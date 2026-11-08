Hiệu quả, phù hợp và đúng đối tượng

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh qua "Tiết học biên cương"

Địa bàn do Đồn Biên phòng Trung Lý quản lý nằm ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, địa bàn rộng, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn gặp khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định, muốn người dân chấp hành tốt pháp luật thì trước hết phải giúp bà con hiểu những quy định liên quan trực tiếp đến cuộc sống và trách nhiệm của mình đối với địa bàn biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Lý trong Chương trình “Tiết học biên cương”, ngày 2/11/2026. Ảnh: Duy Khiêm

Từ đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào những nội dung thiết thực như Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới, quy định về xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, công tác tuyên truyền phải hướng đến việc giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, tự giác chấp hành pháp luật và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Do đó, đơn vị lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đối với học sinh, đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Trung Lý và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Nội dung tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc đưa nội dung pháp luật vào trường học giúp học sinh có thêm kiến thức để tự bảo vệ mình.

Sáng 2/11/2026, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Trung Lý tổ chức tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam trong Chương trình "Tiết học biên cương", hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý phổ biến những kiến thức cơ bản về đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các em học sinh trong chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia.

Hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, hướng dẫn người dân tố giác tội phạm

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026 và thực hiện kế hoạch xây dựng địa bàn xã Trung Lý không có ma túy, Đồn Biên phòng Trung Lý tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn, tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại các bản, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm thông qua hòm thư tố giác và thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng bản làng bình yên, chung tay xây dựng xã Trung Lý không có ma túy, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với học sinh, đơn vị cũng lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với phụ nữ và các nhóm dân cư trên địa bàn. Trong tháng 7/2026, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công an xã Trung Lý tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ và Nhân dân bản Co Cài.

Tại đây, người dân được cán bộ đơn vị tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Đây là những nội dung gần với những vấn đề người dân có thể gặp trong đời sống hàng ngày, qua đó giúp việc tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp, Đồn Biên phòng Trung Lý cũng thực hiện mô hình "Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Điểm nhấn của mô hình này là việc xây dựng "Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh" với mã QR được dán tại các khu dân cư trên địa bàn. Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều bản cách xa trung tâm hàng chục kilômét, việc ứng dụng công nghệ số đã rút ngắn đáng kể thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin, giúp đơn vị chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, "Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh" đã tiếp nhận 62 tin báo, trong đó 28 tin có giá trị, 34 tin có tính chất tham khảo. Kết quả trên cho thấy việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với phương thức cung cấp thông tin thuận tiện đã tạo thêm kênh để người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, Đồn Biên phòng Trung Lý giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật và thuận tiện cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của bà con trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn bình yên bản làng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.