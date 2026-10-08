Hiệu quả nuôi tôm quảng canh cải tiến bằng mô hình 2 giai đoạn tại Cà Mau

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao được đầu tư bài bản từ hệ thống ao nuôi lót bạt, thiết bị sục khí, máy quạt nước đến hệ thống xử lý nước thải và quản lý thức ăn tiên tiến tại ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Hiệu quả thực tiễn từ cơ sở

Nuôi tôm 2 giai đoạn là quy trình chia quá trình nuôi tôm thành hai bước riêng biệt: ương tôm giống cỡ nhỏ lên cỡ lớn trong ao/vèo nhỏ (giai đoạn 1) rồi sau đó chuyển sang ao nuôi thương phẩm diện tích lớn (giai đoạn 2).

Tại xã Vĩnh Lộc, những năm qua, mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng trên diện tích nuôi hơn 8.000 ha của toàn xã. Hộ ông Đồng Minh Chiến, ấp Sơn Trắng có trên 1ha cho biết: thực hiện mô hình nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn, cần giữ mực nước khoảng 0,5 mét so với mặt ruộng, mỗi tháng sử dụng vi sinh 2 lần để xử lý môi trường nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên.

"So với kỹ thuật trước đây, nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc sử dụng chế phẩm sinh học vào xử lý, giúp môi trường nước được cải thiện tốt hơn hẳn. Quan trọng nhất là nhờ cách nuôi này, gia đình tôi có thu nhập rất đều đặn, mỗi tháng bắt tôm 2 lần. Với 1 ha, tính từ đầu năm đến nay, gia đình tôi thu lãi trên 100 triệu đồng," ông Chiến phấn khởi cho biết.

Tương tự là hộ ông Trần Hoàng Lự, ấp Văn Đức, xã An Trạch có 2 ha nuôi tôm quảng canh. Từ khi áp dụng mô hình nuôi 2 giai đoạn, hiệu quả sản xuất mang lại cho gia đình cao hơn hẳn so với trước.

Hiện tại, ông thả nuôi kết hợp tôm - cua - cá nâu cho thu nhập ổn định. Theo ông Lự, việc được cán bộ khuyến ngư hướng dẫn trực tiếp giúp gia đình chủ động hơn trong quá trình chăm sóc, quản lý vuông nuôi, nhất là việc theo dõi các yếu tố môi trường.

Theo ông Lự, áp dụng mô hình nuôi 2 giai đoạn, cần quan tâm quản lý môi trường chặt chẽ. Các chỉ tiêu như: pH, độ mặn, độ kiềm, độ trong và màu nước được kiểm tra thường xuyên để có biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Đặng Minh Pháp, Chủ tịch UBND xã An Trạch cho biết: địa phương có trên 9000 ha nuôi tôm, chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh cải tiến kết hợp, sản lượng từ đầu năm đến nay đạt trên 4500 tấn. Ông Pháp đánh giá, mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn trên địa bàn xã đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Xã An Trạch được quy hoạch là vùng sản xuất theo mô hình quảng canh cải tiến kết hợp, vì vậy, thời gian tới UBND xã sẽ tăng cường phối hợp cùng các ngành chức năng triển khai các giải pháp để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Đồng hành cùng người nuôi tôm

Ông Trương Minh Út, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau cho biết: hình thức nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn đang được xem là mô hình nuôi mang lại nhiều ưu điểm vượt trội trong điều kiện biến đổi khí hậu phức tạp hiện nay. Mô hình không những giúp nâng cao tỷ lệ sống, tăng năng suất, hiệu quả vụ nuôi mà còn thân thiện, bền vững với hệ sinh thái.

Đồng hành cùng bà con nông dân trong việc nâng cao hiệu quả nuôi tôm, Trung tâm Khuyến nông Cà Mau đã nghiên cứu và chuyển giao cho nông dân nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực này trong đó có mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn sử dụng chế phẩm vi sinh.

Qua hơn 2 năm thực hiện, hiệu quả mô hình này mang lại là rất khả quan giúp nhiều nông dân làm giàu. Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Cà Mau chia sẻ: đơn vị đã mở nhiều lớp tập huấn quảng canh cải tiến 2 giai đoạn; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý ao nuôi; phương án nhân rộng ngành hàng tôm theo hướng hiện đại và bền vững.

Theo đó, cán bộ Trung tâm hướng dẫn cho nông dân về cách quản lý nguồn nước, lựa chọn con giống, kỹ thuật xây dựng và vận hành ao ương, chế độ dinh dưỡng, bổ sung khoáng chất, mật độ thả nuôi hợp lý, xử lý nước thải, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười cho biết, tỉnh xác định tôm là ngành hàng chủ lực, do đó, tập trung khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng trên diện tích nuôi hiện có, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị gia tăng. Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy liên kết giữa người nuôi - hợp tác xã - doanh nghiệp làm nền tảng, xây dựng các vùng nuôi tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, bảo đảm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm tôm.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nuôi tôm, từ quản lý con giống, môi trường, dịch bệnh đến truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Đối với mô hình nuôi quảng canh cải tiến, Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển 100.000 ha, đạt năng suất từ 550 kg/ha/năm trở lên; duy trì, củng cố và mở rộng 53 chuỗi liên kết ngành hàng tôm với diện tích tham gia liên kết khoảng 46.200 ha; phấn đấu thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã nuôi tôm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt phương án “Xây dựng vùng nguyên liệu nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn thích ứng biến đổi khí hậu”; trong đó, giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau là đơn vị thực hiện tại các xã Hưng Mỹ, Định Thành. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hộ nuôi và doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết; hỗ trợ chứng nhận, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại cho sản phẩm tôm Cà Mau.