Hiệu quả tín dụng chính sách nhìn từ vùng cao Lạc Sơn

Vượt khó khăn, giúp dân giảm nghèo

Trước những khó khăn đặc thù của địa bàn, cấp ủy, chính quyền các xã sau sáp nhập tiếp tục xác định tín dụng chính sách là công cụ quan trọng trong giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Lạc Sơn cũ giảm còn khoảng 14,9% theo chuẩn nghèo đa chiều; đồng thời hỗ trợ hàng trăm lượt hộ vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Vốn chính sách kịp thời hỗ trợ người dân Lạc Sơn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đông Du

Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Lạc Sơn (NHCSXH Lạc Sơn) Trần Quốc Lập cho biết, ước tính đến ngày 31/8/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH Lạc Sơn đạt 799.798 triệu đồng, hoàn thành 99,31% kế hoạch, trong đó nguồn vốn địa phương xấp xỉ 26.000 triệu đồng, đạt 98,37% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách đạt 797.627 triệu đồng, hoàn thành trên 99% kế hoạch giao, với 15.558 khách hàng còn dư nợ.

Lý giải về những chuyển biến tích cực của vùng Mường Vang, Chủ tịch UBND xã Yên Phú Bùi Thanh Tùng - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lạc Sơn, cho rằng, "một trong số nguyên nhân chính làm nên sự đổi thay mạnh mẽ ở Lạc Sơn là NHCSXH đã tập trung huy động nguồn vốn lớn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Nguồn vốn chính sách không đơn thuần là giải pháp tài chính mà là "công cụ" hữu hiệu, trong công cuộc giảm nghèo bền vững nơi vùng dân tộc thiểu số".

Đánh thức nội lực, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

Tại xã Lạc Sơn mới, tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn Hoàng Đức Chinh, nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: "Nguồn vốn chính sách đã tạo điều kiện cho 2.330 lượt hộ vay, với tổng dư nợ hơn 81 tỷ đồng để đầu tư trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Qua đó, nhiều hộ từng bước thoát nghèo, ổn định và nâng cao đời sống".

Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách còn góp phần cải thiện điều kiện sống tại Lạc Sơn, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hiện đạt trên 95%. Khi nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, hiệu quả mang lại không chỉ là sinh kế, thu nhập mà còn khơi dậy ý chí tự vươn lên, tạo nền tảng để các hộ ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Vốn chính sách kịp thời hỗ trợ người dân Lạc Sơn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đông Du

Nếu Lạc Sơn cho thấy hiệu quả của tín dụng chính sách trên bình diện rộng, thì tại xã Quyết Thắng, câu chuyện của gia đình bà Bùi Thị Viến, từng là hộ nghèo, cho thấy sự đổi thay từ chính mỗi gia đình. Được Hội Phụ nữ tư vấn, hỗ trợ, bà Viến vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để mở rộng chuồng trại, nuôi gà thả vườn. Sau gần một năm, đàn gà phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Bà Viến chia sẻ: "Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư chăn nuôi. Đàn gà hiện phát triển tốt, gia đình hy vọng sẽ từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống".

Cũng từng là hộ nghèo, năm 2021, gia đình anh Quách Ngọc Tấn, xóm Mặc, xã Đại Đồng được vay 40 triệu đồng vốn chính sách để đầu tư nuôi trâu sinh sản. Nhờ nguồn vốn này, gia đình tiếp tục mở rộng đàn, từng bước nâng cao thu nhập. Vợ chồng anh cũng không còn phải đi làm ăn xa mà ở nhà tập trung phát triển chăn nuôi. "NHCSXH giao dịch ngay tại xã nên rất thuận tiện cho người dân. Lãi suất phù hợp, thủ tục vay vốn đơn giản, giúp gia đình có điều kiện đầu tư làm ăn", anh Tấn chia sẻ.

Câu chuyện của bà Viến, anh Tấn cho thấy vốn chính sách không làm thay người nghèo, mà trao cho họ điểm tựa để tự vươn lên. Khi đồng vốn đi cùng sự hướng dẫn của các tổ chức hội, chính quyền cơ sở và cán bộ NHCSXH, người vay không chỉ có nguồn lực đầu tư mà còn được đồng hành trong quá trình sử dụng vốn, phát triển sinh kế.

Hơn hai thập kỷ qua, NHCSXH Lạc Sơn đã đưa dòng vốn ưu đãi đến ngày càng nhiều hộ dân, khơi dậy ý chí tự lực và mở thêm những hướng sinh kế mới. Đặc biệt, trong không gian phát triển mới, với quy mô tín dụng gần 900 tỷ đồng, đơn vị tiếp tục bảo đảm nguồn vốn được chuyển tải thông suốt, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, không để gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tiếp tục là điểm tựa tin cậy

Giám đốc NHCSXH Lạc Sơn Trần Quốc Lập cho biết, sau sáp nhập, đơn vị tiếp tục duy trì 24 điểm giao dịch và 390 Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại 8 xã mới: Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc và Yên Phú.

Việc duy trì mạng lưới giao dịch ngay tại cơ sở giúp người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là ở vùng cao, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi; thực hiện các thủ tục vay, trả nợ, nộp lãi, gửi tiết kiệm và nắm bắt chính sách mới ngay tại địa bàn.

Vốn chính sách kịp thời hỗ trợ người dân Lạc Sơn phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đông Du

"Hoạt động giao dịch của NHCSXH không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm, mà còn là nơi tuyên truyền chính sách mới về tín dụng ưu đãi và giải đáp thắc mắc cho người dân. Nhờ xây dựng được hệ thống điểm giao dịch xã và mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH có thêm một "cánh tay nối dài" vững bền góp phần tập hợp nguồn vốn vay, nhắc nhở người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả" - Phó Giám đốc NHCSXH Lạc Sơn Đinh Thanh Tùng chia sẻ.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Lạc Sơn Trần Quốc Lập cho biết, bước vào năm thứ hai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng dư nợ các chương trình tín dụng, bảo đảm dòng vốn ưu đãi thông suốt đến người dân. Đồng thời, NHCSXH Lạc Sơn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tín dụng, hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn và giao dịch với khách hàng; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Trên vùng núi Lạc Sơn (Phú Thọ), giữ dòng vốn chính sách thông suốt không chỉ là nhiệm vụ của ngân hàng mà còn là sự đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách. Với mạng lưới giao dịch tiếp tục được duy trì đến tận cơ sở, nguồn vốn ưu đãi đang tạo thêm cơ hội để người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn.