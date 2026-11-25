Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Kiều Phú cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Đức

Tại xã Kiều Phú, mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ được triển khai ở 3 hộ dân thuộc thôn Cấn Thượng, với quy mô 9.000 con. Sau hơn 4 tháng nuôi, đàn gà có tỷ lệ sống 94,8%, trọng lượng bình quân đạt 1,75-1,8kg/con, không xảy ra dịch bệnh lớn.

Bà Nguyễn Thị Hương ở thôn Cấn Thượng cho biết, khi tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 50% con giống, thức ăn và chế phẩm sinh học. Trong quá trình nuôi, cán bộ khuyến nông thường xuyên đến hướng dẫn cách chăm sóc, cho ăn, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh. Nhờ vậy, người nuôi nắm chắc quy trình kỹ thuật, không còn hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm như trước.

Đây cũng là điều mà Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú Kiều Minh Khuê đánh giá cao. Theo ông Kiều Minh Khuê, kết quả tại thôn Cấn Thượng có thể trở thành cơ sở để địa phương xây dựng điểm trình diễn, tổ chức cho các hộ đến tham quan, học tập. Qua đó, những cách làm hiệu quả được phổ biến rộng hơn, góp phần thay đổi phương thức chăn nuôi trên địa bàn.

Không riêng ở xã Kiều Phú, mô hình còn được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai tại các xã: Phúc Sơn, Trần Phú, Vật Lại và Phúc Thọ. Tổng cộng 27 hộ tham gia nuôi 76.000 con gà Mía lai. Trong đó, ngân sách hỗ trợ 50% con giống, thức ăn hỗn hợp và chế phẩm sinh học; các hộ tự đối ứng phần còn lại.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nguyễn Thị Kim Quế cho biết, mô hình không dừng ở việc cấp giống, vật tư. Trước và trong quá trình chăn nuôi, các hộ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn gà theo từng giai đoạn.

Cán bộ chuyên môn trực tiếp đồng hành cùng người dân để theo dõi tình hình sinh trưởng và hướng dẫn người dân xử lý những vấn đề phát sinh. Nhờ đó, kết quả nghiệm thu tại cả 5 địa phương cho thấy, tỷ lệ gà nuôi sống đạt 94-96%; trọng lượng bình quân từ 1,75 đến 1,87kg/con. Khi xuất chuồng, gà có thể đạt 2,2-2,4kg/con. Lợi nhuận ước tính đạt 30-40 triệu đồng/1.000 con, cao hơn khoảng 10-15% so với phương thức chăn nuôi truyền thống.

Kết quả này cũng cho thấy, việc áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Con giống được kiểm soát, khẩu phần ăn được hướng dẫn phù hợp, chuồng trại được vệ sinh và đàn gà được theo dõi thường xuyên nên hạn chế tỷ lệ hao hụt. Người nuôi cũng có điều kiện tính toán lượng thức ăn, chi phí và thời điểm xuất bán thay vì chỉ chú trọng số lượng đàn.

Nuôi được đàn gà khỏe, đạt trọng lượng là một chuyện; bán được sản phẩm với giá hợp lý lại là chuyện khác. Với người chăn nuôi, đây mới là khâu quyết định thu nhập sau mỗi lứa. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đưa liên kết tiêu thụ vào ngay từ khâu tổ chức sản xuất.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiều Phú Kiều Minh Khuê kiến nghị, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ các hộ chăn nuôi kết nối với doanh nghiệp, cơ sở thu mua, giết mổ đủ điều kiện; thống nhất trước sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thời điểm giao hàng và phương thức xác định giá. Đồng thời, các bên cần có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm thu mua, tránh tình trạng liên kết chỉ dừng ở việc giới thiệu đầu mối.

Cùng với đó, các hộ dân cần duy trì quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, ghi chép nhật ký, kiểm soát chi phí và thực hiện truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Đặc biệt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cũng cần tiếp tục theo dõi hiệu quả sau khi kết thúc mô hình, lựa chọn những hộ làm tốt để xây dựng điểm trình diễn, hướng dẫn các hộ khác học tập và nhân rộng.

Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tại 5 xã đã bước đầu chứng minh hiệu quả của việc đưa tiến bộ kỹ thuật đến tận hộ chăn nuôi. Nhưng muốn phát triển thành chuỗi sản xuất hàng hóa, không thể chỉ dừng ở hỗ trợ giống, thức ăn hay hướng dẫn kỹ thuật.

Người nuôi phải biết sản phẩm sẽ bán cho ai, tiêu chuẩn thế nào và giá cả được xác định ra sao. Khi những câu hỏi ấy có lời giải bằng các cam kết tiêu thụ cụ thể, mô hình mới thực sự phát huy hiệu quả lâu dài.