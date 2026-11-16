Hiệu quả mô hình 'Ngày thứ Năm Pháp luật' ở Lữ đoàn 573

Chiều thứ Năm hằng tuần, khi nhịp huấn luyện trong ngày dần lắng xuống, hệ thống loa truyền thanh nội bộ cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 573, Quân khu 5 lại vang lên những chuyên mục phổ biến pháp luật.

Những câu chuyện gần gũi, những tình huống cụ thể gắn với đời sống quân ngũ được chuyển tải mạch lạc, dễ hiểu, cứ thế vang lên như một thói quen, để góp phần xây dựng nền nếp chính quy, giữ vững kỷ luật trong đơn vị.

Theo Thiếu tá Trương Astrea, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Lữ đoàn 573, căn cứ kế hoạch tuyên truyền của Phòng Chính trị, các thành viên trong Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ động sưu tầm tài liệu, cập nhật các quy định mới pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội, đồng thời lựa chọn những câu chuyện thực tiễn để biên soạn thành nội dung phát thanh.

Tất cả tư liệu được chuyển về Tổ truyền thanh của đơn vị để biên tập thành chương trình hoàn chỉnh, phát sóng vào khung giờ 16 giờ 45 đến 17 giờ 15 phút chiều thứ Năm.

“Ngày thứ Năm Pháp luật” dần trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc tại Lữ đoàn 573, Quân khu 5 (ảnh Lê Tây)

“Mỗi chương trình đều được chuẩn bị công phu, bảo đảm thiết thực, phù hợp với đối tượng bộ đội. Nhiều nội dung được xây dựng theo dạng tình huống sinh hoạt thường ngày để người nghe dễ liên hệ”, Thiếu tá Trương Astrea, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Lữ đoàn 573 thông tin.

Đối với cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn, “Ngày thứ Năm Pháp luật” dần trở thành một nếp sinh hoạt quen thuộc. Sau giờ huấn luyện, nhiều chiến sĩ ngồi nghỉ trước hiên nhà ở, vừa thư giãn vừa lắng nghe nội dung chương trình. Những câu chuyện pháp luật giản dị, thiết thực đã giúp bộ đội hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong chấp hành kỷ luật.

Binh nhì Y Chính Nie Krông, Trung đội 1, Đại đội 10, Tiểu đoàn 4 vui vẻ chia sẻ: “Tôi thấy chương trình rất bổ ích. Có những nội dung như an toàn giao thông, quy định khi ra ngoài doanh trại hoặc sử dụng mạng xã hội, nghe nhiều lần, bản thân tự nhắc mình phải thực hiện đúng quy định”.

Không chỉ vậy, không khí lắng nghe chương trình thường gắn liền với những cuộc trao đổi nhỏ giữa các chiến sĩ. Nhiều nội dung sau khi phát sóng được cán bộ các cấp tiếp tục nhắc lại trong giờ sinh hoạt đơn vị, giúp kiến thức pháp luật được củng cố và lan tỏa sâu hơn.

Thượng tá Trần Đình Phúc, Chính ủy Lữ đoàn 573 khẳng định: “Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, nội dung được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận. Sau một thời gian triển khai, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có chuyển biến rõ rệt”.

Điểm nổi bật của mô hình là nội dung tuyên truyền luôn được cập nhật phù hợp với từng thời điểm. Trước các dịp lễ, Tết hoặc khi bộ đội chuẩn bị nghỉ phép, Hội đồng xây dựng thêm các chuyên đề về an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Một số video clip tuyên truyền cũng được biên tập, phát trên hệ thống truyền thanh và trong các buổi sinh hoạt, tạo hiệu ứng nhắc nhở kịp thời.

Ngoài ra, quá trình duy trì mô hình đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền nâng cao năng lực chuyên môn. Từ việc sưu tầm tài liệu, biên tập chương trình đến xây dựng nội dung truyền thông đa dạng, nhiều cán bộ từng bước rèn luyện kỹ năng viết, kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình “Ngày thứ Năm Pháp luật” đã góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn 573, Quân khu 5.