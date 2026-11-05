Hiệu quả giám sát 'điểm đen' rác thải qua camera tại Chiên Đàn

Đồng thời qua công tác tuyên truyền, vận động tại khu dân cư, tình trạng vứt, đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, qua giám sát từ camera, nhiều trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định đã được mời làm việc, nhắc nhở, viết cam kết.

Đến nay các điểm tập kết rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định trên địa bàn xã Chiên Đàn đã được xóa bỏ, theo đó địa phương chuyển 10 camera này đến lắp đặt giám sát ở các “điểm đen” khác.