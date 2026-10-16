Hiệu quả kinh tế từ rừng trồng

Người dân xã Thượng Minh khai thác gỗ rừng trồng.

Gia đình bà Bàn Thị Chiểu, thôn Bản Lài, xã Thượng Minh, là một trong những hộ tiên phong trồng rừng ở địa phương. Hiện, gia đình có hơn 5ha trồng mỡ, quế, hồi. Qua quá trình đầu tư, chăm sóc, gia đình đã khai thác rừng trồng 3 lần. Theo bà Chiểu, sau khoảng 7 năm trồng, rừng cho khai thác với thu nhập khoảng 200 triệu đồng/ha; thu nhập từ quả hồi đạt khoảng 150 triệu đồng/năm. Nguồn thu này giúp gia đình thoát nghèo, có điều kiện tiếp tục phát triển sản xuất.

Theo ông Lý Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Minh, hiện 80% số hộ dân trong xã có rừng trồng. Trước đây, việc trồng rừng chủ yếu dựa vào các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước. Còn nay, khi thấy rõ hiệu quả kinh tế, nhiều hộ đã tự bỏ vốn đầu tư; thu nhập từ rừng giúp nhiều gia đình thoát nghèo và vươn lên.

Còn ở thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, người dân đã có nhiều năm gắn bó với nghề trồng rừng. Ông Lục Văn Minh, người dân trong thôn, cho biết: Nhiều hộ hiện có trên 10ha rừng trồng; một số gia đình dành từ 3 đến 5ha để trồng cây gỗ lớn như gù hương, dổi xanh, xoan, thay thế các loại cây trồng truyền thống như mỡ, keo. Trong thời gian chờ rừng đến tuổi khai thác, các hộ bố trí việc trồng, chăm sóc rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và những công việc khác để có thêm thu nhập. Cách làm này giúp các gia đình duy trì nguồn thu trước mắt, đồng thời đầu tư cho rừng trồng lâu dài.

Ông Hoàng Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, cho biết: Từ hiệu quả của rừng trồng, xã định hướng phát huy lợi thế đất lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế hộ. Người dân ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn giống, chuẩn bị đất, bón phân trước khi trồng, chăm sóc cây non, phát dọn thực bì và bảo vệ rừng sau trồng. Nhờ đó, cây sinh trưởng tốt hơn, chất lượng rừng trồng được nâng lên.

Cây gù hương trồng ở thôn Nà Lại, xã Bằng Thành do Viện khoa học lâm nghệp Việt Nam thực hiện sinh trưởng và phát triển tốt.

Hiện nay, diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác tại các xã Thượng Minh, Bằng Thành và Cao Minh đạt hơn 2.000ha. Sau khi khai thác, người dân chủ động tái đầu tư bằng các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đặc biệt chú trọng phát triển cây gỗ lớn. Đối với nhiều hộ gia đình có diện tích đất lâm nghiệp lớn, trồng rừng đã trở thành nghề chính trong phát triển kinh tế gia đình. Việc duy trì và phát triển rừng không chỉ giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn bảo đảm nguồn thu nhập ổn định cho người dân sau mỗi kỳ khai thác.

Để phát triển kinh tế rừng, các địa phương tiếp tục rà soát quỹ đất, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình phù hợp, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các hộ được khuyến khích liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước hình thành vùng nguyên liệu có quy mô và chất lượng ổn định; được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và thị trường nhằm giúp người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn cây trồng, thời điểm đầu tư và kế hoạch khai thác.

Nâng cao chất lượng rừng trồng, phát triển cây gỗ lớn và gắn sản xuất với tiêu thụ là những việc các xã vùng cao đang chú trọng, qua đó giúp người dân tăng thu nhập, ổn định sinh kế và gắn bó với việc bảo vệ rừng.