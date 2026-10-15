Hiệu quả thương mại hoá nghiên cứu công nghệ sinh học còn thấp

Để giải bài toán thiếu thông tin thị trường, thiếu cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa bên cung - bên cầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ngày 15/10, Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học (NASISE) chủ trì tổ chức sự kiện "Techmart kết nối sản phẩm khoa học chuyên ngành Công nghệ sinh học" tại Hà Nội.

Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược hàng đầu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. Theo ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng NASISE (Bộ Khoa học và Công nghệ), tại các quốc gia phát triển như Mỹ và EU, công nghệ sinh học đóng góp khoảng 5% đến 6% GDP. Tại Việt Nam, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa tỷ trọng đóng góp của ngành này đạt khoảng 7% GDP vào năm 2030.

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại sự kiện.

Hiện nay, các thành tựu của công nghệ sinh học từ công nghệ gen, công nghệ tế bào, nano sinh học đến công nghệ vi sinh đang trực tiếp giải quyết nhiều bài toán lớn của nông nghiệp hiện đại. Nhiều giải pháp đột phá đã tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi kháng bệnh và chịu hạn mặn vượt trội, phát triển hệ thống phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay thế hóa chất độc hại, đồng thời tối ưu hóa việc tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành tài nguyên có giá trị cao, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Bên cạnh đó, công nghệ sinh học cũng hiện diện ngày càng rõ nét và khẳng định vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp, y dược và môi trường.

Tuy nhiên, theo ông Trần Đắc Hiến, dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực tiễn cho thấy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ sinh học tiềm năng do các viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra chưa tìm được đường đến với doanh nghiệp.

Sự kiện"Techmart kết nối sản phẩm KH&CN chuyên ngành Công nghệ sinh học" được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết nút thắt kết nối này.

Cục trưởng Trần Đắc Hiến nhấn mạnh, ngoài việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mục tiêu chiến lược của Techmart lần này là tạo điều kiện để viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tư vấn, tìm kiếm đối tác và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ. Sau sự kiện, NASISE sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bên trong việc kết nối, chuyển giao. Ông cũng kêu gọi các viện, trường và doanh nghiệp tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động trình diễn, giới thiệu giải pháp, sản phẩm công nghệ sinh học tại Sàn giao dịch khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu và doanh nghiệp còn tham gia hai chương trình hội thảo đồng hành mang tính thiết thực: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong chuỗi giá trị nông nghiệp xanh” và “Hội thảo thống kê kinh tế sinh học”.

Tại Techmart cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần công nghệ vi sinh và môi trường và HTX Nông nghiệp hữu cơ Việt Hùng.

Sự kết nối chặt chẽ và chủ động giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm công nghệ sinh học nhanh chóng thâm nhập thị trường, biến tiềm năng nghiên cứu thành giá trị kinh tế thực tế, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.