Hiệu quả của dự án giao thông phải thể hiện qua việc giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại

Sáng 11/10, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026 với chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng điều hành chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu tập trung làm rõ những điểm nghẽn hạ tầng, giải pháp huy động nguồn lực và tăng cường kết nối giữa các loại hình giao thông, hướng tới xây dựng mạng lưới vận tải đồng bộ, thuận tiện và hiệu quả.

Quanh cảnh chương trình

Trả lời ý kiến cử tri, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, Thành phố xác định tập trung xử lý các điểm nghẽn giao thông, đồng thời đẩy nhanh phát triển mạng lưới giao thông khung và tăng cường kết nối liên vùng. Cùng với đó, Thành phố ưu tiên đầu tư các tuyến vành đai, quốc lộ, cao tốc và các trục kết nối khu công nghiệp, cảng biển, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và mở rộng không gian phát triển. Việc đầu tư cần được đặt trong tổng thể mạng lưới, tránh tình trạng từng công trình được triển khai riêng lẻ nhưng chưa phát huy hiệu quả do thiếu kết nối.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Trương Tấn Vũ, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe, thông qua việc hoàn thiện đường sắt đô thị, các tuyến đường giao thông trọng điểm, đường trên cao và hệ thống vận tải hành khách công cộng. Theo định hướng cân đối nguồn lực được trao đổi, Thành phố dành khoảng 200.000 tỷ đồng cho 98 dự án giải quyết điểm nghẽn giao thông; khoảng 120.000 tỷ đồng cho 37 dự án kết nối liên vùng, liên tỉnh; khoảng 26.000 tỷ đồng cho 59 dự án giải quyết ngập và khoảng 58.000 tỷ đồng cho 59 dự án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch.

Các dự án được ưu tiên dựa trên khả năng giải quyết ùn tắc, giảm ngập, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng (trái) điều hành chương trình

Để có thêm nguồn lực phát triển hạ tầng, thành phố cần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và giao thông. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, việc chuẩn bị quỹ đất sạch tại các khu vực dọc tuyến vành đai, trục giao thông liên vùng và quanh nhà ga đường sắt đô thị sẽ tạo điều kiện triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Qua đó, Thành phố có thể khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, tạo nguồn thu tái đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, việc khai thác nguồn lực đất đai cần đi đôi với bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Quy hoạch cần được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch, hạn chế đầu cơ và bảo đảm người dân tại khu vực chịu tác động có điều kiện ổn định cuộc sống.

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận các ý kiến, câu hỏi của cử tri và những nội dung trao đổi, giải đáp của các sở, ngành. Đối với những câu hỏi chưa được giải đáp do thời lượng chương trình có hạn, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục tiếp nhận, chuyển cơ quan chức năng trả lời và thông tin đến cử tri trên Fanpage HĐND Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, để phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức, Thành phố không chỉ cần đầu tư thêm các công trình mà phải quan tâm đến khả năng kết nối, tổ chức vận tải và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trên cơ sở những vấn đề được đặt ra tại chương trình, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục rà soát những điểm nghẽn giao thông theo từng khu vực, hành lang và phương thức vận tải; xác định danh mục dự án ưu tiên, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế dàn trải. Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, hoàn thiện cơ chế hợp tác công tư, khai thác nguồn lực đất đai gắn với phát triển giao thông và đô thị trên nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đối với các dự án đang triển khai, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu rà soát cụ thể những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý, không để kéo dài do thiếu phối hợp. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, cần bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch, đất đai, nguồn vốn và các hạ tầng liên quan; tính toán đầy đủ khả năng kết nối giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và hệ thống giao thông công cộng.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sau đầu tư. Hiệu quả của dự án giao thông không chỉ được đo bằng tiến độ, khối lượng hoàn thành hay tỷ lệ giải ngân mà cần được đánh giá qua khả năng giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng kết nối và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện; gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả cụ thể, đồng thời công khai thông tin để cử tri theo dõi, giám sát. “Cần được thực hiện đồng bộ là xác định đúng việc cần ưu tiên; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tổ chức thực hiện quyết liệt và tăng cường giám sát”, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng yêu cầu.