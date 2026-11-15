Hiệu quả phát huy đoàn kết, khu dân cư văn hóa phường Phú Thượng

Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng tại đây vẫn còn những nút thắt khiến một số hạng mục quan trọng chưa thể thi công. Nếu vướng mắc này không sớm được tháo gỡ, dự án rất khó có thể hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7/2027.