Hiệu quả kết nối nhóm dữ liệu về hành chính công

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, cũng như chỉ đạo tổ, đơn vị liên quan triển khai tích hợp các nhóm dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm IOC thành phố.

Trong đó, nhóm dữ liệu về hành chính công là nhóm dữ liệu trực tiếp, gắn với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Trung tâm IOC được kết nối với hệ thống iGate, qua đó theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến tháng 9-2026, hệ thống giám sát hơn 629 ngàn hồ sơ đã tiếp nhận, theo dõi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hỗ trợ cảnh báo sớm đối với những hồ sơ sắp đến hạn hoặc đã quá hạn tại từng xã, phường.

Bên cạnh đó, Trung tâm IOC còn liên thông với Tổng đài 1022, giúp theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua đó, Trung tâm IOC không chỉ giúp theo dõi chính quyền đang giải quyết công việc như thế nào, mà còn cung cấp thêm thông tin về những vấn đề người dân đang phản ánh, kiến nghị.