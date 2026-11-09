Hiệu quả mô hình dân vận khéo, tạo đồng thuận từ cơ sở
Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã chú trọng triển khai các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, công tác dân vận từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-mo-hinh-dan-van-kheo-tao-dong-thuan-tu-co-so-246261109093133401.htm