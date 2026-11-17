Mô hình camera an ninh ở Mường Cơi.

Xã Mường Cơi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Mường Thải, Mường Cơi và Tân Lang; địa bàn rộng, với diện tích 194,98 km², 18 bản và 19.557 nhân khẩu. Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh tội phạm cũng ngày càng cao, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự nơi công cộng, lừa đảo qua không gian mạng; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, vi phạm về giao thông... tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Trước thực trạng đó, Công an xã tổ chức triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn; đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ tháng 5/2026, Công an xã tham mưu, đề xuất UBND xã ban hành các quyết định phê duyệt mô hình “Camera an ninh”, thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức ra mắt mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn.

Công an xã Mường Cơi lắp đặt camera an ninh tại bản Tân Lang.

Công an xã Mường Cơi phối hợp với các bản, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của mô hình trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT và bảo vệ tài sản của nhân dân. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, thiết bị trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, Công an xã Mường Cơi đã phối hợp với các bản lắp đặt 35 mắt camera an ninh trên địa bàn xã. Trong đó, ưu tiên lắp đặt tại các khu vực ngã ba Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang và các bản trên địa bàn xã. Tổng kinh phí xây dựng mô hình gần 50 triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí 100% là do nhân dân, các cơ sở giáo dục, cá nhân tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

Sau gần 7 tháng triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh, đã góp phần hỗ trợ xử lý, giải quyết nhiều vụ, xác định được các đối tượng vi phạm, phương tiện, công cụ phạm tội, truy vết những vụ trộm cắp tài sản… Điển hình, vào đầu tháng 11/2026, qua trích xuất camera tại bản Cường Thịnh, phát hiện nhóm đối tượng 22 người và 11 chiếc xe mô tô có hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phóng nhanh nối đuôi nhau, một số xe còn che biển kiểm soát, mang theo vũ khí và cho quẹt xuống mặt đường tạo ra tia lửa. Công an xã đã triệu tập xác minh để xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ngày 11/9/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Mường Cơi giám sát an ninh qua hệ thống camera.

Hay vào ngày 12/9/2026, qua trích xuất camera tại bản Văn Cơi, phát hiện một số thanh thiếu niên tụ tập và vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Công an xã Mường Cơi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông xuất dữ liệu hình ảnh, video, tiến hành xác minh và xử lý theo quy định (2 xe mô tô mỗi xe chở ba người, lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm).

Bà Nguyễn Thị Cậy, bản Tân Lang, xã Mường Cơi được Công an xã, tuyên truyền, vận động đã tự nguyện lắp đặt camera an ninh ngay trước cửa nhà. Bà Cậy cho hay: Gia đình tôi hưởng ứng việc lắp đặt camera an ninh đề phòng trộm cắp và phục vụ cho an ninh ở khu vực, bởi nghe có camera, mọi người cũng có ý thức hơn trong điều chỉnh hành vi; tỉ lệ trộm cắp cũng giảm đáng kể. Từ tháng 6 triển khai mô hình camera an ninh đến nay, tổ an ninh trật tự ở bản đã phối hợp với Công an xã xử lý 5 vụ liên quan đến vi phạm an toàn giao thông.

Camera an ninh đã trở thành công cụ phòng ngừa tội phạm hiệu quả, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Mường Cơi.