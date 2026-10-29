Hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số”

Thành viên Tổ phụ nữ kinh doanh số, xã Khánh Nhạc tích cực chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, hội viên trên địa bàn.

Khi công nghệ trở thành “công cụ” để nâng cao thu nhập

Chị Đỗ Thị Thu Hương, hiện đang sinh sống tại thôn Thổ Mật, xã Khánh Nhạc bắt đầu một ngày làm việc của mình bằng việc chuẩn bị các dụng cụ để quay phim, livestream khá đơn giản như: điện thoại, giá đỡ điện thoại, đèn chiếu sáng và đặc biệt không thể thiếu đó chính là các sản phẩm đồ gia dụng.

Chị Đỗ Thị Thu Hương chuẩn bị các thiết bị để quay, giới thiệu sản phẩm cho công việc bán hàng affiliate.

Công việc của chị Hương chính là bán hàng affiliate hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Đây là mô hình kinh doanh mà bản thân người bán có vai trò bán hàng, giới thiệu sản phẩm của nhà cung cấp đến khách hàng qua đường liên kết của mình và sẽ được hưởng hoa hồng trên doanh số thực tế. Vài năm trở lại đây, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, hình thức bán hàng này càng trở nên phổ biến và tiện dụng.

Chị Hương cho biết, sau khi sinh con, để có thời gian linh động chăm sóc con nhỏ, chị đã quyết định tập kinh doanh online. Biết được hình thức bán hàng affiliate, chị quyết tâm tìm hiểu “công thức” để có thể nâng cao thu nhập.

Quá trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Chị đã dành thời gian để tìm hiểu về kinh nghiệm bán hàng, quay video giới thiệu sản phẩm cho chân thực, thu hút người xem cho đến việc tập gắn link bán sản phẩm,…Từ những lần bỡ ngỡ cho đến khi thuần thục, đó là cả một quá trình.

Ban đầu khi đăng video, chỉ vài người xem, rồi dần dần tăng lên hàng trăm, thậm chí là hàng triệu lượt xem từ cộng đồng mạng. Đây chính là cơ hội để chị tiếp cận với khách hàng, nâng cao lượt nhấp vào link sản phẩm và mua hàng.

Chị Đỗ Thị Thu Hương quay giới thiệu nhiều sản phẩm đồ gia dụng để tăng tải lên các nền tảng số và gắn link bán sản phẩm.

Chị Đỗ Thị Thu Hương cho biết: Bản thân mình đã sử dụng mạng xã hội từ nhiều năm trước, nhưng bán hàng affiliate thì chính thức bắt đầu từ tháng 5/2025. Song song với đó, mình cũng tập xây kênh để tăng lượng follow. Chỉ sau 3 tháng tập bán hàng với hình thức này, bản thân mình đã có thu nhập. Ban đầu mức thu nhập còn thấp nhưng dần tăng lên, tạo động lực cho bản thân mình cố gắng mỗi ngày.

Hiện nay, chị Hương đang bán hàng affiliate trên đa dạng các nền tảng như: facebook, tiktok, shopee. Các sản phẩm mà chị bán gồm: đồ gia dụng, mỹ phẩm, quần áo,…Sự nhanh nhạy trong học hỏi, tư duy và phương pháp kinh doanh số đã giúp chị có thu nhập ổn định trong thời gian ngắn. Theo ước tính, mỗi tháng thu nhập của chị có thể dao động từ 20 - 40 triệu đồng/tháng, tuỳ từng thời điểm. Mức thu nhập này được đánh giá là khá ổn định so với mức chi tiêu, sinh hoạt ở miền quê.

Chia sẻ về “bí kíp” để có được nguồn thu nhập như hiện tại, chị Hương cho rằng, đối với bán hàng affiliate, việc xây kênh một cách nghiêm túc để có lượng follow cao, mở rộng tệp khách hàng là điều quan trọng. Đặc biệt, quan tâm tới thời điểm đăng video trong ngày để thu hút lượt xem như: buổi trưa, buổi tối, cuối tuần vì đây là lúc người xem có xu hướng dành thời gian lâu hơn cho một video và dễ tiếp nhận nội dung.

Nếu như chị Đỗ Thị Thu Hương đã thành công trong việc bán hàng affiliate, thì chị Nguyễn Thị Hoài, thôn Bình Hoà, xã Khánh Nhạc, lại tập trung trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm do chính mình sản xuất và đẩy mạnh bán hàng trực tuyến.

Chị Hoài hiện đang là Tổ trưởng Tổ phụ nữ kinh doanh số xã Khánh Nhạc đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sapo - đơn vị chuyên sản xuất các dòng sản phẩm về hương, tinh dầu với nguồn gốc tự nhiên.

Đối với các dòng sản phẩm của Công ty, không những nguồn nguyên liệu tự sản xuất mà các quy trình chế biến, đóng gói cho tới thành phẩm cung ứng thị trường đều được quản lý chặt chẽ nên chất lượng đảm bảo.

Các sản phẩm được Công ty giới thiệu và bán trên các nền tảng như: facebook, zalo, tiktok, shopee. Riêng nền tảng tiktok với tài khoản tên gọi “Hương Hồng Hạc” hoạt động thường xuyên và độ phủ sóng cao, hiện đang nhận được trên 1.500 lượt follow, trên 8.400 lượt thích.

Chị Nguyễn Thị Hoài (áo kẻ) thành công trong việc xây kênh tiktok “Hương Hồng Hạc”.

Chị Nguyễn Thị Hoài cho biết, để có được lượng theo dõi, tương tác tốt trên tiktok, bản thân tôi đã chú trọng xây dựng các video quay về quy trình sản xuất hương, từ trồng nguyên liệu đến thu hoạch, chế biến,…Các video mang tính thực tế, sống động về công việc thường ngày nhưng lại giúp người xem có được cái nhìn mới lạ, hiểu hơn về quy trình sản xuất. Qua đó, khẳng định chất lượng, uy tín sản phẩm, củng cố niềm tin phía khách hàng.

“Khi chất lượng được khẳng định cùng với việc chú trọng quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, mức độ lan toả sản phẩm càng cao. Đã có khách hàng quay trở lại mua hàng nhiều lần, đó là niềm vui lớn đối với người kinh doanh như chúng tôi.”- Chị Hoài phấn khởi chia sẻ.

Từ khi bán hàng qua nền tảng số kết hợp với bán hàng truyền thống (phân phối cho các đại lý, cửa hàng), trung bình mỗi tháng Công ty tiêu thụ khoảng 3.000 sản phẩm, những tháng cao điểm, số lượng có thể đạt 5.000 sản phẩm. Doanh thu của Công ty tăng khoảng 30% lợi nhuận so với chỉ bán hàng truyền thống.

Một số sản phẩm do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sapo sản xuất đã được thiết kế mã QR.

Để bắt kịp với xu hướng hiện nay, Công ty của chị Hoài cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Từ việc áp dụng máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất, cho đến việc thiết kế bao bì sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc, nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Chuyển đổi số đang tạo ra những bước ngoặt quan trong trong tư duy sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều giá trị về kinh tế.

Nâng cao kỹ năng kinh doanh số cho phụ nữ

Xã Khánh Nhạc được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 với diện tích tự nhiên là 19,575 km2, quy mô dân số là 24.558 người với tổng số 7.192 hộ dân.

Xã có trên 3.500 hội viên phụ nữ. Trong đó, số phụ nữ đang tham gia hoạt động kinh doanh, buôn bán, khởi nghiệp: chiếm khoảng 25% tổng số hội viên. Những năm gần đây, cùng với xu hướng chuyển đổi số, một số hội viên phụ nữ trên địa bàn đã bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động kinh doanh online của hội viên chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: buôn bán nông sản, thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng.

Qua khảo sát và nắm bắt tình hình thực tế, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035; đồng thời xây dựng Kế hoạch số 05/KH-BTV ngày 15/5/2026 về tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 và ra mắt mô hình điểm “Tổ phụ nữ kinh doanh số” vào tháng 8/2026 gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế tại địa phương.

Hiện Tổ phụ nữ kinh doanh số có 20 thành viên. Mong muốn của chị em khi tham gia mô hình là được hỗ trợ về hướng dẫn cách thức bán hàng online (chiếm 28,6%); hướng dẫn kỹ năng livetream bán hàng; quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; kỹ năng quay video, chụp ảnh, edit video,...

Nhiều chị em phụ nữ đã được nâng cao kỹ năng quay video, chụp ảnh, edit video,… khi tham gia Tổ phụ nữ kinh doanh số.

Chị Nguyễn Thị Hoài, Tổ trưởng Tổ phụ nữ kinh doanh số xã Khánh Nhạc cho biết: Chúng tôi tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc kinh doanh thông qua các nền tảng số. Trong đó, tập trung vào xây kênh, xây dựng nội dung video, cách quay, cách dựng để video thêm hấp dẫn, tăng lượt xem, tương tác, lượng bán hàng.

Tuy nhiên, mỗi một nền tảng mạng xã hội đều có những nguyên tắc hoạt động riêng với ưu điểm, nhược điểm rõ ràng mà bản thân người bán hàng cần có những hiểu biết nhất định. Vì vậy, song song với đó, chúng tôi cũng chú trọng hướng dẫn thực hiện bán hàng trên nền tảng số tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Phương châm cầm tay chỉ việc luôn được ưu tiên, vì vậy chị em học và tiến bộ rất nhanh. - Chị Hoài chia sẻ thêm.

Từ những kinh nghiệm thực tế được tích luỹ, cùng với việc tích cực tham gia các hoạt động của Tổ phụ nữ kinh doanh số trong vài tháng gần đây, chị Nguyễn Thị Vân Anh, thôn Hợp Thành, xã Khánh Nhạc nhận thấy, những kỹ năng số của bản thân ngày càng tiến bộ.

Chị Vân Anh có thể tự thiết kế chỗ quay video đơn giản ngay tại bàn làm việc, giới thiệu các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ, vừa tự dựng video bằng các ứng dụng như Capcut, Canvas ngay trên điện thoại mà không mất nhiều thời gian và trực tiếp đăng tải lên các kênh.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh tự thiết kế không gian để quay video giới thiệu sản phẩm.

“Bản thân mình đang duy trì song song 2 công việc, một công việc văn phòng, một công việc là bán hàng affiliate. Khi mà nắm bắt được những tiện ích mà công nghệ mang lại, phụ nữ hoàn toàn có thể linh động trong công việc, năng động và sáng tạo hơn, đặc biệt nâng cao thu nhập cho bản thân gấp 2-3 lần so với trước kia.” - Chị Nguyễn Thị Vân Anh hào hứng chia sẻ.

Để nâng cao kỹ năng kinh doanh số cho các thành viên cũng như thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia hơn nữa, Hội Phụ nữ xã Khánh Nhạc đã đề xuất đưa nội dung hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh vào chương trình công tác năm 2026; đồng thời xây dựng kế hoạch, rà soát thành viên, vận động tham gia mô hình, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia kinh tế số.

Bà Trần Thị Hồng Sâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Nhạc cho biết: Qua đánh giá thực tế, Tổ phụ nữ kinh doanh số đang cho thấy những hiệu quả tích cực, mở ra cơ hội, hướng phát triển kinh tế mới cho chị em phụ nữ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền, tập huấn về kinh doanh số cho thành viên trong Tổ cũng như cán bộ, hội viên trên địa bàn; lấy các thành viên của Tổ là hạt nhân nòng cốt để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Hội phụ nữ xác định sẽ luôn đồng hành, tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu chung của Tổ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Việc thành lập mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” là cần thiết nhằm tập hợp các hội viên có nhu cầu, tạo môi trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; xây dựng đội ngũ phụ nữ kinh doanh trên nền tảng số tại địa phương, từng bước thay đổi tư duy kinh doanh truyền thống sang kinh doanh đa nền tảng.

Mô hình cũng góp phần cụ thể hóa nội dung của Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ hiện nay, góp phần thực hiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.