Hiệu quả phát huy đoàn kết, khu dân cư văn hóa phường Phú Thượng
Sáng 15/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã dự, chung vui với nhân dân phường Phú Thượng tại Ngày hội kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Phú Thượng - Hội tụ di sản, lan tỏa văn hóa, kết nối cộng đồng”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-phat-huy-doan-ket-khu-dan-cu-van-hoa-phuong-phu-thuong-246261115191419266.htm