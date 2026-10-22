Hiệu quả mô hình 'Hòm thư an toàn học đường'

Công an xã Thông Nguyên phối hợp với trường THCS & THPT Thông Nguyên triển khai mô hình “Hòm thư an toàn học đường”.

Nhận diện nguy cơ từ sớm

Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường để học sinh rèn luyện nhân cách, hình thành kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, nguy cơ bạo lực học đường hay các vấn đề phức tạp nảy sinh trong lứa tuổi học sinh luôn đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp phòng ngừa kịp thời. Từ thực tế đó, Công an xã Thông Nguyên phối hợp với Trường THCS và THPT Thông Nguyên triển khai mô hình “Hòm thư an toàn học đường”, tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Được bố trí trong khuôn viên nhà trường, “Hòm thư An toàn học đường” là địa chỉ để học sinh phản ánh những vấn đề, vụ việc hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn học đường. Thông qua hòm thư, các em có thể chủ động chia sẻ những băn khoăn, lo lắng, những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt và các dấu hiệu có thể dẫn đến bạo lực học đường hoặc vi phạm pháp luật.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến việc phát hiện, nhận diện nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, thay vì chờ đến khi vụ việc trở nên phức tạp mới tiến hành giải quyết. Những thông tin tiếp nhận được sẽ là cơ sở để lực lượng Công an phối hợp với nhà trường xem xét, sàng lọc, xác minh và đánh giá tình hình, từ đó lựa chọn biện pháp hỗ trợ, can thiệp, xử lý phù hợp với từng trường hợp.

Trung tá Hoàng Văn sự, Phó Trưởng Công an xã Thông Nguyên, cho biết: Mô hình “Hòm thư an toàn học đường” được triển khai với phương châm “Lắng nghe để bảo vệ, chủ động để phòng ngừa”. Thông qua kênh tiếp nhận thông tin này, chúng tôi mong muốn học sinh mạnh dạn phản ánh những mâu thuẫn, nguy cơ mất an toàn và các vấn đề phát sinh trong trường học. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, lực lượng Công an sẽ phối hợp với nhà trường xem xét, xác minh, đánh giá và có biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ phù hợp, góp phần hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Mỗi thông tin được tiếp nhận đều cần được xem xét thận trọng, khách quan, bảo đảm xử lý phù hợp, tránh để những mâu thuẫn nhỏ kéo dài hoặc phát triển thành vụ việc phức tạp. Qua đó, phát huy vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, gia đình trong quản lý, giáo dục và bảo vệ học sinh.

Xây dựng trường học an toàn

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, xử lý thông tin, mô hình còn hướng đến nâng cao ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm của học sinh đối với môi trường học tập của mình. Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường, các em có thể chủ động phản ánh để được hỗ trợ; đồng thời học cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tôn trọng và chia sẻ, không để bất đồng cá nhân dẫn đến những hành vi vi phạm nội quy hoặc pháp luật.

Em Triệu Thị Nga, học sinh lớp 11A1, Trường THCS & THPT Thông Nguyên, chia sẻ: “Mô hình “Hòm thư an toàn học đường” rất thiết thực, giúp chúng em có thêm một địa chỉ để chia sẻ những điều mình còn băn khoăn hoặc phản ánh những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường học tập. Không phải bạn nào cũng dễ dàng nói ra những khó khăn của mình, vì vậy hòm thư sẽ giúp các bạn có thêm cơ hội để được lắng nghe và hỗ trợ. Em mong mô hình sẽ được duy trì hiệu quả để mỗi học sinh đều cảm thấy an toàn, yên tâm học tập và biết quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn”.

Từ ngày triển khai mô hình đến nay, hàng tuần cán bộ phụ trách mô hình đều tiến hành mở hòm thư. Mặc dù chưa tiếp nhận lượt ý kiến nào từ hòm thư, tuy nhiên qua thông tin phản ánh từ phía nhà trường ý thức chấp hành pháp luật của học sinh đã được nêu cao, từ khi ra mắt mô hình đến nay chưa ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh trên địa bàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, từ khi ra mắt mô hình đến nay Công an xã đã chủ động tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật tại trường THCS và THPT Thông Nguyên với khoảng trên 1.200 lượt người nghe, trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy và các loại ma túy thế hệ mới; phòng chống hành vi bạo lực học đường, cố ý gây thương tích; luật an toàn giao thông.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, việc tiếp nhận thông tin cần đi đôi với cơ chế xử lý phù hợp, bảo đảm tính khách quan, thận trọng và tôn trọng học sinh. Những nội dung liên quan đến mâu thuẫn, nguy cơ bạo lực hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật cần được kiểm tra, đánh giá trước khi đưa ra biện pháp giải quyết; đồng thời chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân, tránh để người phản ánh bị gây áp lực hoặc ảnh hưởng đến tâm lý. Khi cần thiết, nhà trường và lực lượng chức năng phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh, giúp các em ổn định tâm lý, điều chỉnh hành vi và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.

Mô hình “Hòm thư an toàn học đường” tại Trường THCS và THPT Thông Nguyên là một giải pháp thiết thực nhằm mở rộng kênh kết nối giữa học sinh với nhà trường. Từ những thông tin được lắng nghe, những vấn đề được giải quyết kịp thời, mô hình góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với các em.