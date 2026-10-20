Hiệu quả mô hình trồng chuối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Pha Long

Xã Pha Long có hơn 20 ha chuối trồng theo mô hình không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Gia đình anh Sần Chấn Lương, thôn Cốc Cáng, là hộ tích cực phát triển mô hình trồng chuối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với 800 gốc chuối, gia đình đã có nguồn thu khoảng 80 triệu đồng mỗi năm. Nhận thấy hiệu quả kinh tế, năm 2026 gia đình tiếp tục mở rộng diện tích lên khoảng 1.000 gốc.

Anh Sần Chấn Lương cho biết: Thấy một số hộ gia đình gần đây trồng chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2024 tôi bắt đầu trồng 800 gốc. Mỗi năm có thể thu quả vài lần, so với trồng ngô trước đây hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, gia đình tôi hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chủ yếu chăm bón, phòng bệnh bằng phương pháp truyền thống nhằm mục tiêu bảo vệ đất, nguồn nước và sức khoẻ con người.

Nông dân Pha Long chăm sóc chuối.

Tại thôn Cốc Cáng, những diện tích chuối xanh tốt đang dần thay thế nương ngô kém hiệu quả. Hiện, thôn có 47 hộ trồng chuối với tổng diện tích khoảng 27 ha. Thay vì sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc bảo vệ thực vật như trong một số phương thức canh tác trước đây, người dân chủ yếu phát dọn cỏ bằng phương pháp thủ công, chú trọng cung cấp nước và phân bón để cây sinh trưởng, phát triển. Phương pháp canh tác này được nông dân trên địa bàn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, lan toả thành mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Anh Nùng Hò Sơn - Trưởng thôn Cốc Cáng cho biết: Trước đây, bà con trong thôn chủ yếu canh tác ngô trên đất dốc, sau đó có một số hộ chuyển sang trồng chuối và đã mang lại hiệu quả. Năm 2024, thôn bắt đầu hình thành vùng trồng chuối tập trung rộng lớn. Cấp ủy, chính quyền thôn tích cực tuyên truyền các hộ dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng chuối theo hướng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới hình thành vùng chuyên canh chất lượng vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao giá trị kinh tế của cây chuối địa phương.

Người dân đã thay đổi nhận thức trong canh tác để bảo vệ sức khoẻ và môi trường đất, nước.

Theo người dân địa phương, chuối bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 8, mỗi năm có thể thu hoạch thành nhiều đợt. Với diện tích 1 ha, sản lượng đạt khoảng 20 tấn quả; giá bán bình quân đạt 8.000 đồng/kg. Đây là hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm nguồn thu cho các hộ gia đình. Quan trọng là người dân đã thay đổi nhận thức trong canh tác để bảo vệ sức khoẻ và môi trường đất, nước.

Hiện, xã Pha Long có hơn 40 ha chuối với 208 hộ tham gia trồng tập trung chủ yếu ở thôn Cốc Cáng và Lồ Sử Thàng, trong đó khoảng 20 ha được canh tác theo hướng xanh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Việc hạn chế thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sản xuất và môi trường sinh thái. Xã Pha Long đang phối hợp với ngành chức năng cấp mã số vùng trồng nhằm nâng cao giá trị cây chuối trên địa bàn hướng đến xuất khẩu.

Mô hình trồng chuối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Pha Long mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Ông Phạm Tất Minh - Chủ tịch UBND xã Pha Long cho biết: Xác định chuối là một trong những cây trồng tiềm năng, đem lại giá trị kinh tế cao giúp giảm nghèo bền vững, hiện nay, xã đang thực hiện các thủ tục để thẩm định cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Song song với đó, địa phương chú trọng công tác hướng dẫn, định hướng cho bà con sản xuất theo hữu cơ sạch để nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ những kết quả bước đầu, mô hình trồng chuối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Pha Long mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Thời gian tới, việc hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định sẽ là những yếu tố quan trọng để người dân tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững.