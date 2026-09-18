Hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Hưng và Ban Bác ái Thánh Giuse Xuân Trung trao hỗ trợ cho gia đình bà Đinh Thị Thoa, thôn Phú Nhai mua con giống phát triển kinh tế.

Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cấp Hội, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân hưởng ứng CVĐ. Các cấp Hội thường xuyên rà soát, khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, lập hồ sơ các “địa chỉ nhân đạo”, cập nhật thông tin và giới thiệu trên các kênh truyền thông, mạng xã hội. Qua đó, Hội kết nối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, lựa chọn hình thức trợ giúp phù hợp với từng hoàn cảnh. Nguồn lực được hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng tiền, con giống, hỗ trợ sinh kế, học tập, chi phí khám, chữa bệnh và đi lại..., hướng đến giải quyết những khó khăn cụ thể và tạo điều kiện để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã hỗ trợ trên 2.500 “địa chỉ nhân đạo”, với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Từ việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu của từng “địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội CTĐ kết nối các nguồn lực phù hợp đến đúng người, đúng nhu cầu. Chị Trần Thị Mai Loan, sinh năm 1983, ở thôn Liên Hà, xã Liên Minh, mắc ung thư vú từ năm 2023, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cứ 2 tháng một lần, chị phải đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để thăm khám, theo dõi và điều trị.

Từ nguồn lực do Hội CTĐ tỉnh kết nối, Hội CTĐ xã Liên Minh đã rà soát, nắm bắt nhu cầu và phân bổ hỗ trợ phù hợp. Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ và Quản lý vận tải Đông Dương hỗ trợ đưa đón chị Loan từ xã Liên Minh lên Hà Nội và trở về hoàn toàn miễn phí mỗi khi đến lịch thăm khám. Chị Loan chia sẻ: “Được hỗ trợ đưa đón mỗi lần đi khám giúp tôi giảm đáng kể chi phí đi lại. Nhờ vậy, tôi có thêm điều kiện và yên tâm duy trì việc khám, theo dõi và điều trị bệnh theo lịch".

Cũng được hỗ trợ chi phí đi lại là gia đình chị Phan Thị Hằng, sinh năm 1986, ở thôn Nghĩa Châu, xã Nghĩa Hưng. Chị Hằng là mẹ đơn thân, thuộc hộ nghèo, hiện cùng con gái sống với ông bà ngoại đã cao tuổi. Con gái chị sinh năm 2014, mắc bệnh u hạch đã di căn lên não, định kỳ 3 tháng phải đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra, điều trị. Công ty Cổ phần Công nghệ và Quản lý vận tải Đông Dương đã cam kết hỗ trợ đưa đón 2 mẹ con từ Nghĩa Hưng lên Hà Nội và trở về miễn phí mỗi khi cháu có lịch thăm khám.

Nguồn lực của CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” còn hướng vào sinh kế, tạo điều kiện để các gia đình chủ động tạo thêm thu nhập. Ở xã Xuân Hưng, Hội CTĐ xã đã kết nối với Ban Bác ái Thánh Giuse Xuân Trung hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển mô hình kinh tế. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, thôn Bắc Sơn đang duy trì mô hình nuôi gà, ngan, vịt kết hợp thả cá và có nhu cầu mở rộng sản xuất, hướng tới nuôi thêm lợn sạch; gia đình bà Đinh Thị Thoa, thôn Phú Nhai mong muốn phát triển mô hình nuôi gà trống lấy thịt. Từ nhu cầu thực tế đó, Hội CTĐ xã Xuân Hưng đã kết nối Ban Bác ái Thánh Giuse Xuân Trung trao hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình để mua con giống, phát triển mô hình kinh tế. Khoản hỗ trợ tạo thêm nguồn lực ban đầu để các gia đình mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, CVĐ còn hướng đến những gia đình đang gặp khó khăn trong việc duy trì việc học cho con, cháu. Hiện, Hội CTĐ xã Nam Trực đang kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ 12 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nuôi con, cháu đi học. Mỗi gia đình được hỗ trợ 800 nghìn đồng/tháng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình và động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập. Hội CTĐ tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp hồ sơ học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn để Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup thẩm định và hỗ trợ học bổng từ năm học 2026-2027.

Thời gian tới, các cấp Hội CTĐ tiếp tục rà soát, cập nhật các “địa chỉ nhân đạo”, duy trì hỗ trợ những trường hợp đang được trợ giúp, đồng thời khảo sát, bổ sung những địa chỉ mới có nhu cầu; chủ động tìm kiếm, kết nối thêm các nguồn lực, đa dạng hình thức trợ giúp phù hợp với từng hoàn cảnh, qua đó nâng cao hiệu quả CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh.