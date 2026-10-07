Hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi

Cán bộ Đội quản lý khai thác công trình thủy lợi khu vực 1 kiểm tra hiệu quả tưới tiêu của hồ thủy lợi Ngòi Là, xã Yên Sơn.

Chủ động nguồn nước, ổn định sản xuất

Theo thống kê, hiện hệ thống thủy lợi của tỉnh Tuyên Quang khá phong phú với 6.742 công trình. Trong đó, có 498 hồ chứa; 3.442 đập dâng; 2.722 công trình bán kiên cố, công trình tạm như đập rọ thép, phai tạm, mương tự chảy và 80 trạm bơm điện, dầu, thủy luân. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương đạt 8.085 km, gồm 5.575 km kênh kiên cố, 2.375 km kênh đất và 135 km đường ống. Các công trình hiện bảo đảm tưới cho trên 75.000 ha đất nông nghiệp.

Thực tế cho thấy, cùng với việc xây dựng mới, công tác sửa chữa, nâng cấp, kiên cố hóa các công trình thủy lợi được quan tâm đã giúp nhiều vùng sản xuất chủ động hơn về nước tưới, hạn chế đáng kể tình trạng thiếu nước đầu vụ. Khi nguồn nước được bảo đảm, người dân có điều kiện xuống giống đúng khung thời vụ, giảm chi phí bơm tưới, chăm sóc cây trồng thuận lợi hơn, qua đó góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Hồ thủy lợi Ngòi Là, nằm trên địa bàn phường Minh Xuân, là một trong những công trình phát huy rõ hiệu quả sau đầu tư. Hồ có diện tích khoảng 80 ha, dung tích hữu ích trên 3,2 triệu m3 nước, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 552 ha đất lúa, rau màu và nuôi thủy sản thuộc phường Minh Xuân và xã Yên Sơn. Những năm gần đây, hồ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục như đập đầu mối, tràn xả lũ, cống, hệ thống kênh dẫn nước. Việc đầu tư đồng bộ giúp công trình vận hành an toàn hơn, nâng cao khả năng điều tiết và phát huy hiệu quả trong cấp nước phục vụ sản xuất.

Đồng chí Ngô Quyền, Phó Đội trưởng Đội quản lý khai thác công trình thủy lợi khu vực 1, phụ trách quản lý hồ thủy lợi Ngòi Là, cho biết, sau khi được cải tạo, nâng cấp, công trình luôn bảo đảm cung cấp nguồn nước tương đối ổn định cho hàng trăm ha ruộng lúa của người dân. Đặc biệt vào vụ Xuân, thời điểm nhu cầu nước tưới tăng cao, việc chủ động điều tiết nguồn nước từ hồ giúp nhiều cánh đồng có đủ nước gieo cấy đúng lịch thời vụ.

Đầu tư đúng hướng nâng giá trị sản xuất

Cũng như hồ Ngòi Là, hồ Khởn, xã Thái Sơn là nguồn nước chính phục vụ sản xuất cho 6 thôn trên địa bàn xã. Công trình có diện tích mặt nước trên 40 ha, bảo đảm nước tưới cho hơn 38 ha lúa và rau màu. Anh Nguyễn Văn Tuyên, người dân thôn 1, xã Thái Sơn, cho biết gia đình có hơn 3 sào lúa được cấp nước ổn định từ hồ Khởn. Nhờ nguồn nước dồi dào, gia đình luôn yên tâm duy trì sản xuất hai vụ lúa mỗi năm. Trên địa bàn tỉnh hiện còn nhiều công trình thủy lợi quan trọng như hồ Hoàng Khai (phường An Tường), hồ Như Xuyên (xã Đông Thọ), hồ Quang Minh (xã Bắc Quang), đập Làng Nùng (xã Vị Xuyên). Mỗi công trình có quy mô, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều giữ vai trò quan trọng trong cung cấp, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản.

Đặc biệt, tại những địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, việc đầu tư thủy lợi đã góp phần hình thành những vùng sản xuất ổn định hơn. Khi nguồn nước được bảo đảm, người dân có thể mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích rau màu, cây ăn quả, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và hướng tới sản xuất hàng hóa. Hiệu quả này càng rõ trong bối cảnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng liên kết sản xuất. Cùng với hiệu quả cấp nước, các công trình thủy lợi còn góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cục bộ tại một số vùng sản xuất. Việc thường xuyên duy tu, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục xuống cấp cũng giúp tăng tuổi thọ công trình, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, nhất là trong mùa mưa lũ.

Mỗi công trình thủy lợi được đầu tư đúng trọng tâm, vận hành đúng mục đích sẽ tạo ra giá trị lâu dài, tạo nền tảng để người dân Tuyên Quang khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và xây dựng những vùng quê ngày càng phát triển, đáng sống.