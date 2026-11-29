Đầu năm 2026, gia đình ông Sừng Sì Già, bản Ló Lé, phường Mường Lay được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Mường Lay giải ngân 200 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Có vốn trong tay, ông đầu tư mua 10 con bò, 20 con lợn và 50 con gà để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nhờ chủ động chăm sóc, áp dụng đúng kỹ thuật phòng dịch và sử dụng vốn đúng mục đích, đàn vật nuôi sinh trưởng tốt. Đến nay, tổng đàn đã tăng lên 13 con bò, 30 con lợn và 100 con gà.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Mường Lay kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn.

Ông Sừng Sì Già, bản Ló Lé, phường Mường Lay chia sẻ: Trước đây thiếu vốn nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập rất bấp bênh. Từ khi được vay 200 triệu đồng, tôi mạnh dạn mở rộng chuồng trại, tăng đàn vật nuôi. Nhờ vậy, 3 lao động trong nhà đều có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định hơn hẳn và không phải đi làm thuê thời vụ như trước. Với đà phát triển này, gia đình hoàn toàn tự tin có thể duy trì mô hình bền vững và trả nợ đúng hạn.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đã góp phần khơi thông nguồn lực lao động tại địa phương. Đối với những hộ gia đình có ít tư liệu sản xuất, nguồn tín dụng ưu đãi đã giúp bà con mạnh dạn đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại hoặc trồng trọt phù hợp với lợi thế địa bàn. Thay vì phải rời quê tìm kiếm việc làm xa nhà, người lao động có thể chủ động tổ chức sản xuất, tạo việc làm thường xuyên ngay tại cơ sở.

Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm giúp người lao động Mường Lay chủ động tạo việc làm ngay tại cơ sở.

Ông Nguyễn Đạt Long, Chủ tịch UBND phường Mường Lay cho biết: Trước khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn loay hoay vì thiếu vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm lúc nông nhàn. Sau khi được giải ngân, bà con đã đầu tư đa dạng vào các cơ sở chế biến nông sản, sửa chữa cơ khí và dịch vụ thương mại nhỏ lẻ, bình quân mỗi mô hình tạo việc làm ổn định cho 2 - 4 lao động. Thu nhập của các hộ tăng lên rõ rệt, giúp địa phương giải quyết bài toán việc làm tại chỗ, giữ chân lao động và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo thống kê của Phòng giao dịch NHCSXH Mường Lay, tính đến ngày 31/10/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt trên 89 tỷ đồng, với hơn 1.200 lao động được tiếp cận nguồn vốn. Những con số này cho thấy quy mô và sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Một trong những yếu tố giúp đồng vốn phát huy hiệu quả là thủ tục cho vay thuận lợi, triển khai giải ngân trực tiếp thông qua hệ thống điểm giao dịch và các Tổ tiết kiệm và vay vốn ngay tại cơ sở.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đang phát huy hiệu quả tại phường Mường Lay.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại chỗ, chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng mở ra cơ hội tiếp cận việc làm có thu nhập cao. Người lao động được vay tối đa 100% chi phí phải trả trước khi xuất cảnh (sau khi trừ phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ) với thời hạn vay bằng thời hạn hợp đồng. Mức lãi suất cho vay thông thường là 7,9248%/năm và giảm còn 6,24%/năm đối với lao động thuộc hộ nghèo hoặc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Chính sách này đã tháo gỡ kịp thời rào cản tài chính ban đầu cho nhiều lao động trẻ.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Mường Lay đánh giá: Tổng dư nợ trên 89 tỷ đồng với hơn 1.200 lao động thụ hưởng đã khẳng định vai trò đòn bẩy của tín dụng chính sách trong tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất tại địa phương. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức hội đoàn thể rà soát sát nhu cầu, ưu tiên giải ngân đúng đối tượng. Đồng thời, chúng tôi tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất khả thi để đồng vốn phát huy hiệu quả cao nhất.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Mường Lay tuyên truyền, phổ biến các chương trình vay vốn ưu đãi tới người dân.

Thực tế cho thấy, để tín dụng chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần gắn với nhu cầu thực tế và năng lực tổ chức sản xuất của từng hộ vay. Công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn đúng mục đích kết hợp với đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn đã giúp nguồn vốn ưu đãi tại Mường Lay được quay vòng bền vững, tiếp tục mở rộng cơ hội cho nhiều lao động khác.

Từ những mô hình kinh tế hộ gia đình khởi sắc đến cơ hội xuất khẩu lao động, các chương trình tín dụng chính sách đang từng bước giải quyết căn cơ bài toán việc làm tại Mường Lay. Khi người dân có vốn, có phương án làm ăn phù hợp và luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ cơ sở, mục tiêu nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất.