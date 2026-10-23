Hiệu quả trồng cây ăn quả từ công nghệ cao

Khu vườn hơn 3ha trồng khoảng 1.200 cây ổi và 350 cây mận của anh Arin. Ảnh: LÂM TRÚC

Tại xã Quế Sơn, vùng đất vốn được mệnh danh là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, việc phát triển kinh tế nông nghiệp lâu nay chủ yếu dựa vào cây keo, cây sắn với hiệu quả bấp bênh. Thế nhưng, hơn 3 năm trở lại đây, sự xuất hiện của Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo do anh Trương Văn Arin (sinh năm 1988) làm giám đốc đã mang lại cách làm nông nghiệp mới, đem lại giá trị kinh tế cao hơn thói quen sản xuất truyền thống.

“Đánh thức” đất gò đồi bằng công nghệ

Trong khu vườn rộng hơn 3ha của anh Trương Văn Arin, chủ yếu trồng ổi lê Đài Loan và mận An Phước. Đây là hai loại cây phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, có khả năng phục hồi nhanh sau bão lũ và quan trọng nhất là ổn định thị trường đầu ra.

Điểm đặc biệt của khu vườn là quy trình canh tác “có một không hai”. Không rập khuôn theo các mô hình sẵn có, anh Arin tự mày mò, kết hợp linh hoạt giữa công nghệ tưới Israel hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn.

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động được anh điều chỉnh để cung cấp nước và phân bón chính xác cho từng gốc cây, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và vật tư tối đa.

Điểm đặc biệt của khu vườn hơn 3ha là sự kết hợp linh hoạt giữa công nghệ tưới Israel hiện đại và kinh nghiệm thực tiễn. Ảnh: LÂM TRÚC

Để giải bài toán “được mùa mất giá”, anh Arin áp dụng kỹ thuật làm ổi chuyền - cho cây ra trái quanh năm thay vì thu hoạch theo vụ.

Việc cắt tỉa, bón phân hợp lý giúp cây ra trái liên tục, tuần hoàn. Nhờ đó, vườn ổi tránh được áp lực tiêu thụ ồ ạt vào chính vụ, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định cho các đối tác ngay cả trong những thời điểm thời tiết bất lợi.

Thời điểm này, khu vườn có 1.200 cây ổi và 350 cây mận phát triển đồng đều, riêng ổi cho năng suất mỗi tháng từ 1-2 tấn và chất lượng vượt trội.

Đáng nói, năm trồng thứ hai, sản lượng ổi thu hoạch đạt 11 tấn, được thị trường đánh giá cao về độ giòn, ngọt và an toàn. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các siêu thị lớn ở Đà Nẵng và hệ thống bán lẻ, cửa hàng thực phẩm sạch với đầu ra ổn định.

Chia sẻ về mục tiêu năm 2026, anh Arin cho biết, phấn đấu nâng năng suất lên 50kg/cây, tương đương tổng sản lượng 50 tấn ổi, tiếp tục khẳng định hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất đồi.

“Chúng tôi đang xúc tiến liên kết với 6 hộ dân lân cận để hình thành vùng chuyên canh ổi rộng hơn 4ha. Hợp tác xã chịu trách nhiệm chuyển giao quy trình kỹ thuật, quản lý chất lượng và bao tiêu đầu ra cho nông dân.

Chỉ khi có vùng nguyên liệu đủ lớn và chất lượng đồng đều, chúng tôi mới có thể nghĩ đến chuyện xuất khẩu, đưa trái ổi Quế Sơn vươn ra thị trường quốc tế”, anh Arin nói.

Khát vọng du lịch nông nghiệp

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, vị giám đốc trẻ đang ấp ủ những dự định lớn hơn để nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Song song với sản xuất, mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng cũng đang được anh triển khai theo kế hoạch.

Tận dụng cảnh quan thiên nhiên đẹp, vườn cây xanh mát, anh dự kiến sẽ mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian đến.

“Chúng tôi xác định làm nông nghiệp là gốc, du lịch là ngọn để gia tăng giá trị. Du khách đến đây sẽ không tốn tiền mua vé vào cổng, họ được tự do check-in, học tập quy trình làm nông sạch và thưởng thức trái cây tại vườn. Lợi nhuận sẽ đến từ việc bán nông sản chất lượng chứ không phải từ vé tham quan”, anh Arin chia sẻ.

Quả ổi được chăm sóc rất kỹ. Ảnh: LÂM TRÚC

Ngoài ra, anh dự định sẽ liên kết với các đơn vị như gà Đèo Le, phở sắn Quế Sơn... để phục vụ ẩm thực tại chỗ cho du khách thông qua thực đơn liên kết.

Theo anh Trương Văn Arin, khách đến vườn ổi nhưng có thể gọi món gà, món phở của các hộ kinh doanh khác trong vùng. Cách làm này vừa tạo sự phong phú cho dịch vụ, vừa giúp lan tỏa, cộng hưởng giá trị để cả cộng đồng cùng hưởng lợi.

Với việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất trồng trọt, mô hình của Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo được kỳ vọng sẽ là hạt nhân lan tỏa, thúc đẩy kinh tế vùng gò đồi Quế Sơn bứt phá trong tương lai gần.

[VIDEO] - Anh Trương Văn Arin chia sẻ việc áp dụng kỹ thuật vào trồng ổi, mận: