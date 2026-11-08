Hiệu quả của Mini app trong quản lý sử dụng điện trên iHanoi
Thống kê cho thấy, phần lớn các vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư và cơ sở kinh doanh đều xuất phát từ sự lơ là trong quản lý và sử dụng điện an toàn. Đứng trước yêu cầu cấp thiết về phòng ngừa từ sớm, từ xa, Mini app “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng công dân số iHanoi – giải pháp số hóa cẩm nang an toàn, đã đưa kiến thức PCCC đến tận tay từng hộ gia đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hieu-qua-cua-mini-app-trong-quan-ly-su-dung-dien-tren-ihanoi-24626110808584793.htm