Hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh lưới điện từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh và ngành điện

Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện.

Vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện, bảo vệ công trình điện lực và phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động điện lực.

Tại Hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, trong công tác bảo vệ công trình điện lực, Công ty đã xây dựng phương án bảo vệ đối với 32 trạm biến áp 110 kV, phối hợp rà soát 69 hợp tác xã điện. Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng điện được tăng cường, phát hiện 115 vụ trộm cắp điện, truy thu sản lượng 574.592 kWh, với giá trị hơn 1,93 tỷ đồng. Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm đạt 3,26%, tổn thất lưới điện 110 kV ở mức 0,53%. Cùng với đó, Công ty đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn điện, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong chấp hành các quy định pháp luật về điện lực. Từ thực tiễn trên, công tác bảo vệ công trình điện lực không thể tách rời nhiệm vụ quản lý vận hành, kiểm tra sử dụng điện và tuyên truyền pháp luật. Sự phối hợp chủ động, kịp thời giữa Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Điện lực Thanh Hóa giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm nguy cơ, ngăn ngừa vi phạm, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống điện trước yêu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Hai đơn vị cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp.

Để thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp, hai bên cùng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao chất lượng trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án bảo vệ các công trình điện lực trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động điện lực. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật, công tác tuyên truyền tại cơ sở tiếp tục được chú trọng, gắn với sự phối hợp của chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ công trình điện lực và hành lang an toàn lưới điện.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khẳng định, việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ công trình điện lực, giữ vững an ninh, an toàn hệ thống điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Phòng An ninh kinh tế đã công bố Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và trao tặng Bằng khen cho Công ty Điện lực Thanh Hóa có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Với tinh thần đồng hành và quyết tâm cao, tin tưởng hai đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Việc duy trì Quy chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và thực chất giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với ngành Điện sẽ góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.