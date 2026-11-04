Hiệu quả hợp tác lao động với Hàn Quốc

Mô hình hợp tác minh bạch, phi lợi nhuận

Chương trình đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 22/4/2022 của Chính phủ, được Cà Mau triển khai thông qua các thoả thuận hợp tác (MOU) ký kết trực tiếp với các địa phương Hàn Quốc.

Mô hình hợp tác lao động thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa cơ quan nhà nước hai bên, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự giám sát trong suốt quá trình tuyển chọn, phái cử, tiếp nhận lao động; đặt dưới sự quản lý và giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước hai bên.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trực tiếp ký kết và thực hiện thoả thuận phái cử, tiếp nhận lao động; đồng thời thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ, bảo đảm khâu tuyển chọn diễn ra công khai, công bằng, mở ra cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Qua đó, người dân, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động nước ngoài.

Nhu cầu tuyển dụng từ các địa phương Hàn Quốc liên tục tăng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã đưa 700 lao động xuất cảnh thành công.

Quy trình tuyển dụng được tổ chức chặt chẽ, căn cứ nhu cầu tuyển dụng của đối tác Hàn Quốc. Hằng năm, thông tin tuyển dụng được thông báo rộng rãi để NLĐ đủ điều kiện đăng ký. Phía Hàn Quốc trực tiếp phỏng vấn, đánh giá năng lực và kiểm tra sức khoẻ ứng viên. Đối tượng tham gia từ 25 đến dưới 50 tuổi, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm nông nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và sức khoẻ.

Điểm ưu việt nhất của chương trình là tính chất phi lợi nhuận. NLĐ không phải gánh nặng các khoản phí dịch vụ cao, mà chỉ chi trả các chi phí cá nhân thiết yếu như: hộ chiếu, lý lịch tư pháp, dịch thuật, visa, khám sức khoẻ và vé máy bay.

Chương trình tuyệt đối không qua bất kỳ tổ chức hay cá nhân trung gian tự phát nào mà phải được triển khai thông qua cơ quan quản lý Nhà nước chính thống là Sở Nội vụ. Người lao động có nhu cầu tham gia cần đăng ký trực tiếp tại UBND cấp xã. Tổ xét duyệt của Sở chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đào tạo định hướng, hoàn tất thủ tục visa và hỗ trợ người lao động xuất cảnh theo đúng quy định. Trong suốt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài, người lao động được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết.

Thu nhập khá và cơ hội tích luỹ kinh nghiệm

Theo đánh giá của đối tác Hàn Quốc, lao động Cà Mau có ưu điểm cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Nhu cầu tuyển dụng tại các địa phương Hàn Quốc tiếp tục tăng trong giai đoạn 2025-2026.

Từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã đưa 700 lao động xuất cảnh thành công; trong đó, hơn 80 người được tái nhập cảnh làm việc lần thứ hai, thứ ba. Đáng chú ý, nhiều gia đình có cả vợ và chồng cùng tham gia chương trình.

Chị Tăng Thị Huỳnh Như, phường Láng Tròn, phấn khởi: “Lúc đầu đăng ký đi, tôi cũng lo lắng vì sợ gặp phải công ty lừa đảo hay chi phí cao. Nhưng khi được cán bộ xã hướng dẫn đăng ký trực tiếp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tôi hoàn toàn yên tâm. Sang Hàn Quốc, công việc trồng dưa leo, bí phù hợp sức lao động của bản thân; tiền công được chủ trả đúng, đủ và minh bạch. Sau đợt đi đầu tiên, tôi tích luỹ được một số vốn để trang trải gia đình”.

Tổ xét duyệt chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đào tạo định hướng, hoàn tất thủ tục visa và hỗ trợ người lao động xuất cảnh theo đúng quy định.

Hàn Quốc là quốc gia nền kinh tế phát triển, với thế mạnh về công nghiệp, xây dựng, nông - ngư nghiệp và dịch vụ. Thị trường này hiện có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực, từ lao động phổ thông, thợ có tay nghề đến sỹ quan, thuyền viên.

Thời gian qua, nhiều lao động tỉnh Cà Mau lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc, học tập, vì có thu nhập cao và môi trường an ninh ổn định. Trong đó, mô hình lao động thời vụ phù hợp với lao động nông thôn Cà Mau, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp.

Nhờ Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ, nhiều lao động phổ thông, không có tay nghề hoặc lớn tuổi tại Cà Mau đã tiếp cận được cơ hội việc làm hiệu quả tại Hàn Quốc. Tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp với thời hạn ngắn từ 3-8 tháng, chương trình mang lại mức thu nhập bình quân từ 35-45 triệu đồng/tháng (chưa kể làm thêm giờ).

Đây không chỉ là cơ hội giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế gia đình mà còn là môi trường thực tiễn rèn luyện tác phong lao động công nghiệp.

Quy trình tuyển chọn được thực hiện công khai, minh bạch; đối tác Hàn Quốc trực tiếp phỏng vấn, đánh giá năng lực và kiểm tra sức khoẻ ứng viên.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, chương trình hợp tác lao động với Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người nghèo, hộ gia đình tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường lao động nước ngoài, nâng cao đáng kể thu nhập so với các việc làm tương đương tại địa phương. Trước tốc độ mở rộng nhanh chóng của chương trình, tỉnh tập trung nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi NLĐ, tránh xu hướng chạy theo số lượng hợp tác đơn thuần.

Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Cà Mau kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục duy trì, mở rộng các chương trình hợp tác lao động thời vụ với Hàn Quốc. Qua đó, tạo cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.