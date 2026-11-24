Tại hai xã Pắc Ta và Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, người dân tham gia các mô hình trồng lúa giảm phát thải, trồng chuối kết hợp cây ăn quả và sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Đây là những hoạt động thuộc dự án “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng”, do tổ chức CARE tài trợ, triển khai từ năm 2024.

Theo số liệu được UBND tỉnh công bố, dự án duy trì 41 tổ tương trợ vốn với hơn 1.030 thành viên, gần 90% là phụ nữ. Trong quá trình thực hiện, 11 tổ mới được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi tổ; 19 tổ đã thành lập trước đó được bổ sung 20 triệu đồng mỗi tổ.

Các tổ tương trợ vốn không chỉ được triển khai để hỗ trợ tiếp cận nguồn lực tài chính. Trong báo cáo của địa phương, hoạt động của các tổ còn gắn với trao đổi kiến thức, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Đưa kỹ thuật mới vào sản xuất

Một trong những hoạt động cụ thể được triển khai ở Pắc Ta và Tân Uyên là mô hình canh tác lúa giảm phát thải theo phương pháp tưới ngập, khô xen kẽ.

Theo số liệu do UBND tỉnh Lai Châu công bố, mô hình được triển khai trên diện tích 27,9ha, với 64 hộ tham gia. Cùng với đó, mô hình trồng chuối đầu nguồn kết hợp cây ăn quả được thực hiện trên 10,8ha với 22 hộ; mô hình vườn - ao - chuồng sinh thái có 4 hộ tham gia thí điểm.

Nông dân Lai Châu thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Phong

Để người dân tiếp cận kỹ thuật canh tác mới, trong hai ngày 11–12/6/2026, Ban Quản lý dự án phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cơ quan khuyến nông và các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn phương pháp tưới ngập, khô xen kẽ trên nền hệ thống thâm canh lúa cải tiến cho các hộ tham gia mô hình tại vùng cao Pắc Ta và Tân Uyên.

Hoạt động tập huấn tập trung trang bị kiến thức về phương pháp quản lý nước và kỹ thuật sản xuất lúa thích ứng với điều kiện khí hậu. Đây là phần công việc cần thiết khi đưa quy trình mới vào sản xuất nông nghiệp tại những địa bàn trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người dân.

Bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật, dự án còn triển khai những hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong sản xuất nông nghiệp.

Từ ngày 20 đến 22/5/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với CARE tổ chức truyền thông tại 5 bản thuộc xã Pắc Ta gồm Tân Pắc, Tà Hử, bản Thào, bản Lầu và Mít Nọi - nơi tập trung phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình thu hút hơn 180 học viên, trong đó có thành viên tổ tương trợ vốn, nông dân nòng cốt và người dân địa phương.

Trong chương trình, các học viên được tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, vai trò của phụ nữ trong xây dựng sinh kế và những khó khăn khi tham gia hoạt động kinh tế. Học viên cũng được trao đổi kinh nghiệm liên quan đến mô hình trồng lúa giảm phát thải đang triển khai tại địa phương.

Không chỉ hỗ trợ vốn ban đầu

Ngày 20/7/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phối hợp với CARE tổ chức hội nghị Ban Quản lý dự án tại xã Tân Uyên, đánh giá kết quả triển khai từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất tiếp tục phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, duy trì và nhân rộng những mô hình phù hợp; đồng thời chuẩn bị hoạt động đánh giá cuối kỳ của dự án. Các nội dung hỗ trợ tổ tương trợ vốn, bình đẳng giới và sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai.

Vụ mùa ở Lai Châu. Ảnh: Đức Phong

Đến hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và phụ nữ Lai Châu ngày 28/8, các vấn đề được hội viên đưa ra vẫn tập trung vào nhu cầu phát triển sản xuất, phục hồi sinh kế sau thiên tai, tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề và hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đề nghị các sở, ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, tạo việc làm, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng ứng dụng chuyển đổi số.

Từ các mô hình đã triển khai, những thông tin công bố hiện cho phép xác định quy mô hỗ trợ và số hộ tham gia, nhưng chưa đủ để lượng hóa mức tăng thu nhập hoặc số hộ thoát nghèo nhờ dự án.

Đối với chương trình phát triển sinh kế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả sử dụng vốn, khả năng duy trì sản xuất và đầu ra cho sản phẩm là những nội dung tiếp tục cần được theo dõi. Việc kết hợp hỗ trợ nguồn vốn với kỹ thuật và kết nối thị trường là hướng đang được các đơn vị triển khai tại Lai Châu.