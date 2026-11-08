Hiệu quả của Mini app trong quản lý sử dụng điện trên iHanoi

Biết chị V. có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài, Đào Hồng Thái cùng với em gái đang định cư tại nước ngoài nhận giúp tìm mua nhà. Do tin tưởng, chị V chuyển cho Thái hơn 11 tỷ đồng, nhưng Thái không giúp mua được nhà mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.