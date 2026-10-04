Hiệu quả mô hình 'Câu lạc bộ thanh, thiếu niên với pháp luật' ở xã Yên Thành

Đa dạng các hoạt động của mô hình

Xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên 38,13 km² với 25 xóm, dân số 47.543 người. Những năm trước đây, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên (trên địa bàn hiện có hơn 20.000 người trong độ tuổi thanh, thiếu niên) như vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội và nguy cơ vi phạm pháp luật khác.

Trước thực tiễn đó, Công an xã Yên Thành xác định tập trung làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; nâng cao hiểu biết, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên là một nhiệm vụ quan trọng, nên đã tham mưu UBND xã chỉ đạo triển khai xây dựng, thực hiện mô hình “Câu lạc bộ Thanh thiếu niên với pháp luật”.

Mô hình “Câu lạc bộ thanh thiếu niên với pháp luật” được lựa chọn nhân tố nòng cốt bao gồm lực lượng Công an, Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã, công chức tư pháp, bí thư các chi đoàn trên địa bàn xã...

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua câu lạc bộ đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung thiết thực, gần gũi với thanh thiếu niên theo từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, gắn với các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do cấp trên triển khai, trong đó tập trung vào: Luật Giao thông đường bộ và các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; an toàn, văn hóa ứng xử trên không gian mạng; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên; ý thức, trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở; các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đoàn thanh niên Công an xã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường học trên địa bàn.

Hình thức tuyên truyền từng bước được đổi mới thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội phù hợp với thanh thiếu niên.

Trong đó tập trung tuyên truyền chiều sâu trong các trường học trên địa bàn, điển hình như: Phối hợp các trường học tổ chức hàng trăm buổi ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề cho hơn 20.000 lượt học sinh, giáo viên; phát hơn 200 bản tin trên hệ thống truyền thanh của xã, đăng tải hơn 1.000 bài viết trên fanpage của UBND và các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, nhất là của Đoàn thanh niên và Công an xã; tổ chức 78 buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội cho 5.200 lượt đoàn viên, thanh niên; lồng ghép 117 buổi tuyên truyền tại các cuộc họp xóm, tiếp xúc cử tri; lắp đặt 48 bảng "Đường dây nóng tố giác tội phạm" tại các điểm công cộng, treo 382 băng rôn, 112 pano theo từng đợt cao điểm.

Ngoài ra, câu lạc bộ còn tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt cho 35 em thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua tuyên truyền, các em đều đã hiểu rõ và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.

Nhờ đó, thời gian qua tình hình vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên trên địa bàn được kéo giảm. Câu lạc bộ còn phối hợp đoàn thanh niên nhận quản lý, giáo dục 25 đoàn viên “chậm tiến”. Đến nay 100% các em đã từ bỏ tụ tập vào đêm khuya, sử dụng thuốc lá điện tử... Tiêu biểu có 3 em đã thi đỗ và đang học tại các trường đại học, cao đẳng. Hỗ trợ 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập. Vận động 8 đối tượng cai nghiện tự nguyện, 7 đối tượng đi cai tập trung.

Hiệu quả từ mô hình

Qua thời gian triển khai, đến nay, hơn 500 thanh thiếu niên tích cực, tự giác tham gia vào công tác bảo đảm ANTT ở địa phương, nhất là trong công tác phòng, ngừa, tố giác tội phạm. Các đoàn viên, thanh niên đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, các cuộc giao lưu văn hoá, thể thao, tích cực tham gia cảm hoá, giúp đỡ các bạn có biểu hiện vi phạm, bỏ học quay trở lại học tập, lao động.

Câu lạc bộ cũng đã vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới như tổ chức hơn 100 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu vực công cộng, dọn dẹp vệ sinh tại các điểm di tích, đài tưởng niệm góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, đặc biệt duy trì hiệu quả mô hình ngày “Chủ nhật xanh”.

Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại các chi đoàn.

Các đoàn viên, thanh niên đã nhận và chăm sóc cây xanh trên 5 tuyến đường thanh niên tự quản, trên mỗi tuyến đường đều treo cờ Tổ quốc; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Qua đó góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Hơn 350 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn như: Tổ chức các chương trình “bát cháo yêu thương”, “bữa cơm tri ân, bữa cơm yêu thương”; thu gom phế liệu gây quỹ tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn; rửa xe miễn phí… Các hoạt động đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng triển khai hiệu quả công tác xã hội, từ thiện, thông qua các thành viên là trưởng các tổ chức, đoàn thể, các chi đoàn, chi hội đã vận động hội viên, đoàn viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Câu lạc bộ đã tổ chức trao 80 suất quà với tổng trị giá 80 triệu đồng qua chương trình Tết vì người nghèo. Câu lạc bộ cũng thường xuyên động viên, thăm gặp gia đình chính sách nhân ngày thương binh, liệt sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Chung, Trưởng Công an xã cho biết: Hiện nay, xã Yên Thành đang quản lý 68 đối tượng án treo (trong đó có 32 đối tượng dưới 35 tuổi), 1 đối tượng cải tạo không giam giữ, 1 đối tượng quản chế, 80 đối tượng có tiền án, tiền sự, 16 người nghiện và nghi nghiện, 38 học sinh có biểu hiện chưa ngoan. Hàng tháng, Công an xã tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt đến từng đối tượng đồng thời phối hợp với Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phân công, giao trách nhiệm quản lý, giáo dục và giúp đỡ cho các thành viên câu lạc bộ gắn với ban, ngành, đoàn thể nơi thành viên công tác góp phần kéo giảm tội phạm, giúp đỡ những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với các tổ chức tạo việc làm ổn định cho 16 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng và đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Việc triển khai thực hiện “Câu lạc bộ thanh, thiếu niên với pháp luật” tại xã Yên Thành không chỉ là sân chơi cho thế hệ trẻ tìm hiểu pháp luật, trang bị kiến thức pháp luật mà hoạt động của mô hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.