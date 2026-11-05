Hiệu quả mô hình khởi nghiệp xanh của phụ nữ Thủ đô

Từ định hướng đó, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy các mô hình do phụ nữ làm chủ đã chủ động vượt khỏi quy mô nhỏ lẻ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hình thành những chuỗi sản xuất kinh tế xanh đầy hiệu quả.

Hai mô hình, hai cách làm xanh

Hành trình một thập kỷ kiên trì khởi nghiệp hướng tới mục tiêu xanh, sạch, hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại của Hợp tác xã Hà Nội Xanh (xã Liên Minh) là minh chứng rõ nét cho tinh thần bứt phá ấy.

Các sản phẩm của Hợp tác xã Hà Nội Xanh quy trình sản xuất an toàn, phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Bảo Lâm

Hợp tác xã Hà Nội Xanh đang phát triển gần 5ha vùng sản xuất tại bãi sông Hồng, xã Liên Minh. Tại đây có hàng nghìn gốc bưởi, hoa nhài, hoa hồng, hoa cúc cùng khoảng 300 loại cây dược liệu được nghiên cứu, phát triển. Không dừng ở sản xuất nguyên liệu, hợp tác xã xây dựng phòng trưng bày với hàng trăm mẫu thảo dược và sản phẩm chế biến sâu, phục vụ nghiên cứu, thương mại và du lịch trải nghiệm.

Theo bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc hợp tác xã, điểm cốt lõi là kết hợp công nghệ với tri thức bản địa để nâng giá trị nông sản. Công nghệ có thể mua được, nhưng gắn công nghệ với đặc sản địa phương mới là bài toán khó. Tận dụng toàn bộ lá, hoa và quả của cây bưởi Diễn để tạo ra các dòng sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da và sản phẩm hữu cơ giá trị cao. Cùng với đó là tinh dầu, dầu gội, dầu xả, nước rửa mặt từ hoa bưởi, hoa hồng, hoa nhài và các dòng bột thực dưỡng từ rau hữu cơ, không dùng đường tinh luyện hay chất bảo quản. Mô hình sản xuất tuần hoàn này giảm thiểu chất thải, nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân và hấp dẫn các đối tác quốc tế.

Nhiều sản phẩm của Hà Nội Xanh đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý phục vụ xuất khẩu, được chứng nhận quốc tế. Với bà Thu, nguồn gốc minh bạch, quy trình sản xuất an toàn, xanh và có đạo đức là “vé thông hành” vào thị trường thế giới khắt khe. “Tôi xác định khi đã làm xanh thì xanh phải bền vững. Bền vững rồi thì phải hội nhập được với thế giới, chứ không chỉ ở trong một mô hình nhỏ”, bà chia sẻ.

Hợp tác xã Ba Vì GREEN ra đời như một điểm sáng mới trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp xanh ở vùng bán sơn địa. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng lựa chọn con đường kinh tế xanh nhưng gắn với khai thác tài nguyên bản địa, phát triển nguồn dược liệu hữu cơ và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường, Hợp tác xã Du lịch chăm sóc sức khỏe và phát triển nông dược Ba Vì GREEN (xã Yên Bài) ra đời như một điểm sáng mới trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp xanh ở vùng bán sơn địa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Bài Hoàng Thị Minh Quyền cho biết, địa phương có diện tích hơn 68 km², dân số trên 21 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 45%. Nơi đây sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu và vùng nông dược đặc trưng để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, sinh thái. Nhận thấy nhiều hội viên có kinh nghiệm sản xuất nhưng còn phân tán, sản phẩm chưa có thương hiệu và hạn chế về kết nối thị trường, Hội LHPN xã đã tích cực rà soát, đồng hành từ khâu tuyên truyền đến việc hướng dẫn lập phương án kinh doanh theo hướng bền vững, hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Sau quá trình kiên trì vận động và kết nối các nguồn lực hỗ trợ, ngày 14-7-2026, Hợp tác xã Ba Vì GREEN chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã với 7 thành viên sáng lập, vốn điều lệ 900 triệu đồng và bước đầu thu hút 11 hộ gia đình hội viên phụ nữ liên kết sản xuất xanh.

Mô hình lấy chuyển đổi xanh làm định hướng cốt lõi, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu dược liệu không hóa chất, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn kết hợp du lịch trải nghiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa Mường và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức tập huấn về xây dựng mô hình kinh doanh và quản trị Hợp tác xã cho các thành viên, tiếp tục tiếp sức cho phụ nữ Yên Bài tự tin phát triển kinh tế theo hướng xanh, giảm phát thải và bền vững.

Đòn bẩy chính sách từ Đề án khởi nghiệp

Song hành cùng sự nỗ lực từ cơ sở, hành trình chuyển đổi xanh của phụ nữ Thủ đô luôn nhận được sự đồng hành, tiếp sức bài bản từ chính sách. Phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái là định hướng quan trọng được xác định trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ), hướng tới một Hà Nội xanh, hiện đại, thông minh.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình tập huấn “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”. Ảnh: Bảo Lâm

Góp phần thực hiện mục tiêu này, các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Thực tế, từ năm 2018 đến nay, thông qua đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” và dự án “Phụ nữ làm chủ cuộc đời”, hàng chục nghìn lượt phụ nữ đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Thành công từ giai đoạn này chính là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục nâng tầm các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố cho biết, Hội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”, với tổng kinh phí giai đoạn là 100 tỷ đồng. Đến hết tháng 9-2026, 16/126 xã, phường đã chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai Đề án tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến về quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh, kỹ năng livestream quảng bá sản phẩm; các chương trình truyền thông về phát huy giá trị tài nguyên bản địa, chuyển đổi xanh trong kinh tế tập thể.

Từ sự hỗ trợ, đồng hành của tổ chức Hội, các cấp, các ngành, nhiều chị em đã mạnh dạn khởi nghiệp. Ảnh: Bảo Lâm

Cùng với Hội Phụ nữ, các sở, ngành liên quan cũng chung tay tạo điều kiện để phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp. Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 221/KH-UBND, các sở, ngành và tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố cũng chủ động nhập cuộc: từ bố trí kinh phí đào tạo, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại xanh - nông nghiệp giảm phát thải, cho đến kết nối nguồn vốn ưu đãi và quản trị thị trường cho các mô hình do phụ nữ làm chủ.

Hội cũng đã ký thỏa thuận liên ngành với 10 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn tiếp theo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn cho hơn 700 cán bộ Hội cơ sở và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.

Sự đồng hành kịp thời của các cấp Hội cùng nguồn lực hỗ trợ chính là đòn bẩy để mỗi người phụ nữ tự tin chọn con đường khởi nghiệp xanh, khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo, cùng xây dựng một Hà Nội xanh, phát triển bền vững.