháp luật mới đến học sinh.

Một điểm đáng chú ý trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là việc duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Hiện Đồng Nai duy trì 259 mô hình Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; 615 tổ, nhóm nòng cốt và câu lạc bộ pháp luật với hơn 4 ngàn thành viên; 128 mô hình Khu dân cư tự quản chấp hành pháp luật tại các xã biên giới. Các mô hình góp phần hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự.

Nhìn chung, công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản được triển khai thường xuyên, kịp thời. Thành phố đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL theo yêu cầu của Trung ương.

Nâng cao hiệu lực quản lý

Tại buổi làm việc với thành phố vào ngày 22-10, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đánh giá cao các cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả. Các thành viên trong đoàn cũng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc để thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tổ chức THPL.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Trưởng đoàn kiểm tra, biểu dương sự chủ động và những kết quả thiết thực của Đồng Nai. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, kết quả đạt được là nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị thành phố, cùng sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, tư pháp. Đội ngũ này đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vừa thực hiện công việc chuyên môn vừa triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều biến động.

Để công tác tổ chức THPL đạt hiệu quả thực chất hơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Đồng Nai tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Thành phố cần quan tâm hơn đến công tác tổ chức THPL và theo dõi thi hành văn bản QPPL trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực làm công tác pháp chế, tư pháp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn tháo gỡ những quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp thực tiễn.

Thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, theo dõi, kiểm tra tình hình THPL, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và DN trên địa bàn. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố NGUYỄN THỊ HOÀNG

UBND thành phố cũng sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc THPL tại cơ sở để kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chậm trễ, mang tính hình thức.