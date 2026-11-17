Phân cấp, phân quyền trên nhiều lĩnh vực

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thực hiện các quy định của Trung ương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thống nhất, đúng thẩm quyền và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện 365 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền từ Trung ương theo các văn bản quy phạm pháp luật và 28 Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong các ngành, lĩnh vực. Trong đó, có 10 nhiệm vụ được điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp chính quyền địa phương; 355 nhiệm vụ đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền tập trung ở các lĩnh vực như: tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức; lao động - việc làm; giáo dục; y tế; xây dựng; thương mại, xuất nhập khẩu; tài chính; tài sản công; nông nghiệp; tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác dân tộc và quản lý đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát, xác định rõ: nhóm nhiệm vụ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh; nhóm nhiệm vụ phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hậu Nghĩa về tình hình thực hiện nhiệm vụ và lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở

Về kết quả phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Tây Ninh cho cấp xã và các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 17 quyết định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi; quản lý công viên, cây xanh, mặt nước; cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh; giao quản lý, khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 10 quyết định ủy quyền cho Giám đốc các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, tập trung ở các lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và môi trường; khoa học và công nghệ; y tế và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Đối với công tác cán bộ, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành các quyết định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp xã chủ động bố trí nguồn nhân lực theo đúng vị trí việc làm.

UBND tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục rà soát để mở rộng phạm vi ủy quyền đối với các lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện.

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Giuộc

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết: việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Tây Ninh cơ bản phù hợp, rõ ràng, bám sát quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các nội dung phân định đã góp phần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cấp chủ trì thực hiện; đồng thời, tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền giúp cấp tỉnh tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên ngành, phức tạp; cấp xã được tăng cường thẩm quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Là một trong những địa phương đi đầu trong việc sớm ổn định tổ chức bộ máy sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Cần Giuộc khẳng định quyết tâm chính trị cao và tư duy đổi mới trong quản lý, điều hành. Đảng ủy và UBND xã đã tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời điều chỉnh quy chế làm việc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát huy vai trò người đứng đầu, chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức.

Xác định phân cấp, phân quyền là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, UBND xã Cần Giuộc đã chủ động tiếp nhận đầy đủ các thẩm quyền được giao, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp chặt chẽ, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Giuộc tiếp nhận hơn 25.000 hồ sơ; tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,9%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long An

Tại phường Long An, điểm thay đổi căn bản khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện rõ ở 3 phương diện: quy trình xử lý công việc, phân cấp thẩm quyền và cơ chế phối hợp cấp tỉnh.

Về quy trình xử lý công việc, bộ máy hành chính của phường được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian. Các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo mô hình “một đầu mối - nhiều nhiệm vụ”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, thời gian tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ được rút ngắn rõ rệt, hạn chế tình trạng chồng chéo.

Quy trình phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn của phường cũng như giữa phường với cấp trên được thông suốt hơn thông qua hệ thống phần mềm liên thông. Trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức được xác định rõ, gắn với từng khâu xử lý công việc. Điều này không chỉ nâng cao tính chủ động, kỷ luật hành chính mà còn thúc đẩy mỗi cán bộ phải tự nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm.

Về phân cấp thẩm quyền, phường Long An được giao rõ hơn những nhiệm vụ trong các lĩnh vực đô thị, trật tự xây dựng, an sinh xã hội, cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường... Nhờ vậy, nhiều vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết kịp thời, không phải qua nhiều bước xin ý kiến như trước. Qua đó, tăng tính tự chủ và trách nhiệm của UBND phường trong điều hành.

Đáng chú ý, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho phép phường làm việc trực tiếp với các sở, ngành của tỉnh thông qua các quy trình liên thông và kênh trao đổi trực tuyến. Nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đô thị, thủ tục cho doanh nghiệp được tháo gỡ nhanh hơn, góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Long An tiếp nhận hơn 18.400 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, hơn 99% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền, khối lượng công việc chuyển giao cho cấp cơ sở ngày càng tăng, trong khi bộ máy và điều kiện bảo đảm thực hiện đang từng bước hoàn thiện, đã tạo áp lực nhất định đối với công tác chỉ đạo, điều hành và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Một số nhiệm vụ mới, yêu cầu chuyên môn cao cần thêm thời gian thích ứng, nghiên cứu, để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.