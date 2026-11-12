Hiệu quả tín dụng chính sách trên quê hương Hoài Nhơn

Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới

Kể từ khi sáp nhập đến nay, phường Tam Quan mới trên cơ sở hợp nhất toàn bộ xã Hoài Châu cũ và phường Tam Quan cũ, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn tiếp tục được duy trì “mạch chảy” hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể cả 2 điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại trụ sở UBND xã, phường cũ vẫn hoạt động đều đặn giúp người dân không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm thủ tục vay vốn thuận lợi, kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ, nộp lãi cho ngân hàng đúng kỳ hạn, theo quy định; đồng thời nhanh chóng tiếp cận đầy đủ các chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước.

Tiêu biểu đến cuối tháng 10/2026 tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại phường Tam Quan đạt trên 78 tỷ đồng với gần 1.500 khách hàng còn dư nợ. Cùng với đó, chất lượng tín dụng được nâng cao với nợ quá hạn chiếm tỷ lệ rất thấp, khoảng 0,08%.

NHCSXH Hoài Nhơn duy trì hoạt động mạng lưới điểm giao dịch giúp dân vay vốn thuận lợi

Nhờ sự tiếp sức của đồng vốn chính sách kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và của tỉnh đã tạo động lực lớn để các hộ dân “xứ dừa” vươn lên thoát nghèo, củng cố tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan, ông Lê Minh Đức nhấn mạnh, một trong những động lực chính đưa Tam Quan trở thành địa phương kiểu mẫu trong công tác an sinh xã hội là nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế biển, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, khôi phục nhiều nghề truyền thống. Nhờ vậy, đời sống nhân dân no đủ tươi sáng hơn, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu bằng chính lao động của mình ngay tại quê hương.

Còn tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam, anh Lê Tiến Quy đã sử dụng 150 triệu đồng sau 2 lần vay vốn của NHCSXH Hoài Nhơn đầu tư mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, tạo dựng được mô hình kinh tế gia trại bao gồm 400 trụ tiêu, trung bình mỗi năm thu hoạch khoảng 1,2 tấn quả tiêu tươi và 4 gian chuồng trại kiên cố, với một đàn bò vỗ béo 6 con và 70 con heo nái, heo thịt... hằng năm thu lời 100 triệu đồng.

Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Đảng Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn ( người mác áo hồng đứng thứ 2 phải sang) tham dự lễ thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường Bồng Sơn

“Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền phường, nhất là được hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang, mua sắm đầy đủ vật tư, đồ dùng tiện nghi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của gia đình" anh Quy tâm sự.

Hay như trưởng hợp khác là ông Nguyễn Minh Phúc, phường Hoài Nhơn Bắc đã mạnh dạn vay vốn chính sách từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm để đầu tư mua phân bón, hạt giống tốt, thâm canh các loại hoa thơm, cây cảnh. Hiện cơ sở vườn tược của ông Phúc có diện tích 10 ha, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 6-8 lao động trong khu phố.

Đồng vốn chính sách hỗ trợ tích cực việc phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đất biển Hoài Nhơn

Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, ông Trần Hữu Thảo cho biết, tín dụng chính sách thông qua NHCSXH triển khai cho vay rất đa dạng, giải ngân nhanh chóng không chỉ giúp nhân dân có vốn để chủ động kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh, mà còn làm động lực thúc đẩy địa phương hoàn thành trước thời hạn công cuộc giảm nghèo bền vững.

Tại vùng đất biển Hoài Nhơn, những trường hợp như phường Tam Quan, anh Quy, ông Phúc không còn hiếm hoi. Nhiều khu phố nhỏ, làng chài ven biển, nguồn vốn tín dụng từ NHCSXH đã trở thành điểm tựa để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế vườn, dịch vụ, thương mại, may mặc và các nghề truyền thống. Qua đó cho thấy tác động của dòng vốn chính sách đã lan tỏa sâu rộng đến đúng người, đúng địa chỉ, đúng thời điểm giúp tạo thêm việc làm tại chỗ, hạn chế lao động rỗi địa phương.

Đồng vốn chính sách hỗ trợ tích cực việc phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đất biển Hoài Nhơn

Theo báo cáo, chính thức ngày nay toàn vùng đất biển Hoài Nhơn đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững trước thời hạn 2 năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được đưa về mức 0%; 100% hộ gia đình được an cư trong những ngôi nhà kiên cố, chấm dứt tình trạng phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Thành quả ấn tượng đó có phần đóng góp quan trọng, thiết thực của dòng vốn tín dụng chính sách bao năm qua luôn thông suốt, chảy đều đặn, phủ kín địa bàn Hoài Nhơn rộng hơn 421 km2.

Tiếp tục đồng hành làm điểm tựa tin cậy

Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Đảng Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, Đặng Thị Hương chia sẻ, bà từng gắn bó với công tác giảm nghèo và đồng hành với các đối tượng chính sách nơi vùng đất biển miền Trung hơn 2 thập kỷ nay, đã trải qua biết bao khó khăn, từng chứng kiến vô số hoàn cảnh gian khó....Song từng năm tháng trôi qua, khi thấy quê hương đổi thay, cuộc sống đồng bào no đủ, tươi sáng bằng chính nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, bà và đồng nghiệp lại quên hết mệt nhọc, vất vả và phấn chấn bám sát cơ sở, tận tâm giúp đỡ bà con vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn vay đầu tư đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Đồng vốn chính sách hỗ trợ tích cực việc phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đất biển Hoài Nhơn

Đúng như tâm sự của giám đốc Đặng Thị Hương với định hướng hoạt động không vì lợi nhuận, NHCSXH Hoài Nhơn luôn bảo đảm cho hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của các đối tượng chính sách ở tất cả 7 phường vùng đất biển Gia Lai.

Đến 31/10/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Hoài Nhơn đạt hơn 876 tỷ đồng, tăng 23,9 tỷ đồng so với 31/12/2025; tổng dư nợ cũng đạt 875,9 tỷ đồng, tăng 2,85% so với năm 2025 với 12.398 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Đặc biệt ngay sau khi sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính, tất cả các điểm giao dịch của NHCSXH đã duy trì phiên giao dịch tại xã đúng lịch, đẩy mạnh tốc độ giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đồng thời chú trọng quản lý rủi ro, kiểm soát nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả nợ, lãi đúng quy định.

Đồng vốn chính sách hỗ trợ tích cực việc phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đất biển Hoài Nhơn

Nguồn vốn chính sách trong 10 tháng đầu năm 2026 đã giúp 3.533 lượt khách hàng được vay vốn với số tiền 188,2 tỷ đồng tạo việc làm cho 1.827 lao động trong nước, 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp cho 1.300 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, tạo điều kiện hỗ trợ 55 đối tượng ưu đãi tiếp cận nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội...

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở Hoài Nhơn đã bước sang năm thứ 24, thu được những thành tích nổi bật đó là tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập được nguồn vốn lớn, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận cơ sở, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Nhờ vậy suốt những năm tháng qua, ngay cả thời điểm gặp khó khăn, thách thức về thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cũng như giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Hoài Nhơn đã nỗ lực vượt qua, giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt, phục vụ nhân dân thiết thực và hiệu quả.

Giám đốc NHCSXH Hoài Nhơn, Đặng Thị Hương khẳng định: “Từ khi hoàn tất công tác sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, mô hình tổ chức cũng như phương thức quản lý tín dụng đặc thù tiếp tục được duy trì, phát triển phù hợp với tình hình mới. Các phiên giao dịch và lịch giao dịch tại hệ thống điểm giao dịch xã diễn ra suôn sẻ; mạng lưới 100% tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn, củng cố hoạt động đều đặn; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã thay cho cấp huyện trước đây khẩn trương triển khai chương trình hoạt động cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ tín dụng thường xuyên bám sát cơ sở, tận tình công tác theo phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã” các tổ chức chính trị xã hội làm nhiệm vụ ủy thác tích cực phối hợp với chuyển tải đẩy đủ, kịp thời vốn chính sách của Nhà nước đến đúng địa chỉ, đối tượng thụ hưởng”.

“Tất cả vì người nghèo và quyết không để đối tượng chính sách nào bị bỏ lại phía sau”. Đó là suy nghĩ, hành động của những cán bộ nhân viên NHCSXH Hoài Nhơn - Gia Lai.