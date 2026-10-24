Hiệu quả nhân văn từ mô hình 'Giấy phép lái xe yêu thương'

“Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Gia Lai, điều kiện kinh tế và hạn chế về trình độ học vấn khiến nhiều người dù thường xuyên sử dụng xe máy nhưng vẫn chưa thể có giấy phép lái xe.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh Gia Lai hướng dẫn, hỗ trợ người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số làm thủ tục đăng ký học thi bằng lái xe.

Tháng 8/2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Giấy phép lái xe yêu thương” nhằm hỗ trợ những đối tượng là người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe máy miễn phí.

Hàng trăm người dân ở vùng sâu, vùng xa được lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến tận nơi hỗ trợ việc học, làm thủ tục học lấy giấy phép lái xe.

Anh Siu Trung (SN 1988, dân tộc Jrai, trú tại xã Chư Sê) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, trình độ hạn chế nên dù vẫn thường xuyên sử dụng xe máy để đi làm rẫy, chở nông sản… nhưng bản thân anh vẫn chưa có giấy phép lái xe.

“Khi được các anh Công an đến tận nhà động viên, hỗ trợ mọi kinh phí mình đã đăng ký ngay. Giờ đây bản thân đã có bằng lái xe, việc tham gia giao thông cũng yên tâm hơn, thuận tiện hơn khi hiểu luật. Mình rất biết ơn lực lượng Công an”, anh Siu Trung chia sẻ.

Một buổi thi lấy giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Rơ Mah Mdái (SN 1974, trú tại xã Chư Prông) cũng rất vui mừng khi cầm trên tay tấm giấy phép lái xe được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai trao tận nơi. Tấm giấy phép lái xe giờ đây như một “tấm bùa hộ mệnh” khi điều khiển xe máy đi làm, chở nông sản ra chợ bán.

“Trước đây, bản thân mình vẫn thường xuyên đi xe máy vào nương rẫy, chở nông sản ra chợ bán nhưng do gia đình khó khăn, trình độ hạn chế nên vẫn chưa có điều kiện để đi học và thi giấy phép lái xe. Vừa qua, được Công an hỗ trợ miễn phí từ hồ sơ, học tập đến thi sát hạch, mình rất vui và biết ơn. Có giấy phép lái xe rồi, mình yên tâm hơn khi tham gia giao thông và đi làm”, ông Rơ Mah Mdái chia sẻ.

Tổng cộng 924 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai được lực lượng CSGT hỗ trợ đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe máy miễn phí kể từ khi triển khai mô hình “Giấy phép lái xe yêu thương” đến nay.

Sẽ tiếp tục đồng hành với người dân

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, chủ trương “Người nghèo có giấy phép lái xe” không phải là một khẩu hiệu suông, mà là định hướng nhân đạo xuyên suốt của Công an tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Không dừng lại ở việc miễn 100% học phí và lệ phí cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, lực lượng CSGT còn trực tiếp bố trí phương tiện đưa đón bà con khó khăn từ các bản làng xa xôi, cách trở đến tận trung tâm sát hạch để khám sức khỏe và dự thi một cách an toàn. Đây không chỉ là giải pháp “nóng” mang tính căn cơ nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn là hành động thực tế nhất để toàn lực lượng hưởng ứng phong trào thi đua “3 Nhất” với nội dung cốt lõi là “gần dân nhất””, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp khẳng định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các hộ dân.

Nói thêm về mô hình, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho hay, ở những địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan sẽ tổ chức các lớp học lý thuyết, thực hành ngay tại địa bàn, giúp người dân không phải đi xa, giảm chi phí và thời gian tham gia. Với những học viên không biết đọc, không biết viết hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức bằng tiếng Việt, cách dạy cũng được thay đổi, sử dụng hình ảnh trực quan, tình huống minh họa sinh động để truyền đạt kiến thức.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân làm thủ tục thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Thượng tá Lê Hồng Phương khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu, lựa chọn đúng đối tượng và tổ chức đào tạo phù hợp, hướng đến mở rộng chương trình tại những địa bàn còn nhiều người dân chưa có điều kiện học và sát hạch giấy phép lái xe.

“Mục tiêu không chỉ là giúp người dân “thi cho đậu”, mà quan trọng hơn là trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi cầm lái, hình thành ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông an toàn. Đối với những trường hợp chưa đạt, chương trình không dừng lại ở một kỳ thi mà tiếp tục hướng dẫn để người dân củng cố kiến thức, kỹ năng và đăng ký sát hạch vào những đợt tiếp theo”, Thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.

Từ một công việc chuyên môn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tìm cách tháo gỡ từng khó khăn cụ thể của người dân ở vùng sâu, vùng xa. Khi việc học, thi giấy phép lái xe đến gần hơn với những người nghèo, sự hỗ trợ ấy cũng góp phần đưa tinh thần phục vụ nhân dân trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực ngay từ cơ sở.