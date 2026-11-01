Hiệu quả thực tiễn - Thước đo chuẩn mực trong học tập và làm theo Bác

Chỉ thị 07-CT/TW được ban hành ngày 13/7/2026, yêu cầu đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: HNV)

Trong cuộc trao đổi, trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khẳng định, điều quan trọng trong tuyên truyền triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói chung và Chỉ thị 07 nói riêng là phải củng cố, xây dựng niềm tin, để các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thấm sâu vào đời sống.

Quan trọng hơn cả là không ngừng đẩy mạnh triển khai, thực hiện thống nhất, đồng bộ từ trên xuống dưới, từ Trung ương xuống cơ sở để bảo đảm hiệu quả thiết thực của công cuộc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay, Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới cùng Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới có mối quan hệ gắn kết như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh: Hai nội dung này có mối quan hệ vô cùng mật thiết, đan xen và bổ sung cho nhau, cụ thể:

Trong Chỉ thị 07, một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn, hướng tới sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp.

Trong Nghị quyết số 25, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Người dân xếp hàng vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác chính là một nội dung cốt lõi của công tác tư tưởng. Đưa Chỉ thị 07 vào thực tiễn cũng chính là hiện thực hóa tinh thần đổi mới phương thức công tác tư tưởng của Đảng, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số. Cả hai văn bản này đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Phóng viên: Thưa Tiến sĩ, thực tế cho thấy đôi khi các văn bản, nghị quyết khi đưa vào đời sống còn mang nặng tính hình thức hoặc sử dụng ngôn từ khô khan, trừu tượng, khó tiếp cận với cơ sở. Theo ông, chúng ta cần khắc phục điều này như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện tại?

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh: Đúng vậy. Nhiều khi chúng ta mang nguyên những văn bản chính trị, hành chính với ngôn từ khô khan, trừu tượng, ở tầm vĩ mô để tuyên truyền thì người dân không quan tâm và khó lòng tiếp thu, nhất là ở cấp cơ sở. Người ta cần những nghị quyết, chỉ thị, chính sách đó gắn liền với quyền lợi thiết thực của họ thì mới dễ đi vào cuộc sống.

Hiện nay, chúng ta đã đẩy mạnh sử dụng các phương tiện số, trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhưng điều quan trọng nhất là phải đời thường hóa, giản dị hóa những quan điểm của Đảng. Sự cao siêu quá là rào cản lớn, đòi hỏi người làm báo, làm công tác tuyên truyền phải khắc phục triệt để.

Đối với người làm công tác tuyên truyền, tố chất quan trọng nhất chính là niềm tin và nhiệt huyết. Người làm tuyên truyền chính là những người truyền bá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là người đi truyền niềm tin. Khi anh nói về một vấn đề gì đó, anh phải có niềm tin sâu sắc. Niềm tin ấy phải toát lên từ nét mặt, cử chỉ, giọng điệu... chứ không phải chỉ để thực hiện theo chỉ tiêu, nhiệm vụ hành chính, KPI, cốt để báo cáo số buổi, số người tham gia.

Bên cạnh đó, muốn người dân hiểu thì trước hết phải biết cách lắng nghe. Giữa bối cảnh thông tin cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nếu cách diễn đạt không hấp dẫn, không thu hút, người ta sẽ không tập trung lắng nghe. Do đó, người tuyên truyền phải biết dùng phương pháp giải thích, chứng minh bằng khoa học và thực tiễn để thuyết phục đối tượng.

Phóng viên: Từ góc độ nghiên cứu và công tác đào tạo của khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, ông đánh giá thế nào về việc tận dụng các xu hướng chuyển đổi số để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng đến gần hơn với nhân dân, đồng thời vượt qua những thách thức đặt ra?

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh: Bất kỳ một phát minh, sáng chế nào của nhân loại cũng có hai mặt. Mặt tích cực lớn nhất của công nghệ số trong tuyên truyền là giúp giảm tải cường độ lao động cho cán bộ, phóng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nhờ công nghệ, chúng ta có thể nhanh chóng tìm kiếm từ cách gợi ý tiêu đề cho đến các vấn đề cốt lõi trong các văn kiện của Đảng, giúp xây dựng đề cương, tìm kiếm lý lẽ, minh chứng một cách dễ dàng, khoa học.

Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Người làm tuyên truyền phải biết chuyển hóa thông tin thành ngôn ngữ của chính mình, mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc thực thì mới tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và bền vững. TS Lương Ngọc Vĩnh.

Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự lệ thuộc vào công nghệ có thể làm mai một tư duy và cảm xúc thật của người làm tuyên truyền. Nếu chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào AI (trí tuệ nhân tạo) để phát ngôn hay viết bài, thì sản phẩm làm ra sẽ thiếu đi trái tim, sự rung cảm và nhiệt huyết - những yếu tố cốt lõi của người làm công tác tư tưởng.

Do đó, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Người làm tuyên truyền phải biết chuyển hóa thông tin thành ngôn ngữ của chính mình, mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm xúc thực thì mới tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!