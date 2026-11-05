Hiệu quả giám sát 'điểm đen' rác thải qua camera tại Chiên Đàn
Ông Phan Văn Hảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn cho biết, từ tháng 8/2026 UBND xã triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống 10 camera giám sát tại một số điểm tập kết rác trái quy định. Đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.
Đồng thời qua công tác tuyên truyền, vận động tại khu dân cư, tình trạng vứt, đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, qua giám sát từ camera, nhiều trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định đã được mời làm việc, nhắc nhở, viết cam kết.
Đến nay các điểm tập kết rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định trên địa bàn xã Chiên Đàn đã được xóa bỏ, theo đó địa phương chuyển 10 camera này đến lắp đặt giám sát ở các “điểm đen” khác.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hieu-qua-giam-sat-diem-den-rac-thai-qua-camera-tai-chien-dan-3357464.html