Sự kiên trì và cái tâm của người làm hòa giải

Trải qua nhiều năm gắn bó với công tác hòa giải ở địa bàn dân cư, bà Nguyễn Hồng Hà, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (TDP) số 25 phường Bạch Mai (nguyên Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 40 trước sắp xếp, gồm TDP 40A và 40B) cho hay, bản thân thấu hiểu rằng, cán bộ chính quyền phường không phải lúc nào cũng có mặt tại địa bàn; khi xảy ra mâu thuẫn, cán bộ TDP phải là những người đi đầu, chủ động gặp gỡ, phân tích đúng sai với tình cảm chân thành và sự công bằng.

Bà Hà dẫn chứng câu chuyện thực tế tại TDP số 25, nơi đang tập trung giải quyết 2 vụ việc kéo dài. Vụ việc thứ nhất tại khu tập thể 129 phố Thanh Nhàn liên quan quản lý, sử dụng sân chung. Do bất đồng trong giao tiếp giữa ban quản lý và một số hộ dân có ô tô, xe máy, mâu thuẫn đã phát sinh, dẫn đến đơn thư khiếu kiện kéo dài từ trước khi sáp nhập. Bằng sự kiên trì, tổ hòa giải gặp gỡ các bên, vận động rút đơn và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp chung có sự điều phối của TDP trước khi kết thúc năm 2026 để đi đến thống nhất cuối cùng.

Vụ việc thứ hai liên quan đất đai, cây cối, lối đi chung. Nhận thức rõ, dù chỉ là những tranh chấp nhỏ nhưng nếu để lâu ngày sẽ dễ gây mất đoàn kết xóm giềng, các thành viên tổ hòa giải đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để phân tích thấu tình đạt lý, giúp người dân nhìn nhận lại vấn đề.

Địa bàn dân cư số 40 (cũ) phường Bạch Mai (gồm TDP 40A, 40B) tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2026. Ảnh: PV

Nhớ lại năm 2025, bà Hà chia sẻ, tại TDP 40B cũ, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ, tổ hòa giải từng giải quyết thành công tranh chấp phức tạp giữa 2 hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở, thậm chí có thời điểm các bên thuê người bên ngoài gây sức ép. Nhờ phối hợp nhịp nhàng giữa tổ hòa giải, Công an phường và bộ phận địa chính, hai gia đình ngồi lại với nhau, ký kết thỏa thuận và nay quan hệ hàng xóm đã trở lại bình thường.

Đồng quan điểm đó, với 5 năm kinh nghiệm, ông Nguyễn Thanh Bình, hòa giải viên TDP số 47 chia sẻ về vụ việc mâu thuẫn do trồng cây tại khu tập thể Bách khoa. Nhờ phương châm làm việc “có lý, có tình, chân thành, không thiên vị”, ông cùng các thành viên đã giúp hai hộ gia đình tháo gỡ nút thắt, vừa giữ được khoảng xanh cho không gian chung vừa hòa giải trọn vẹn tình làng nghĩa xóm.

Vượt qua thách thức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Trao đổi với phóng viên về tình hình công tác hòa giải cũng như hoạt động các "Tổ hòa giải 5 tốt" trên địa bàn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai Nguyễn Quang Anh cho hay, công tác hòa giải tại phường đang hội tụ nhiều thuận lợi quan trọng.

Trong đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền là điều kiện vững chắc. Đảng ủy, UBND phường luôn coi công tác hòa giải là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ gìn đoàn kết cộng đồng, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; UB MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh đó, mạng lưới tổ hòa giải được duy trì sâu rộng tại các TDP. Đội ngũ hòa giải viên phần lớn là người có uy tín, am hiểu sâu sắc phong tục tập quán, nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, lại có bề dày kinh nghiệm trong công tác vận động thuyết phục, là "cầu nối" quan trọng để phát hiện và hóa giải mâu thuẫn từ khi mới phát sinh.

Tổ hòa giải TDP số 25 phường Bạch Mai (TDP 40B trước sắp xếp) tích cực tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Ảnh: PV

Đồng thời, nhờ các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nhau, chủ động đối thoại để tháo gỡ bất đồng. Ngoài ra, phối hợp đồng bộ giữa Ban công tác Mặt trận, tổ trưởng TDP, chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên ngày càng khăng khít. Các đoàn thể bám sát địa bàn, hỗ trợ đắc lực cho tổ hòa giải trong việc tiếp cận, vận động các bên.

“Đặc biệt gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trao đổi thông tin và tuyên truyền pháp luật đã tạo bước đột phá, giúp công tác theo dõi hoạt động hòa giải ở các địa bàn dân cư thuộc phường trở nên nhanh chóng hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh tại cơ sở”, ông Nguyễn Quang Anh chia sẻ.

Song song với những thuận lợi, theo Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Bạch Mai, thực tế công tác hòa giải tại phường hiện cũng đối mặt không ít thách thức. Nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý có nhiều thay đổi. Quy mô dân cư cùng số lượng TDP lớn đã gây áp lực không nhỏ cho công tác quản lý, hướng dẫn.

Khắc phục những khó khăn đó, phường Bạch Mai đã nghiêm túc triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở. Sau khi sắp xếp từ 108 TDP thành 51 TDP, ngày 1-10-2026, UBND phường đã ban hành 50 quyết định công nhận 50 Tổ hòa giải cơ sở với 362 hòa giải viên (trong đó 170 nam, 192 nữ). Cán bộ, công chức và hòa giải viên thường xuyên được cử tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

Năm 2026, các tổ hòa giải toàn phường Bạch Mai đã hòa giải thành công 5/5 vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, góp phần vào sự bình yên, phát triển bền vững của địa bàn. Ảnh: PV

Nhờ tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ hòa giải viên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong năm nay, các tổ hòa giải toàn phường đã tổ chức hòa giải thành công 5/5 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

Phát huy những thành quả đã đạt được, theo lãnh đạo UBND phường Bạch Mai, thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”. Trong đó, sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, các TDP và các đoàn thể sẽ ngày càng được thắt chặt.

Từ thực tiễn hoạt động, các cán bộ cơ sở như bà Nguyễn Hồng Hà cũng kiến nghị, khi người dân gửi đơn thư lên cấp phường, các cơ quan chức năng nên sớm thông tin, phối hợp với TDP ngay từ đầu nếu vụ việc thuộc thẩm quyền hòa giải ở cơ sở. Sự vào cuộc kịp thời của những người “sát dân, gần dân” sẽ giúp tăng tỷ lệ hòa giải thành công, tránh việc vụ việc bị đẩy lên mức hành chính hóa, gây khó khăn cho quá trình hàn gắn tình cảm cộng đồng.

Có thể khẳng định, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” tại phường Bạch Mai không chỉ là giải pháp kỹ thuật pháp lý mà còn là "nghệ thuật" vận động quần chúng. Sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ hòa giải viên cơ sở đang từng ngày vun đắp cho sự bình yên, đoàn kết, phát triển bền vững của địa bàn Bạch Mai nói riêng, Thủ đô nói chung.