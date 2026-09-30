Hiệu quả Đề án 1816: Nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên

B

ệnh viện tuyến dưới từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca ung thư mới, tạo áp lực lớn lên hệ thống khám, chữa bệnh. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế TS. Hà Anh Đức cho biết, dù mạng lưới điều trị ung thư phát triển nhanh, việc sàng lọc còn hạn chế khiến nhiều người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Cả nước hiện có khoảng 10 bệnh viện chuyên khoa ung thư cùng hàng chục trung tâm, khoa ung bướu vệ tinh. Tuy nhiên, áp lực vẫn tập trung tại một số cơ sở tuyến cuối như Bệnh viện K, Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, đòi hỏi tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực chuyên môn.

Tình trạng quá tải bệnh viện hiện đã giảm đáng kể so với khoảng 10 năm trước. Quá tải hiện chủ yếu xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện, chuyên khoa có nhu cầu cao. Kết quả này nhờ nâng cao năng lực tuyến dưới, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh khảo sát và hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ảnh: YT

Những năm qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều chương trình nâng cao năng lực tuyến dưới, giảm quá tải bệnh viện. Đề án 1816, Giảm quá tải bệnh viện và bệnh viện vệ tinh đã hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đưa nhiều phương pháp điều trị về địa phương. Nhiều bệnh viện tuyến dưới từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến và mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh ngay tại nơi cư trú.

Theo đó, một số địa phương như Huế, Đà Nẵng, Nghệ An được đầu tư hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đồng bộ, hiện đại. Công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật được tăng cường, giúp mở rộng danh mục kỹ thuật tại nhiều cơ sở y tế địa phương.

Mạng lưới đã kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế, hỗ trợ hội chẩn các ca bệnh khó và hạn chế những trường hợp phải chuyển tuyến không cần thiết. Thời gian tới, Bộ Y tế cũng tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, luân phiên nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và khám chữa bệnh từ xa. Theo Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến có 54 bệnh viện hạt nhân và khoảng 200 bệnh viện vệ tinh, tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu chuyển tuyến cao.

P

hát triển nhân lực y tế chất lượng cao

Bên cạnh đó, Bộ Y tế định hướng củng cố trạm y tế xã để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và khám chữa bệnh cơ bản. Ngành y tế đặt mục tiêu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, qua đó giảm tình trạng người bệnh tập trung vào một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Các chương trình đầu tư giai đoạn 2026 - 2035 cũng ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực y tế cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chương trình đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn đã tiếp nhận và đào tạo 886 bác sĩ chuyên khoa I cho các khu vực miền núi, biên giới và hải đảo. Giai đoạn tới, ngành y tế đặt mục tiêu tiếp tục đào tạo bác sĩ chuyên khoa cho tuyến cơ sở, trong đó hỗ trợ đào tạo ít nhất 500 bác sĩ tại trạm y tế, trung tâm y tế và bệnh viện khu vực.

Nhằm nâng chất lượng điều trị tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến chuyên sâu và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, Bộ Y tế đồng thời xây dựng Đề án phát triển nhân lực y tế chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045.