Nghiên cứu ước tính rằng, nếu các chính sách bảo vệ thanh thiếu niên của Meta chỉ được áp dụng cho Instagram và Facebook thì sẽ tác động đến 7,7% số người tham gia nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu mở rộng các biện pháp này sang cả năm nền tảng nêu trên, con số đó sẽ tăng lên 63,1%.

Một nhóm nghiên cứu do TS Dimitri Christakis, tại ĐH Washington dẫn đầu, đã công bố các phát hiện trên tạp chí Journal of the American Medical Association (JAMA), dựa trên phân tích dữ liệu sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh của khoảng 1.800 thanh thiếu niên.

Nhóm nghiên cứu đã ước tính tác động tiềm tàng từ các hạn chế sử dụng mạng xã hội của Meta, đồng thời so sánh với một kịch bản giả định trong đó các biện pháp tương tự được áp dụng trên năm nền tảng lớn.

Chính sách bảo vệ thanh thiếu niên của Meta hiện chỉ được áp dụng cho Instagram và Facebook, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội hằng ngày đối với thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi ở mức hai giờ, đồng thời chặn quyền truy cập vào các ứng dụng này trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6h sáng. Ngoài ra, các thông báo sẽ bị tắt từ 10h tối đến 7h sáng hôm sau.

Nghiên cứu cũng phác thảo một kịch bản quản lý cấp độ hai: Nếu Snapchat, TikTok và YouTube cùng áp dụng các hạn chế tương tự, giới hạn sử dụng hằng ngày sẽ bị siết chặt xuống còn 60 phút cho mỗi ứng dụng, và khoảng thời gian chặn truy cập vào ban đêm sẽ được mở rộng từ 10h tối đến 7h sáng. Các ước tính của nhóm nghiên cứu cho thấy, nếu giới hạn sử dụng hai giờ mỗi ngày chỉ áp dụng cho các ứng dụng của Meta, nó sẽ ảnh hưởng đến 7,7% tổng số người tham gia. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 63,1% nếu áp dụng cho cả năm nền tảng. Mức giảm thời gian sử dụng trung vị (giá trị ở giữa tập dữ liệu) vào những ngày vượt quá giới hạn được ước tính là 58 phút đối với các ứng dụng của Meta, so với 120 phút nếu xét trên cả năm nền tảng. Những khác biệt tương tự cũng được ghi nhận liên quan đến các hạn chế truy cập vào ban đêm và giới hạn thông báo. Việc chặn quyền truy cập ứng dụng trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6h sáng sẽ ảnh hưởng đến 77,8% người dùng các ứng dụng của Meta và 88,3% người dùng trên cả năm nền tảng được nghiên cứu. Việc hạn chế thông báo từ 10h tối đến 7h sáng được ước tính sẽ tác động đến 64,4% người dùng ứng dụng của Meta và 86,2% người dùng trên cả năm nền tảng này.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, do thanh thiếu niên thường sử dụng nhiều nền tảng cùng lúc, nên việc áp dụng các hạn chế chỉ trên một ứng dụng cụ thể có thể mang lại hiệu quả quản lý hạn chế. Hơn nữa, họ lưu ý, mức độ sử dụng trong khoảng thời gian từ 10h tối đến nửa đêm, giai đoạn vẫn được phép sử dụng theo giai đoạn đầu của các quy định đề xuất gần như tương đương với mức độ sử dụng trong khung giờ bị hạn chế từ nửa đêm đến 6h sáng. Do đó, việc mở rộng phạm vi hạn chế bắt đầu từ 10h tối có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ của thanh thiếu niên.