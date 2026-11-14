Hiệu quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại Tây Ninh: Bài 2: Kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản trị

Bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng địa bàn

Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức các cấp tại tỉnh Tây Ninh được thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn theo đúng vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại cấp tỉnh, thông qua các kỳ họp chuyên đề như Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đội ngũ người đứng đầu các sở, ban, ngành theo nguyên tắc bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy, Trương Thanh Liêm và Ủy viên UBND tỉnh Trần Văn Cư được bầu tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031

Việc rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh gắn với Đề án vị trí việc làm giúp bố trí nhân sự phù hợp với năng lực, sở trường; đồng thời tạo nguồn lực quan trọng để điều động, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm về hỗ trợ cho cấp cơ sở.

Để đội ngũ cán bộ cấp tỉnh yên tâm công tác sau quá trình sắp xếp và dịch chuyển không gian làm việc, tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ban hành các chính sách an sinh thiết thực như: bố trí nhà ở công vụ cho 355 cán bộ, công chức từ cơ sở 2 về cơ sở 1 làm việc. Đồng thời, thực hiện chế độ hỗ trợ đi lại đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thay đổi địa điểm làm việc theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tây Ninh với tổng kinh phí hơn 32,5 tỷ đồng trong giai đoạn 2025–2026.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Đăng Tiến được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Ninh nhiệm kỳ 2025–2030, kể từ ngày 20/3/2026.

Tại cấp xã, thực hiện các quy định của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là Nghị định số 300/2025/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 265-CV/TU, tỉnh Tây Ninh đã triển khai công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự cấp xã chặt chẽ, công khai và đúng quy định.

UBND tỉnh Tây Ninh đã kịp thời phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 96 xã, phường, với tổng số 96 Chủ tịch UBND và 195 Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Việc kiện toàn cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã được thực hiện chuẩn xác theo các thành phần quy định, góp phần tăng cường tính phối hợp liên ngành trong điều hành thực thi công vụ.

Triển khai Công văn số 7518/UBND-TH của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường cán bộ cho cơ sở, toàn tỉnh đã thực hiện phân bổ, bố trí công tác cho 77 trường hợp trúng tuyển tại kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024.

Các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, sát hạch và tiếp nhận 126 người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho UBND các xã, phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hoàng Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh điều đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mộc Hóa, nhiệm kỳ 2025–2030

Tính đến tháng 10/2026, Tây Ninh đã phân bổ tạm thời hơn 9.000 biên chế cán bộ, công chức cho cấp xã; điều động, tăng cường 48 cán bộ về công tác tại cơ sở.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8281/UBND-TH hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP và Thông tư số 16/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất ký kết 73 hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, gồm 47 hợp đồng cấp tỉnh và 26 hợp đồng cấp xã, góp phần giảm áp lực công việc và nâng cao chất lượng tham mưu tại các cơ quan, đơn vị.

Tại các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo thực hiện việc bố trí, sắp xếp nhân sự tại Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã và Trạm Y tế cấp xã bảo đảm đúng quy định, phù hợp yêu cầu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh, đến nay, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đặc biệt đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại cấp xã, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp.

Bứt phá tư duy quản trị số

Gần 500 cán bộ, viên chức tỉnh Tây Ninh tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý tài sản công; quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất

Song song với công tác sắp xếp nhân sự, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh Tây Ninh xác định là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND và Kế hoạch số 710/KH-UBND về việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho hơn 7.600 lượt công chức, viên chức cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 7509/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 10 lớp học với 1.330 lượt công chức, viên chức tham gia. Các cơ quan chuyên ngành cũng tích cực vào cuộc. Trong đó, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 318 Phó Trưởng Công an và cán bộ công an cấp xã, còn Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật cho 130 đại biểu thuộc 13 xã, phường.

Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò của công nghệ trong kỷ nguyên mới, Tây Ninh đã có bước đi đột phá khi đưa nội dung trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào chương trình đào tạo mũi nhọn cho cán bộ. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2374/KH-UBND và Kế hoạch số 3701/KH-UBND về việc tổ chức 3 khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo và quản trị thông minh tại Đại học Inha (Hàn Quốc) cho 64 cán bộ, công chức chủ chốt của tỉnh và địa phương.

Lễ bế giảng khóa đào tạo chuyên sâu về AI và Quản trị thông minh của Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tại Hàn Quốc

Ở cấp hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng AI và phần mềm quản lý hội viên cho 120 cán bộ chủ chốt cấp xã. Việc trang bị tư duy quản trị hiện đại và kỹ năng số giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nhanh chóng thay đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường dữ liệu, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý công việc.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được tỉnh Tây Ninh thực hiện nghiêm túc, khách quan theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 335/2025/NĐ-CP về đánh giá cơ quan hành chính và công chức, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phần mềm đánh giá công chức tự động, đưa vào vận hành thí điểm từ tháng 4/2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh hiện đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị thông suốt, ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.