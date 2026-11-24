Tăng trưởng 2 con số, đứng đầu khu vực phía Nam

Một góc tỉnh Tây Ninh

Sau hơn một năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tây Ninh ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số. GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 10,3%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam. Kết quả này cho thấy sức bật của nền kinh tế trong không gian phát triển mới, đồng thời phản ánh nỗ lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của chính quyền 2 cấp tại tỉnh Tây Ninh.

Trong bức tranh kinh tế chung, công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng hơn 15,02%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 174.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì quy mô lớn, với tổng kim ngạch hơn 27 tỷ USD; cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu khoảng 4,04 tỷ USD. Du lịch tiếp tục khởi sắc, lượng khách đến tỉnh đạt khoảng 7,45 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng 52,8%.

Hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Tây Ninh. Trong 9 tháng, tỉnh có gần 5.500 doanh nghiệp thành lập mới. Nhiều dự án trong nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới, điều chỉnh vốn. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh của các dự án trong nước đạt hơn 93.000 tỷ đồng; vốn đăng ký mới và điều chỉnh của các dự án FDI vượt 1,5 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Tập về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cùng với kết quả thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 54.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao. Nguồn thu tăng tạo thêm dư địa cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chi, đầu tư phát triển hạ tầng và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội.

Tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số cùng sự khởi sắc của các ngành, lĩnh vực cho thấy những động lực phát triển của Tây Ninh đang được phát huy. Đồng thời, tốc độ phát triển kinh tế của từng xã, phường cũng trực tiếp đóng góp vào kết quả tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Mỗi địa bàn phát huy lợi thế riêng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và thu hút đầu tư sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Qua đó, vai trò của chính quyền cấp xã, phường không chỉ thể hiện ở quản lý địa bàn, giải quyết công việc tại cơ sở mà còn ở năng lực tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục mở rộng không gian kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Đước Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Song hành với phát triển kinh tế, Tây Ninh tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, giáo dục và đời sống người dân. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, thể hiện qua việc tổ chức triển khai các chương trình, chính sách đến từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư.

Trong lĩnh vực y tế, mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 4,2 triệu lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho hơn 263.000 lượt người. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ sức khỏe điện tử đạt gần 97%, các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được quan tâm thông qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe với sự tham gia tích cực của chính quyền cấp xã. Đến tháng 10/2026, hơn 2,1 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Những hoạt động này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân

Trong lĩnh vực giáo dục, mạng lưới trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Toàn tỉnh có 708/1.025 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 69%. Việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ học sinh, chăm lo đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai, góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động tiếp cận thị trường lao động tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai, góp phần bảo đảm an sinh và lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Nhìn từ các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Tây Ninh không chỉ nằm ở việc tổ chức bộ máy mà còn thể hiện qua khả năng đưa chính sách vào cuộc sống. Khi chính quyền cấp xã trực tiếp nắm địa bàn, tiếp nhận và xử lý công việc của người dân, các chương trình chăm lo đời sống có thêm điều kiện triển khai sát thực tế. Đây là nền tảng quan trọng bảo đảm thành quả tăng trưởng kinh tế được lan tỏa rộng hơn, hướng đến mục tiêu phát triển bao trùm và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương

Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Tây Ninh đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bằng những kế hoạch và nhiệm vụ có lộ trình rõ ràng. Đây không chỉ là định hướng phát triển về quy mô đô thị mà còn là bước chuyển về tổ chức không gian, chất lượng hạ tầng và năng lực quản trị địa phương.

Ngày 15/10/2026, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ hoàn toàn ủng hộ định hướng xây dựng Đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng đề án bài bản, xác định lộ trình cụ thể, chủ động hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, phấn đấu thực hiện mục tiêu trong giai đoạn 2028–2029.

Cụ thể hóa định hướng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ký ban hành kế hoạch xây dựng Đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương để trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, tỉnh tập trung tổng hợp tài liệu, rà soát số liệu, đánh giá hiện trạng các tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến lộ trình thực hiện; đồng thời hoàn thành dự thảo tờ trình và đề án tổng quát. Trong nửa đầu tháng 11/2026, dự thảo đề án được lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan và báo cáo UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh...

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là việc phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có cả cấp xã. Cách phân công này cho thấy vai trò của chính quyền địa phương 2 cấp trong một nhiệm vụ có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và toàn bộ địa bàn tỉnh.

Ở cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn tham mưu, tổng hợp, điều phối và xây dựng những nội dung mang tính tổng thể. Ở cấp xã, phường, chính quyền cơ sở trực tiếp rà soát hiện trạng, cung cấp dữ liệu và thực hiện những nhiệm vụ thuộc địa bàn quản lý. Sự phối hợp giữa 2 cấp tạo thành quy trình triển khai thống nhất, gắn trách nhiệm của từng cơ quan với tiến độ và chất lượng công việc.

HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, dự kiến đến năm 2035, hướng đến các tiêu chuẩn đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Cùng với việc xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 18/11/2026, tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, dự kiến đến năm 2035, hướng đến các tiêu chuẩn đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 45% trở lên, phấn đấu đạt 50-55%. Để hướng tới mục tiêu đô thị loại I, tỉnh Tây Ninh đề ra lộ trình phân loại các đô thị và thành lập thêm phường trong giai đoạn 2026-2028.

Trong năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành thành lập 9 phường gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

Đến quý II/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành phân loại, thành lập thêm khoảng 10-15 phường. Cùng giai đoạn này, Tây Ninh dự kiến hoàn thành phân loại 21 đô thị chuyển tiếp loại III và 5 đô thị chuyển tiếp loại II, gồm Tân An, Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng và Kiến Tường.

Giai đoạn 2027-2028, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phân loại các đô thị mới đạt tiêu chuẩn loại II, gồm: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và Bến Cầu - Mộc Bài. Các đô thị Đông Thành, Tân Trụ, Tân Châu và Thủ Thừa được định hướng phân loại đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Bên cạnh hoàn thiện hệ thống đô thị, chương trình chú trọng phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh định hướng xây dựng công viên, cây xanh, hồ điều tiết tại các đô thị loại II và khu vực có nguy cơ ngập úng; từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, công trình kiểm soát ngập, đồng thời tăng cường ứng dụng nền tảng số trong giám sát, cảnh báo thiên tai và quản lý đô thị.

Với sự phân công rõ trách nhiệm và sự phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tạo nền tảng để Tây Ninh triển khai các mục tiêu phát triển dài hạn, hướng tới dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2028–2029.