Hiệu quả mô hình dân vận khéo, tạo đồng thuận từ cơ sở

Theo ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An), việc bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương sẽ tạo điều kiện để mỗi người có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè tham gia các hoạt động tri ân người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.