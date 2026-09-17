Hiệu quả, thực chất từ 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ: Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Trong đợt cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng duy trì thường xuyên 32 tàu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống IUU; tổ chức hơn 890 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hơn 12.700 hải lý; đã kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá với 2.138 thuyền viên; liên lạc, tuyên truyền, nhắc nhở 276 lượt tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS; tỷ lệ tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt 81,88%, xử phạt 15 vụ/15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đồng bộ, gắn với hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo cơ quan chức năng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức 5 tổ, đội trực tiếp đến các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền… trực tiếp tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển và qua máy liên lạc nghề cá cho 1.708 tàu cá Việt Nam, kết hợp cấp phát 2.104 tờ rơi, tặng 301 cờ Tổ quốc; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng, phát 79 lượt tin, bài, phóng sự về chống khai thác IUU.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng lãnh đạo địa phương trao quà và tuyên truyền IUU cho bà con ngư dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, tăng cường quản lý, giám sát tàu cá, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt cao điểm.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao thưởng cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU. Qua sơ kết, “Tháng cao điểm” đã đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật, phòng, chống khai thác IUU; là cơ sở để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục chủ động, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn và chủ quyền vùng biển được giao.