Hiệu quả thiết thực đến với người dân từ những chính sách lớn

Ánh sáng từ những công trình dân sinh

Đêm buông xuống, nhiều tuyến đường tại các khu dân cư ở xã Nam Đà lại bừng sáng dưới ánh đèn năng lượng mặt trời. Ánh sáng trải dài trên những con đường dẫn vào thôn, buôn, giúp việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận tiện và an toàn hơn. Với người dân nơi đây, những bóng đèn tưởng chừng bình dị ấy lại mang đến sự đổi thay thiết thực trong cuộc sống thường ngày. Từ trẻ em đi học về muộn, người lớn đi làm về tối, đến những gia đình có việc phải di chuyển ban đêm, tất cả đều được hưởng lợi từ công trình.

Bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ, trước đây đường sá thiếu ánh sáng khiến việc đi lại vào ban đêm gặp nhiều bất tiện, nhất là những hôm thời tiết mưa gió. Từ khi hệ thống đèn được lắp đặt, các tuyến đường trở nên sáng rõ, người dân yên tâm hơn khi đi lại, sinh hoạt cộng đồng cũng thuận lợi hơn. “Ánh sáng không chỉ xua đi bóng tối trên những con đường mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống người dân ở cơ sở!..”, bà Thảo nói.

Điện chiếu sáng về từng thôn, buôn ở xã Nam Đà.

Công trình được triển khai từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang năm 2026, với tổng kinh phí hơn 489 triệu đồng. Đến ngày 2/11, xã Nam Đà đã giải ngân hơn 483 triệu đồng, đạt 98,79% kế hoạch.

Hiệu quả từ nguồn vốn đầu tư còn được thể hiện qua những công trình giao thông nông thôn, đường sản xuất đang được địa phương triển khai. Trong năm 2026, từ nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Nam Đà được bố trí hơn 4,85 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển để xây dựng mới 6 công trình giao thông.

Đối với địa bàn có hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, giao thông thuận lợi mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những con đường được mở mới không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn tạo điều kiện để nông dân đưa máy móc, vật tư vào khu vực sản xuất, vận chuyển nông sản đến nơi tiêu thụ thuận tiện hơn, qua đó giảm chi phí và hạn chế những bất lợi do thời tiết.

Nhiều dự án được xây dựng phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân xã Nam Đà.

Bên cạnh đầu tư xây dựng mới, địa phương còn dành 1,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp để duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng đã được đầu tư, trong đó có 527 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 673 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Những khoản đầu tư này cho thấy, xây dựng nông thôn mới không đơn thuần là xây dựng thêm công trình mới mà còn chú trọng bảo quản, duy tu và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, bảo đảm mỗi đồng vốn Nhà nước phát huy giá trị lâu dài trong đời sống cộng đồng.

Người dân trực tiếp thụ hưởng chính sách

Một vùng nông thôn đáng sống không chỉ cần giao thông thuận lợi, sản xuất phát triển mà còn phải có môi trường an toàn, đời sống văn hóa phong phú. Nhận thức rõ điều đó, xã Nam Đà đang từng bước kết hợp các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong tổng nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ năm 2026, địa phương dành 609 triệu đồng để Công an xã triển khai mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông thôn. Nguồn vốn này gồm 267 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 342 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Đến tháng 11/2026, Công an xã đã tổ chức mua sắm, lắp đặt hệ thống camera AI trên địa bàn, giải ngân 477,827 triệu đồng, đạt 78,46% kế hoạch.

Ông Nguyễn Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân địa phương cho biết, việc đưa hệ thống camera vào giám sát an ninh đã mang lại hiệu quả tích cực. Người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trong khi các hành vi vi phạm có thêm cơ sở để phát hiện, xử lý. Hệ thống camera như những “mắt thần” hoạt động thường xuyên, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Đối với lực lượng Công an, đây còn là công cụ hỗ trợ thiết thực trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với ứng dụng công nghệ số.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nam Đà.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, công tác gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được địa phương quan tâm. Từ nguồn vốn chuyển tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Nam Đà bố trí 350 triệu đồng thực hiện dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đà cho biết, địa phương xác định việc triển khai các chương trình phải bảo đảm đồng bộ, sát với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Không chỉ chú trọng tiến độ giải ngân, xã còn đặt yêu cầu cao về chất lượng công trình, hiệu quả từng dự án, lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hình thức.

Mỗi công trình hoàn thành, mỗi mô hình sản xuất phát huy hiệu quả ở xã Nam Đà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, khi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia, giám sát và chủ động khai thác hiệu quả các công trình, mô hình được đầu tư, giá trị của chính sách sẽ được nhân lên, tạo nền tảng cho phát triển bền vững tại địa phương.